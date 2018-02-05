كفى لوماً للفاسدين !

فاتح عبدالسلام

ماالمقصود‭ ‬بأنّ‭ ‬الوجوه‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬سيتم‭ ‬اعادة‭ ‬انتاجها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬؟

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يرى‭ ‬انّ‭ ‬اعمدة‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬القدامى‭ ‬هم‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬لإنزال‭ ‬الاحباط‭ ‬واليأس‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬إنّ‭ ‬اقتلاعهم‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬أمر‭ ‬مستحيل‭ . ‬فيما‭ ‬يرى‭ ‬قسم‭ ‬آخر‭ ‬انّ‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ ‬متربصين‭ ‬يحاولون‭ ‬تشويهها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬اخبار‭ ‬حول‭ ‬اعادة‭ ‬الوجوه‭ ‬التي‭ ‬استهلكتها‭ ‬الشاشات‭ ‬والمهاترات‭ ‬والخصومات‭ ‬والعمولات‭.‬

في‭ ‬الاحوال‭ ‬كلها،‭ ‬ليس‭ ‬مهماً‭ ‬الاحتمال‭ ‬الاول‭ ‬أو‭ ‬الثاني،‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬ليست‭ ‬بصدد‭ ‬احداث‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬مباديء‭ ‬السيادة‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستقلالية‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬جميعاً‭ ‬امام‭ ‬قانون‭ ‬واحد‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬بنود‭ ‬طارئة‭ ‬ولايجري‭ ‬تنفيذه‭ ‬سرّاً‭ ‬تارةً‭ ‬وعلناً‭ ‬تارةً‭ ‬أخرى‭.‬

المسؤول‭ ‬الفاسد،‭ ‬لايكون‭ ‬فاسداً‭ ‬إلاّ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬سياسي‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينهب‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ويستنزف‭ ‬موارد‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬ايقافه‭. ‬والمحققون‭ ‬الذي‭ ‬تصفهم‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬وتش‭ ‬الحقوقية‭ ‬الدولية‭ ‬بأنهم‭ ‬ينتزعون‭ ‬الاعترافات‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬والتهديدات‭ ‬الخارقة‭ ‬لحقوق‭ ‬البشر‭ ‬وكرامتهم‭ ‬وشرفهم‭ ‬،‭ ‬إنّما‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬عراقيون‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬غير‭ ‬الانساني‭.‬

‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬جاء‭ ‬وفد‭ ‬امريكي‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العراقي‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬تدريب‭ ‬آثاريين‭ ‬عراقيين‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬القديم‭.‬

‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬التباحث‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تدريب‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬المدني‭ ‬أو‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬وحفظ‭ ‬كرامته‭ ‬وتسهيل‭ ‬شؤوت‭ ‬معملاته‭ ‬وقضاياه‭ ‬ومصالحه‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬انسانياً‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬تكنولوجياً‭.‬

‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬انتاج‭ ‬وجه‭ ‬قديم‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيحدث‭ ‬حتماً‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية