إحصائية تكشف تفكّك هجوم النادي الملكي

5 مشاهد ثابتة في الدوريات الكبرى وصراع كبير على الألقاب

{ مدن- وكالات: أظهرت إحصائية جديدة، مدى تفكك الثلاثي الهجومي لنادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو كريم بنزيما وجاريث بيل. وشارك الثلاثي معًا في التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال آخر مباراتين بالليغا، حيث تفوق الملكي على فالنسيا (4-1)، قبل التعادل أمام ليفانتي (2-2). وقالت صحيفة آس الإسبانية، في تقرير لها اول امس الإثنين، إن الويلزي جاريث بيل يعتبر الحلقة الأضعف بالنسبة للثلاثي هذا الموسم، مشيرة إلى أن الانسجام بين BBC غائب وهناك حالة من التفكك. وأوضحت الصحيفة أن الويلزي بيل مرر 23 تمريرة منها 22 لخطي الوسط والدفاع وتمريرة واحدة لزميله في الهجوم كريم بنزيما، ما يدل على عدم تواصله مع زملائه في خط الهجوم. وأشارت إلى أن كريم بنزيما مرر 48 تمريرة قبل لقاء ليفانتي، منها 4 تمريرات لكريستيانو رونالدو و2 لجاريث بيل وباقي تمريراته كانت لزملائه في خطي الوسط أو الدفاع ولفتت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مرر 25 تمريرة منها 3 تمريرات لبنزيما وتمريرة واحدة لبيل. وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها أن ثلاثي ريال مدريد غير متفاهم في الموسم الجاري قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم 14 فبراير/شباط بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوربا. وتسيطر بعض الثوابت على الدوريات الخمسة الكبرى، منذ مدة بعيدة، ولم تشهد المسابقات أي جديد خلال الجولة الماضية سواء على مستوى صراع اللقب أو هداف البطولة وهذه الثوابت يرى البعض أن تقتل المتعة الكروية، ولكن آخرين يرون أنها مثيرة وتزيد من قوة المنافسةويستعرض في التقرير التالي 5 مشاهد ثابتة في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم

خلافة زيدان

ويعيش المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أيامًا صعبة في ريال مدريد، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل كبير. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن ثلاثة مدربين يتنافسون لقيادة سفينة الريال، في حال رحيل زيدان خلال المرحلة المقبلة. بعد إحراز نادي ريال مدريد في عام 2017 لقب دوري أبطال أوربا على حساب يوفنتوس، توقع الكثير من المراقبين أن يستمر زين الدين زيدان في قيادة سفينة المرينجي لعدة سنوات، إذ استطاع المدرب الفرنسي في وقت وجيز أن يقدم اعتماده كواحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم. لكن فريق ريال مدريد يقدم في هذا الموسم أداء بعيدًا كل البعد عن السنة الماضية، حيث كان الأبيض الملكي يحقق الانتصار تلو الآخر، ويحلق وحيدًا في سماء الكرة الإسبانية والأوربية على حد سواء. ويعيش مدرب الفريق زيدان تحت ضغط كبير، بعدما تقلصت بنسبة كبيرة فرصة الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، فضلاً عن توديعه لكأس ملك إسبانيا أمام فريق ليجانس في مفاجأة كبيرة، كما تنتظر زيدان مباراة فاصلة أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا. وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن حبل الإقالة يقترب من رقبة زيدان، الذي يعي جيدًا أن جماهير النادي لن تقبل خروج ريال مدريد خاوي الوفاض هذا الموسم وفي هذا الصدد، أوضح موقع سبورتس كيدا أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين، لخلافة زيدان في حال إقالته أو استقالته من تدريب الأبيض الملكي.

صراع كين – صلاح

واصل الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام، الصراع على لقب هداف الدوري الإنكليزي، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2). وأحرز محمد صلاح ثنائية الريدز أمس ليرفع رصيده من الأهداف إلى 21، بفارق هدف وحيد عن هاري كين الذي سجل ركلة جزاء لتوتنهام في الوقت القاتل.

قطار برشلونة وزلزال ريال مدريد

فريق برشلونة لا يعرف الخسارة في الدوري الإسباني هذا الموسم تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وذلك بعد مرور 22 جولة على بداية الليجا. وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني، بعدما تعادل أمام إسبانيول (1-1)، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد. على الجانب الآخر واصل غريمه ريال مدريد مسلسل التراجع في المستوى والابتعاد عن مركز الوصافة في بطولة الليجا عقب الخروج من سباق اللقب عندما تعادل مع ليفانتي (2-2) رغم من مشاركة الثلاثي جاريث بيل وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما للمباراة الثانية على التوالي للمرة الأولى في الموسم الجاري.

خطى سان جيرمان ثابتة

يسير فريق باريس سان جيرمان بخطى ثابتة دون مشكلات أو معاناة كبيرة في بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الجاري عندما سحق ليل في عقر داره بثلاثية نظيفة، حافظت على فارق الـ11 نقطة مع موناكو الوصيف. بالنسبة للبرازيلي نيمار، نجم سان جيرمان، فواصل مستواه الرائع في بطولة الدوري الفرنسي بعدما سجل هدفا بطريقة رائعة وهو الـ18 في 17 مباراة بالمسابقة الفرنسية.

بايرن ميونخ يغرد وحيدًا

واصل فريق بايرن ميونخ مع مدربه المؤقت يوب هاينكس مسلسل السيطرة على صدارة الدوري الألماني بعدما تفوق على ماينز وسط جماهيره بثنائية نظيفة. بايرن ميونخ أصبح يغرد وحيدا في الدوري الألماني برصيد 53 بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن.

مسلسل القط والفأر في الكالتشيو

يرفض فريق نابولي التخلي عن صدارة الدوري الإيطالي في كل أسبوع، ولا يزال يحافظ على فارق النقطة مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني هذا الأسبوع فاز يوفنتوس على ساسولو بسباعية نظيفة، وبعدها بساعات عاد لنابولي لصدارة الكالتشيو برصيد 60 نقطة. وبالنسبة لفريق إنتر ميلان واصل مسلسله الأخير في عدم الفوز بعدما تعادل مع كروتوني (1-1)، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي.