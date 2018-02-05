رجل يخدع لجنة التحكيم ويصل لنهائيات مسابقة ملكة جمال العالم

برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬وصل‭ ‬شاب‭ ‬كزاخستاني‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬ألماتي‭ ‬الكزاخستانية‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬الجمال‭ ‬‮«‬Miss Kazakhstan‮»‬‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭. ‬وأصبح‭ ‬بطل‭ ‬القصة،‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬يدعى،‭ ‬إلاي‭ ‬دياغيليف،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بإرسال‭ ‬صوره‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬أبهرت‭ ‬الصور‭ ‬العديد،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬المسابقة‭. ‬وقال‭ ‬الشاب‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬سبوتنيك‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬نشب‭ ‬خلاف‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬أصدقائه‭ ‬حول‭ ‬جماله‭. ‬وعندها‭ ‬قرر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭. ‬وأضاف‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬الجمال‭ ‬الطبيعي‭. ‬والآن‭ ‬يمكنكم‭ ‬أن‭ ‬تلاحظوا‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬يضعن‭ ‬نفس‭ ‬المكياج‭ ‬ويلبسون‭ ‬نفس‭ ‬لباس‭ ‬بعض‭ ‬المشاهير‭ ‬ويعتقدن‭ ‬أنهن‭ ‬أصبحن‭ ‬جميلات‭. ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬هذا‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الشاب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬كانت‭ ‬الفتيات‭ ‬تتمتعن‭ ‬بجمال‭ ‬طبيعي‭ ‬وكاريزما‭ ‬أنثوية،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬منظرا‭ ‬خارجيا‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات،‭ ‬وعندما‭ ‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬قد‭ ‬ذهبت‭ ‬بعيدا،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬أفصح‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭. ‬حيث‭ ‬تلقيت‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬صوت‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬كزاخستان‮»‬‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دياغيليف‭ ‬يعيش‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ألماتي‭ ‬الكزاخستانية‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬الأزياء‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أصدقائه،‭ ‬الذين‭ ‬يبتكرون‭ ‬مختلف‭ ‬الأفكار‭ ‬لجلسات‭ ‬التصوير‭.‬