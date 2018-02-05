الصندوق أمامكم والموت خلفكم

علي السوداني
يبدو أن العراقيين سيذهبون بنهاية الأمر الى مذهب أهون الشرّين ، فالإنتخابات ستجري حتماً بعد نحو ثلاثة أشهر ، ولا توجد قوة أرضية لتأجيلها فهي مطلوبة ومسندة من واشنطن وطهران وبغداد ، والنجف التي ستقود العربة هذه المرة من كرسي السائق الشاطر وليس من المقعد الخلفي كما كان الامر في السنين البائدات .
لدينا الآن فكرتان تتطارحان الجدل على وسائل التناطح الإجتماعي ، واحدة تريد التأجيل حتى تستقيم الناس والمدن التي تحطمت ويعيش أغلب سكانها اما في حال لجوء بعيد عن الديار ، أو في بيوتها التي صارت هياكل تنعق فيها الغربان وتشم من بطونها روائح الجثث والتفخيخات والقنابل التي لم تنفجر بانتظار ثلة جديدة من ضحايا الغفلة وسوء الحظ ، والثانية تدفع بقوة الفرصة والإنتهازية غير الشريفة نحو اجراء الإنتخاب بموعده المحدد ، حيث يرى هؤلاء في الأمر طبخة نادرة لحصد الأغلبية العظمى من الأصوات المتوفرة في المدن المستقرة والمسترخية الى حد كبير ، ومن ثم الذهاب الى حلم منتظر عنوانه حكومة الأغلبية الفائزة التي سينتج عنها نظام حكم تقوده الثلة الحاكمة الآن ، يضاف إليه ماكياج غير مؤثر من الخاسرين الذين أشرفهم قد يسكت ويردح اذا ما توفر له كرسي واحد تحت قبة البرلمان .
وبهذه القسمة غير العادلة كما هي البلاد القائمة اليوم ، ستكون الانتخابات المشرعنة بقوة الفرصة الدنيئة ، عبارة عن جائزة كبرى للفاسدين والخائنين والمرتشين والمزورين والجهلة والمرضى والمتخلفين الذين سيقودون البلاد والعباد بطريقة إسكات البطون بالطعام وملء القلوب بالرعب المفرط ، وسينقسم مجلس النواب الى قسمين غير منصفين ، واحد للكثرة القوية التي ستقف مع الحكومة ظالمة او مظلومة ، والثانية قلة غير مؤثرة سيتم السماح لها بالتهريج والردح المبين قدام كاميرات التلفزيون وباقي سبل الدعاية والتضليل .
وامام هذا الأمر الواقع الذي لا سبيل لتغييره أبداً ، سيكون المفيد المتاح تحت اليمين هو الذهاب الى صناديق الاقتراع المتوفرة بقوة وكثافة ، مع علمكم بأنها تمثيلية خبيثة ومحسومة النتائج ، لكن فقط لمحاولة انتاج قوة جديدة تواجه قوة حكومة الأغلبية المريبة ، وهذه من الممكن ان تتشكل من كل الناس المتضررين من حكم الدجالين والحرامية ، وستضم القوائم والتيارات والشخصيات التي لم تتمطين الى حد معقول ، بوسخ وقناع الدين التجاري والطائفية المريضة ، من أجل إفشال مشروع حكم الأغلبية البرلمانية القاتل .