كفى لوماً للفاسدين !

فاتح عبدالسلام
ماالمقصود بأنّ الوجوه القديمة في العملية السياسية سيتم اعادة انتاجها في الانتخابات العراقية الجديدة ؟
هناك مَن يرى انّ اعمدة العملية السياسية القدامى هم وراء هذه التسريبات لإنزال الاحباط واليأس في قلوب الناخبين في إنّ اقتلاعهم من مناصبهم أمر مستحيل . فيما يرى قسم آخر انّ للعملية السياسية متربصين يحاولون تشويهها من خلال بث اخبار حول اعادة الوجوه التي استهلكتها الشاشات والمهاترات والخصومات والعمولات.
في الاحوال كلها، ليس مهماً الاحتمال الاول أو الثاني، ما دامت الانتخابات المقبلة ليست بصدد احداث تغيير جذري في بنية الوضع العراقي استناداً الى مباديء السيادة والعدالة الاجتماعية والاستقلالية في القضاء وحقوق الانسان والمساواة بين المواطنين جميعاً امام قانون واحد ليس له بنود طارئة ولايجري تنفيذه سرّاً تارةً وعلناً تارةً أخرى.
المسؤول الفاسد، لايكون فاسداً إلاّ من خلال منظومة عمل سياسي تتيح له أن ينهب المال العام ويستنزف موارد الدولة من دون أن يستطيع أحد ايقافه. والمحققون الذي تصفهم منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الدولية بأنهم ينتزعون الاعترافات تحت التعذيب والتهديدات الخارقة لحقوق البشر وكرامتهم وشرفهم ، إنّما هم في الغالب عراقيون يعملون في منظومة تتيح لهم هذا النمط من السلوك غير الانساني.
قبل يومين جاء وفد امريكي الى وزير التعليم العراقي للتباحث حول تدريب آثاريين عراقيين على كيفية المحافظة على التراث القديم.
العراق اليوم يحتاج الى التباحث والتعاقد مع دول متقدمة من اجل تدريب الموظف الحكومي المدني أو العسكري أو الأمني على احترام حقوق المواطن وحفظ كرامته وتسهيل شؤوت معملاته وقضاياه ومصالحه ، كما يحدث في تلك الدول المتقدمة انسانياً ، ولا أقول تكنولوجياً.
المخاوف في العراق أبعد من اعادة انتاج وجه قديم ، بالرغم من إنّ ذلك سيحدث حتماً.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية