هولندا تسحب سفيرها من تركيا وسط فشل في تحسين العلاقات

اعلان النفير العام في عفرين لمواجهة الهجوم التركي

امستردام‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬هولندا‭ ‬الاثنين‭ ‬سحب‭ ‬سفيرها‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ورفضها‭ ‬السماح‭ ‬لانقرة‭ ‬بارسال‭ ‬سفير‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الى‭ ‬ادنى‭ ‬مستوياتها‭.‬

وتدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وهولندا‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬حين‭ ‬منع‭ ‬مسؤولون‭ ‬هولنديون‭ ‬وزيرا‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬روتردام‭ ‬عشية‭ ‬استفتاء‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندي‭ ‬هالبي‭ ‬زيلسترا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬المحادثات‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتفق‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‮»‬‭.‬

وميدانيا‭ ‬تقول‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬الجبهة‭ ‬مشتعلة‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬

في‭ ‬ساحة‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬يسير‭ ‬عشرات‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬صفين‭ ‬منتظمين،‭ ‬يحمل‭ ‬بعضهم‭ ‬أسلحة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حياتهم،‭ ‬ويقسمون‭ ‬بصوت‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬‮«‬مقاومة‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتقول‭ ‬أسماء‭ ‬عفرين‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬بعد‭ ‬تطوعها‭ ‬للتو‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عفرين‭ ‬هي‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬كبرت‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬آبائي‭ ‬وأجدادي،‭ ‬ولأجل‭ ‬ذلك‭ ‬واجب‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬أحارب‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬الشابة‭ ‬ذات‭ ‬العينين‭ ‬الزرقاوين‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرى‭ ‬نفسي‭ ‬اليوم‭ ‬طالبة‭ ‬بل‭ ‬مقاتلة‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية‮»‬‭.‬

وتشن‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوماً‭ ‬تقول‭ ‬انه‭ ‬يستهدف‭ ‬مقاتلي‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬الذين‭ ‬تعتبرهم‭ ‬‮«‬ارهابيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وتخشى‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬اقامة‭ ‬الأكراد‭ ‬حكماً‭ ‬ذاتياً‭ ‬على‭ ‬حدودها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬أسماء،‭ ‬لبى‭ ‬عشرات‭ ‬الشبان‭ ‬والشابات‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬دعوة‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬لـ»النفير‭ ‬العام‮»‬‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية‭ ‬شمال‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭.‬

وشارك‭ ‬المتطوعون‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬جابت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين،‭ ‬معظمهم‭ ‬بثياب‭ ‬مدنية‭ ‬فيما‭ ‬ارتدى‭ ‬آخرون‭ ‬سترات‭ ‬عسكرية‭ ‬وحملوا‭ ‬البنادق‭.‬‭ ‬كما‭ ‬رفعوا‭ ‬أعلام‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬مرددين‭ ‬هتافات‭ ‬مناوئة‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭. ‬وعلى‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق،‭ ‬تجمع‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬وهم‭ ‬يرفعون‭ ‬علامات‭ ‬النصر‭.‬

وخلال‭ ‬تجمع‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬ازادي،‭ ‬يردد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬عفرين‭ ‬شاهين‭ ‬جودي‭ (‬28‭ ‬سنة‭) ‬أمامهم‭ ‬شعارات‭ ‬تحيي‭ ‬اندفاعهم‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مدينتهم‭ ‬ومقاومة‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭.‬

ويوضح‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ريزان‭ ‬حدو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إقبالاً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬التطوع،‭ ‬ويختار‭ ‬كل‭ ‬شاب‭ ‬أو‭ ‬شابة‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬بالعمل‭ ‬معها‭ ‬بحسب‭ ‬قدراته‭ ‬وخبرته‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬‮«‬يتطوع‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬كمقاتلين،‭ ‬وقسم‭ ‬آخر‭ ‬لدى‭ ‬منظمات‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الكردي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يفضل‭ ‬البعض‭ ‬التطوع‭ ‬لتأمين‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬من‭ ‬طعام‭ ‬ونقل‭ ‬ولباس‮»‬‭.‬

‭ ‬السلاح‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى

ويخضع‭ ‬المتطوعون‭ ‬لدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬تسبق‭ ‬انتقالهم‭ ‬الى‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭. ‬وتوضح‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الشباب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬جيندا‭ ‬تولهلدان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نقوم‭ ‬بتدريبهم‭ ‬عسكرياً‭ ‬وتعليمهم‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وتضيف‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬أسبوعا‭ ‬واحدا‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬للتدريب،‭ ‬لكن‭ ‬العدو‭ ‬هاجمنا‭ ‬وعلينا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مدينتنا‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬المتاحة‭ ‬أمامنا‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬المسيرة،‭ ‬يتجول‭ ‬المتطوعون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬متراصة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة،‭ ‬يحيون‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمقاتلات‭ ‬الكرديات‭ ‬ويرددون‭ ‬‮«‬‭ ‬يسقط‭ ‬يسقط‭ ‬أردوغان‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬لا‭ ‬للاحتلال‮»‬‭ ‬و‮»‬يعيش‭ ‬المقاومون‭ ‬الأبطال‮»‬‭.‬

انضم‭ ‬فرهاد‭ ‬عكيد،‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬المتطوعين‭ ‬لـ»مقاومة‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭.‬

ويقول‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عفرين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬للدولة‭ ‬التركية‭ ‬تقصف‭ ‬عفرين‭ ‬وتقصف‭ ‬المدنيين‭ ‬وتهاجمنا‭ ‬نحن‭ ‬وقواتنا‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الشاب‭ ‬النحيل‭ ‬ذو‭ ‬اللحية‭ ‬الخفيفة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كشباب‭ ‬عاهدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬بروح‭ ‬المقاومة‭ ‬ان‭ ‬نحمي‭ ‬عفرين‭ ‬ونحمي‭ ‬شعبنا‮»‬،‭ ‬متابعاً‭ ‬بحماس‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لمحتل‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المحتلين‭ ‬الاتراك‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬أرضنا‭ ‬المقدسة‭ ‬التي‭ ‬رويت‭ ‬بدماء‭ ‬الشهداء‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬للدولة‭ ‬التركية‭ ‬باحتلالها‮»‬‭.‬