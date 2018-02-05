الصندوق أمامكم والموت خلفكم

علي السوداني

يبدو‭ ‬أن‭ ‬العراقيين‭ ‬سيذهبون‭ ‬بنهاية‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬مذهب‭ ‬أهون‭ ‬الشرّين‭ ‬،‭ ‬فالإنتخابات‭ ‬ستجري‭ ‬حتماً‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬قوة‭ ‬أرضية‭ ‬لتأجيلها‭ ‬فهي‭ ‬مطلوبة‭ ‬ومسندة‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬وبغداد‭ ‬،‭ ‬والنجف‭ ‬التي‭ ‬ستقود‭ ‬العربة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬من‭ ‬كرسي‭ ‬السائق‭ ‬الشاطر‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬الخلفي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬السنين‭ ‬البائدات‭ .‬

لدينا‭ ‬الآن‭ ‬فكرتان‭ ‬تتطارحان‭ ‬الجدل‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التناطح‭ ‬الإجتماعي‭ ‬،‭ ‬واحدة‭ ‬تريد‭ ‬التأجيل‭ ‬حتى‭ ‬تستقيم‭ ‬الناس‭ ‬والمدن‭ ‬التي‭ ‬تحطمت‭ ‬ويعيش‭ ‬أغلب‭ ‬سكانها‭ ‬اما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لجوء‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الديار‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بيوتها‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬هياكل‭ ‬تنعق‭ ‬فيها‭ ‬الغربان‭ ‬وتشم‭ ‬من‭ ‬بطونها‭ ‬روائح‭ ‬الجثث‭ ‬والتفخيخات‭ ‬والقنابل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنفجر‭ ‬بانتظار‭ ‬ثلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الغفلة‭ ‬وسوء‭ ‬الحظ‭ ‬،‭ ‬والثانية‭ ‬تدفع‭ ‬بقوة‭ ‬الفرصة‭ ‬والإنتهازية‭ ‬غير‭ ‬الشريفة‭ ‬نحو‭ ‬اجراء‭ ‬الإنتخاب‭ ‬بموعده‭ ‬المحدد‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يرى‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬طبخة‭ ‬نادرة‭ ‬لحصد‭ ‬الأغلبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬المستقرة‭ ‬والمسترخية‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬حلم‭ ‬منتظر‭ ‬عنوانه‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬الفائزة‭ ‬التي‭ ‬سينتج‭ ‬عنها‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬تقوده‭ ‬الثلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬يضاف‭ ‬إليه‭ ‬ماكياج‭ ‬غير‭ ‬مؤثر‭ ‬من‭ ‬الخاسرين‭ ‬الذين‭ ‬أشرفهم‭ ‬قد‭ ‬يسكت‭ ‬ويردح‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬كرسي‭ ‬واحد‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ .‬

وبهذه‭ ‬القسمة‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬البلاد‭ ‬القائمة‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬ستكون‭ ‬الانتخابات‭ ‬المشرعنة‭ ‬بقوة‭ ‬الفرصة‭ ‬الدنيئة‭ ‬،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬للفاسدين‭ ‬والخائنين‭ ‬والمرتشين‭ ‬والمزورين‭ ‬والجهلة‭ ‬والمرضى‭ ‬والمتخلفين‭ ‬الذين‭ ‬سيقودون‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ ‬بطريقة‭ ‬إسكات‭ ‬البطون‭ ‬بالطعام‭ ‬وملء‭ ‬القلوب‭ ‬بالرعب‭ ‬المفرط‭ ‬،‭ ‬وسينقسم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الى‭ ‬قسمين‭ ‬غير‭ ‬منصفين‭ ‬،‭ ‬واحد‭ ‬للكثرة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ستقف‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬ظالمة‭ ‬او‭ ‬مظلومة‭ ‬،‭ ‬والثانية‭ ‬قلة‭ ‬غير‭ ‬مؤثرة‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بالتهريج‭ ‬والردح‭ ‬المبين‭ ‬قدام‭ ‬كاميرات‭ ‬التلفزيون‭ ‬وباقي‭ ‬سبل‭ ‬الدعاية‭ ‬والتضليل‭ .‬

وامام‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لتغييره‭ ‬أبداً‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬المفيد‭ ‬المتاح‭ ‬تحت‭ ‬اليمين‭ ‬هو‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬المتوفرة‭ ‬بقوة‭ ‬وكثافة‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬علمكم‭ ‬بأنها‭ ‬تمثيلية‭ ‬خبيثة‭ ‬ومحسومة‭ ‬النتائج‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬فقط‭ ‬لمحاولة‭ ‬انتاج‭ ‬قوة‭ ‬جديدة‭ ‬تواجه‭ ‬قوة‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬المريبة‭ ‬،‭ ‬وهذه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تتشكل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الدجالين‭ ‬والحرامية‭ ‬،‭ ‬وستضم‭ ‬القوائم‭ ‬والتيارات‭ ‬والشخصيات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتمطين‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬معقول‭ ‬،‭ ‬بوسخ‭ ‬وقناع‭ ‬الدين‭ ‬التجاري‭ ‬والطائفية‭ ‬المريضة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إفشال‭ ‬مشروع‭ ‬حكم‭ ‬الأغلبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬القاتل‭ .‬