أردوغان في أول زيارة تاريخية الى بابا الفاتيكان

الرئيس التركي يبلغ الشركات الايطالية بتسهيلات غير مسبوقة لجلب استثماراتهم

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬استقبل‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الاثنين‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬باول‭ ‬زيارة‭ ‬لرئيس‭ ‬تركي‭ ‬الى‭ ‬الفاتيكان‭ ‬منذ‭ ‬59‭ ‬عاما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬هجوم‭ ‬عسكري‭ ‬تشنه‭ ‬انقرة‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

ومنع‭ ‬وصول‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬روما‭ ‬طوال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬وحتى‭ ‬مغادرته‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬زهاء‭ ‬3500‭ ‬شرطي‭.‬فيما‭ ‬التقى‭ ‬اردوغان‭ ‬ايضا‭ ‬الاثنين‭ ‬رؤساء‭ ‬شركات‭ ‬كبرى‭ ‬ايطالية‭ ‬وهي‭ ‬اتصالات‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬مثمرة‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬معهم‭ ‬عن‭ ‬تسهيلات‭ ‬استثمارية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬انفتاح‭ ‬انقرة‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬ايطالي‭ . ‬غير‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬ينفذ‭ ‬مئتا‭ ‬شخص‭ ‬اعتصاما‭ ‬احتجاجيا‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬قلعة‭ ‬سانت‭ ‬انجيلو،‭ ‬وذلك‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬ايطالية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للاكراد‭. ‬وقالت‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عفرين،‭ ‬تجري‭ ‬جريمة‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‮»‬‭.‬

والبابا‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬يدين‭ ‬باستمرار‭ ‬الحرب‭ ‬واسلحة‭ ‬الدمار،‭ ‬لن‭ ‬يفوت‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬اردوغان‭ ‬فرصة‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

ووصلت‭ ‬السيارة‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬اردوغان‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬التي‭ ‬احاط‭ ‬بها‭ ‬الشرطيون‭ ‬وخلت‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬مع‭ ‬تاخير‭ ‬بضعة‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الموعد‭ ‬المرتقب‭. ‬وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬عمليتها‭ ‬هو‭ ‬طرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حدودها،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬متحالفة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وسيعمد‭ ‬اردوغان‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬الى‭ ‬شكر‭ ‬البابا‭ ‬على‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬الاحد‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ستامبا‮»‬‭ ‬الايطالية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الاثنان‭ ‬نؤيد‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬القائمة‭ ‬ولدينا‭ ‬الرغبة‭ ‬بحماية‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬ويدافع‭ ‬اردوغان‭ ‬مثل‭ ‬البابا‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الاسرائيلي‭-‬الفلسطيني‭.‬

وكان‭ ‬البابا‭ ‬الارجنتيني‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الاديان‭ ‬قام‭ ‬برحلة‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2014‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬اتسمت‭ ‬بالفتور‭.‬‭ ‬واستفاد‭ ‬اردوغان‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬الزيارة‭ ‬للتنديد‭ ‬‮«‬بمعاداة‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬والتطرق‭ ‬الى‭ ‬مسؤولية‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬الاصولية‭ ‬الاسلامية‭. ‬وكشف‭ ‬للبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬ببساطة‭ ‬وتواضع‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬مساحتها‭ ‬50‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬عن‭ ‬قصره‭ ‬الرئاسي‭ ‬الفخم‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬غرفة‭ ‬والممتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬اي‭ ‬اقل‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مساحة‭ ‬الفاتيكان‭.‬

‭ ‬تجنب‭ ‬الصحافة‭ ‬

في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016،‭ ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬ارمينيا‭ ‬استخدم‭ ‬البابا‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ابادة‮»‬‭ ‬للاشارة‭ ‬الى‭ ‬المجازر‭ ‬بحق‭ ‬الارمن‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬السلطنة‭ ‬العثمانية،‭ ‬مثيرا‭ ‬غضب‭ ‬انقرة‭ ‬التي‭ ‬نددت‭ ‬انذاك‭ ‬‮«‬بعقلية‭ ‬صليبية‮»‬‭.‬

وسيجتمع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ايضا‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الايطالي‭ ‬سيرجيو‭ ‬ماتاريلا‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬باولو‭ ‬جنتيلوني‭ ‬ليبحث‭ ‬معهما‭ ‬مسائل‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬وصناعة‭ ‬الدفاع‭ ‬وعملية‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬والاحد،‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬مع‭ ‬لاستامبا‭ ‬اي‭ ‬خيار‭ ‬اخر‭ ‬‮«‬غير‭ ‬انضمام‮»‬‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬رافضا‭ ‬الاقتراح‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعقد‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬شراكة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نرغب‭ ‬في‭ ‬انضمام‭ ‬كامل‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭. ‬اي‭ ‬خيارات‭ ‬اخرى‭ ‬لن‭ ‬ترضينا‮»‬‭ ‬مذكرا‭ ‬بالدور‭ ‬الاساسي‭ ‬الذي‭ ‬لعبته‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مسالة‭ ‬تفدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭.‬

ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬اردوغان‭ ‬عملا‭ ‬مشتركا‭ ‬ايطاليا‭-‬تركيا‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بحثه‭ ‬حاليا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬اي‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬الاثنين‭. ‬وكان‭ ‬اردوغان‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬لانه‭ ‬هاجم‭ ‬صحافيا‭ ‬فرنسيا‭ ‬كان‭ ‬يسأله‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬قيام‭ ‬انقرة‭ ‬بتسليم‭ ‬اسلحة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وكانت‭ ‬باريس‭ ‬وانقرة،‭ ‬العضوان‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي،‭ ‬وقعتا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عقد‭ ‬دراسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬ومضادات‭ ‬الصواريخ‭ ‬يشمل‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬الفرنسي‭-‬الايطالي‭ ‬يوروسام‭.‬