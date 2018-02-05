مسؤول في حماس لـ (الزمان):نتوقع ضربة اسرائيلية على غزة تمهيداً للوطن البديل في سيناء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تعاون‭ ‬مصرى‭ ‬اسرائيلي‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وقيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬امنية‭ ‬ضد‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬التى‭ ‬تهدد‭ ‬امن‭ ‬اسرائيل‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬الامكانيات‭ ‬التى‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المهام‭ ‬بمفردها‭ ‬وان‭ ‬التعاون‭ ‬الامنى‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬طبقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ . ‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬الاعلامى‭ ‬والناشط‭ ‬السياسي‭ ‬السيناوي‭ ‬محمد‭ ‬الحر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬والمعروفه‭ ‬باسم‭ ‬الطائرة‭ ‬الزنانة‭ ‬تقوم‭ ‬بطلعات‭ ‬فوق‭ ‬سيناء‭. ‬لكن‭ ‬الحر‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬زعمه‭ . ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬الحر‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬لاقامة‭ ‬الوطن‭ ‬البديل‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬رجال‭ ‬اعمال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يقومون‭ ‬بشراء‭ ‬اراضى‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسطاء‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬والتى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يلجا‭ ‬اليها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬قيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ابدى‭ ‬مصدر‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬هاتفياً‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬تتوقع‭ ‬قيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ضربة‭ ‬واسعة‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الضربات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخطط‭ ‬الوطن‭ ‬البديل‭ ‬والذى‭ ‬يعتزم‭ ‬ترامب‭ ‬اعلانها،‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬الكاتب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بشير‭ ‬الايوبي‭ ‬وقيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬لان‭ ‬اسرائيل‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬اليها‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬يشهد‭ ‬حركة‭ ‬اغتيالات‭ ‬للشرفاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ .‬