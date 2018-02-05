الإعلان عن بدء الخفض التدريجي للقوات الأمريكية في العراق

الشمري يربط بين تأجيل اقرار الموازنة الاتحادية ومؤتمر الكويت
بغداد – الزمان
نقلت وكالة «أسوشييتد بريس»للأنباءالأمريكية «AP»، الاثنين، عن متحدث باسم الحكومة العراقية تاكيده بدء سحب القوات الامريكية من العراق.
وقالت الوكالة في خبر عاجل لها، إن «المتحدث باسم الحكومة العراقية يؤكد أن سحب القوات الأمريكية من العراق قد بدأ بعد الانتصار على تنظيم داعش».
كما نقلت الوكالة عن «مقاولين غربيين» في قاعدة للتحالف الدولي القول، إن «القوات الأمريكية تبدأ في السحب العراق بعد هزيمة تنظيم داعش».
واعلن السفير الامريكي في بغداد دوغلاس سيليمان، في العاشر من كانون الثاني 2018، عن خفض «تدريجي» لاعداد القوات الامريكية في العراق.
يذكر أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، كشفت في 28 تشرين الثاني 2017، عن اعداد العسكريين الامريكيين في العراق، مبينة أن عدد القوات الأمريكية، بحسب معطيات الأخيرة، بلغ 8892 .
من جهة عراقية اخرى ، أعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الاثنين، تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في الكويت.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، ان «مجلس النواب أرجأ التصويت على الموازنة لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت، لعدم وجود رؤية واضحة عن المؤتمر وحجم الدعم والاموال التي ستقدم للعراق».
واكد ان «طلب تأجيل التصويت على الموازنة ليس من اجل عرقلة العمل الحكومي بل هو داعم من حيث التخطيط والعمل».
واضاف الشمري ان «تلك الاموال ربما تبقى مجرد وعود او استثمارات تحتاج الى امد بعيد لتنفيذها وهذا لا يتناسب مع الواقع الذي تعيشه محافظة نينوى».