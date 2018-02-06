تطور دفاعي ملحوظ بمانشستر سيتي

يوفنتوس يغير خطته في الكالتشيو واليغري يرتب أوراقه

{ مدن- وكالات: حقق مانشستر سيتي الإنكليزي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، هذا الموسم، طفرة دفاعية واضحة، بعد العديد من الصفقات التي أبرمها خلال المدة الماضية. وأبرم نادي مانشستر سيتي صفقات دفاعية ضخمة منذ وصول جوارديولا، وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقاها المدرب الإسباني، إلا أن صفقاته الدفاعية أثبتت وجهة نظره. وقالت صحيفة أس الإسبانية إن مانشستر سيتي تلقى 32 هدفًا في 39 مباراة خاضها حتى الآن، وفي الموسم الماضي تلقى 44 هدفًا في نفس العدد من المباريات وتعاقد مان سيتي مع صفقة دفاعية جديدة، في مدة الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث ضم إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو الإسباني مقابل 65 مليون يورو، لتصل صفقات السيتي الدفاعية إلى 270 مليون يورو منذ صيف 2016 . كما انضم بنيامين ميندي مقابل 57.5 مليون يورو، وجون ستونز بـ55.6 مليون يورو، وكايل ووكر بـ51 مليون يورو، ودانيلو بـ30 مليون يورو، بالإضافة للحارس إيدرسون مقابل 40 مليون يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق الدفاعي الكبير لمان سيتي كان ناجحًا على الأقل في 39 مباراة لعبها الفريق حتى الآن هذا الموسم. وأوضحت أن مانشستر سيتي تلقى 32 هدفًا بمعدل 0.82 هدف في المباراة الواحدة، بينما في الموسم تلقى 44 هدفًا بمعدل 1.3 هدف في المباراة، أي أن الفريق تحسن دفاعيًا بنسبة 27.3 بالمئة هذا الموسم. وأضافت أن مانشستر سيتي تلقى في الموسم الماضي 4 أهداف خلال مباراة واحدة من برشلونة وليستر سيتي وإيفرتون، و3 أهداف من جانب سيلتيك وموناكو وتشيلسي، إلا أنه في الموسم الحالي لم ينجح سوى ليفربول في تسجيل 4 أهداف داخل شباك السيتزينز. ومن جانبه يدرس ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، تعديل خطة لعب البيانكونيري، خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إصابة لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي في مباراة ساسولو واحتمال غيابه من أسبوعين لثلاثة أسابيع. وقالت صحيفة توتو سبورت إن مدرب البيانكونيري لم يعد متأكدًا من إمكانية الاستمرار على خطة 4-3-3 بعد إصابة اللاعب الفرنسي، مشيرة إلى أنه يجهز حاليًا خطتين بديلتين. وأضافت أن الخطة الأولى هي العودة لطريقة لعب 4-2-3-1، التي كان يستخدمها في بداية الموسم، ولكنها أوضحت أن ذلك سوف يعتمد على مدى سرعة تعافي باولو ديبالا من إصابته وعودته إلى الملعب مجددًا مقابل الاعتماد على لاعبي ارتكاز هما سامي خضيرة وميراليم بيانيتش. وأشارت إلى أنه ربما يفكر في الاعتماد على طريقة 3-5-2 القديمة، التي ستجعل الفريق يعود للعب بخط دفاع ثلاثي يتكون من أندريا بارزالي، مهدي بنعطية وجورجيو كيليني، مع إضافة لاعب خط وسط إضافي في الشق الدفاعي مثل كلاوديو ماركيزيو واللعب باثنين من المهاجمين. ومن المتوقع أن يعود الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا إلى تشكيلة السيدة العجوز بعد غدا الجمعة في مباراة فيورنتينا على ملعب آرتيميو فرانكي، ليكون أحد اللاعبين القادرين على دعم تفكير أليجري في تغيير طريقة اللعب سواء إلى 4-2-3-1 أو 3-5-2 . وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري آ) قبول عرض بقيمة مليار وخمسين مليون وألف يورو قدمته مجموعة (ميديا برو) الإعلامية للحصول على الحقوق التليفزيونية للمسابقة في المواسم الثلاثة المقبلة. وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن العرض الذي تقدمت به (ميديا برو) يتخطى الحد الأدنى الضروري للحصول على الحقوق التلفزيونية للمسابقة، مشيرة إلى أنها ستبلغ هيئة ضمان المنافسة الإيطالية بالمسألة. وستكون هناك مدة من 45 يوما أمام هذه الهيئة لدراسة العرض المقدم من (ميديا برو) ومنح الضوء الأخضر لكي تحصل الشركة الإسبانية رسميا على حقوق البث. وإذا تمت الصفقة ستبيع (ميديا برو) هذه الحقوق لقنوات تليفيزيونية ووسائل إعلام أخرى، لأنه كما تنص لائحة المناقصة لا يحق لها عرضها بصورة مباشرة على مستهلكيها. وتسبب القرار في اعترض قناة (سكاي سبورت) الإيطالية التي طالبت باعتبار عرض (ميديا برو) مرفوضًا. يواصل يوفنتوس ملاحقة نابولي في صدارة الدوري الإيطالي لهذا الموسم، حيث يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن المركز الأول في الكالتشيو. وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات إن يوفنتوس تلقى 52 تسديدة على مرماه هذا الموسم، وهو رقم يعد الأقل في الدوريات الخمس الكبرى لهذا الموسم.