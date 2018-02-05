مسؤول في حماس لـ (الزمان):نتوقع ضربة اسرائيلية على غزة تمهيداً للوطن البديل في سيناء

القاهرة – مصطفى عمارة : نفى مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان الانباء التى ترددت عن وجود تعاون مصرى اسرائيلي فى مجال مكافحة الارهاب وقيام اسرائيل بتنفيذ ضربات امنية ضد التنظيمات الارهابية التى تهدد امن اسرائيل فى سيناء بالتعاون مع مصر واكد المصدر ان مصر تمتلك من الامكانيات التى تمكنها من تنفيذ تلك المهام بمفردها وان التعاون الامنى مع اسرائيل يقتصر على تبادل المعلومات طبقا لاتفاق السلام مع اسرائيل .
فى المقابل قال الاعلامى والناشط السياسي السيناوي محمد الحر فى تصريحات خاصة للزمان ان طائرات الاستطلاع الاسرائيلية بدون طيار والمعروفه باسم الطائرة الزنانة تقوم بطلعات فوق سيناء. لكن الحر لم يقدم دليلا على زعمه . ولم يستبعد الحر وجود مخطط لاقامة الوطن البديل فى سيناء خاصة ان رجال اعمال فلسطينيين يقومون بشراء اراضى فى سيناء من خلال وسطاء فضلا عن اخلاء المنطقة الحدودية والتى يمكن ان يلجا اليها الفلسطينيون فى حالة قيام اسرائيل بضربة عسكرية فى قطاع غزة ، فيما ابدى مصدر بحركة حماس طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة هاتفياً ان حركة حماس تتوقع قيام اسرائيل بتنفيذ ضربة واسعة لقطاع غزة على الفرار الى سيناء هربا من تلك الضربات لتنفيذ مخطط الوطن البديل والذى يعتزم ترامب اعلانها، فى المقابل استبعد الكاتب الفلسطيني بشير الايوبي وقيام اسرائيل بتنفيذ تلك الضربة لان اسرائيل ليست فى حاجة اليها الا ان قطاع غزة قد يشهد حركة اغتيالات للشرفاء في المرحلة المقبلة .