ماي تبحث مستجدات بريكست مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وسط أزمة داخل حكومتها

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

بحثت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مع‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬ملف‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬تسود‭ ‬الحكومة‭ ‬المحافظة‭ ‬بشأن‭ ‬توجهات‭ ‬بريكست‭.‬

ويجتمع‭ ‬بارنييه‭ ‬ايضا‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬بريطانيا‭ ‬ديفيد‭ ‬ديفيس‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬التي‭ ‬يجتمع‭ ‬فيها‭ ‬الرجلان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانا‭ ‬يجتمعان‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ان‭ ‬المحادثات‭ ‬ستتركز‭ ‬حول‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬المقبلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفترة‭ ‬تطبيق‭ ‬بريكست‮»‬‭ ‬وحول‭ ‬‮«‬المراحل‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬لبناء‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وبريطانيا‭.‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬توصلت‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مبدئي‭ ‬بشأن‭ ‬انفصالهما،‭ ‬وعليهما‭ ‬الاتفاق‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬والعلاقة‭ ‬المستقبلية‭.‬

وتعقد‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬جلسة‭ ‬تفاوضية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

ومن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الخميس،‭ ‬ستتناول‭ ‬المناقشات‭ ‬بين‭ ‬الوفدين‭ ‬الاوروبي‭ ‬والبريطاني‭ ‬الجوانب‭ ‬التقنية‭ ‬لخروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬والحدود‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬مقاطعة‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجمهورية‭ ‬الايرلندية،‭ ‬والفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭ ‬وتستمر‭ ‬سنتين‭.‬

وسيخصص‭ ‬الجمعة‭ ‬للقاء‭ ‬بين‭ ‬منسقي‭ ‬الطرفين‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يسمح‭ ‬للندن‭ ‬‮«‬بتحديث‮»‬‭ ‬توقعاتها‭ ‬بشأن‭ ‬علاقتها‭ ‬المقبلة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وهي‭ ‬محور‭ ‬المناقشات‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬عبر‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬فيها‭ ‬بريطانيا‭. ‬ووافقت‭ ‬الدول‭ ‬ال27‭ ‬الاخرى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬انتقال‭ ‬وفق‭ +‬الوضع‭ ‬الراهن‭+ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬اي‭ ‬تمثيل‭ ‬مؤسساتي‮»‬‭ ‬لبريطانيا‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬سابين‭ ‬وياند‭ ‬مساعدة‭ ‬بارنييه‭.‬

ما‭ ‬زالت‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬تثير‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭. ‬ويخشى‭ ‬نواب‭ ‬خصوصا‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تابعة‮»‬‭ ‬للاتحاد‭ ‬كونها‭ ‬ستواصل‭ ‬تطبيق‭ ‬القواعد‭ ‬الاوروبية‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬رأي‭ ‬تبديه‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬يخشى‭ ‬بعض‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬ان‭ ‬تتراجع‭ ‬ماي‭ ‬عن‭ ‬وعدها‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬ويطالبونها‭ ‬باعلان‭ ‬نواياها‭. ‬

ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬محور‭ ‬مناقشات‭ ‬حادة‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬وزارية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬توضيح‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬وتقول‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬انها‭ ‬‮«‬قابلة‭ ‬للانفجار‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الواقع‭ ‬تجد‭ ‬ماي‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬عليها‭ ‬ارضاء‭ ‬البعض‭ ‬بدون‭ ‬اغضاب‭ ‬آخرين‭.‬

وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬توتر‭ ‬الاجواء،‭ ‬اكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬ماي‭ ‬مهددة‭ ‬‮«‬بمؤامرة‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬اسقاطها‭ ‬اذا‭ ‬سارت‭ ‬باتجاه‭ ‬بريكست‭ ‬معتدل‭.‬

وسيحل‭ ‬محلها‭ ‬عندئذ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حكومتها‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬بوريس‭ ‬غوف‭ (‬وزير‭ ‬البيئة‭) ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ويتولى‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬جاكوب‭ ‬ريس‭-‬موغ‭ ‬حقيبة‭ ‬المالية،‭ ‬وهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬حاسم‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تاميز‮»‬‭ ‬ان‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بنفوذ‭ ‬كبير‭ ‬برنارد‭ ‬جينكين‭ ‬المؤيد‭ ‬لبريكست‭ ‬حذر‭ ‬ماي‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016،‭ ‬ودعاها‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬خروج‭ ‬‮«‬قاطع‮»‬‭ ‬والحذر‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬المؤيد‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

اثار‭ ‬هاموند‭ ‬غضب‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬بتأكيده‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستبتعد‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬فقط‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الانقسامات‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سلطتها‭ ‬منذ‭ ‬الانتكاسة‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬المحافظون‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭.‬