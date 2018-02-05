الإعلان عن بدء الخفض التدريجي للقوات الأمريكية في العراق

الشمري يربط بين تأجيل اقرار الموازنة الاتحادية ومؤتمر الكويت

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬بريس»للأنباءالأمريكية‭ ‬‮«‬AP‮»‬،‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تاكيده‭ ‬بدء‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬العراق‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬لها،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقاولين‭ ‬غربيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬القول،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬دوغلاس‭ ‬سيليمان،‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2018،‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬‮«‬تدريجي‮»‬‭ ‬لاعداد‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ (‬البنتاغون‭)‬،‭ ‬كشفت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2017،‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬العسكريين‭ ‬الامريكيين‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحسب‭ ‬معطيات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بلغ‭ ‬8892‭ .‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬عراقية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬الشمري،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬

وقال‭ ‬الشمري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أرجأ‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬لحين‭ ‬انتهاء‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬المانحة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬وحجم‭ ‬الدعم‭ ‬والاموال‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬للعراق‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عرقلة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬داعم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التخطيط‭ ‬والعمل‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الشمري‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الاموال‭ ‬ربما‭ ‬تبقى‭ ‬مجرد‭ ‬وعود‭ ‬او‭ ‬استثمارات‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬امد‭ ‬بعيد‭ ‬لتنفيذها‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‮»‬‭.‬