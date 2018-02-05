مشاكل جديدة في آيفون الجديد تقلق الشركة المصنعة

نيويورك‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬أنها‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحدث‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية،‭ ‬آيفون‭ ‬X،‭ ‬بعدما‭ ‬اشتكى‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬تأخر‭ ‬ظهور‭ ‬الزر‭ ‬الافتراضي‭ ‬الذي‭ ‬تضغط‭ ‬عليه‭ ‬لاستقبال‭ ‬المكالمات‭.‬واشتكى‭ ‬المستخدمون‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬X‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يسمعون‭ ‬رنين‭ ‬الهاتف‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬استقبال‭ ‬المكالمة‭ ‬لفترة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ثوان‭.‬

ورغم‭ ‬تأكيد‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬تيم‭ ‬كوك‭ ‬أن‭ ‬رضا‭ ‬المستهلكين‭ ‬عن‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬الجديد‭ ‬بلغ‭ ‬96‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشاكل‭ ‬تلاحق‭ ‬الهاتف‭ ‬المميز‭ ‬منذ‭ ‬تأخر‭ ‬موعد‭ ‬إطلاقه‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬ويتمتع‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬بميزات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬يفتح‭ ‬بمجرد‭ ‬النظر‭ ‬إليه‭ ‬بفضل‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬بصمة‭ ‬الوجه‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الميزات،‭ ‬لكن‭ ‬أحدث‭ ‬مشاكله‭ ‬تعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوفر‭ ‬الوظيفة‭ ‬الأساسية‭ ‬لأي‭ ‬هاتف‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬دولارات‭: ‬الرد‭ ‬على‭ ‬المكالمات‭.‬

وكانت‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬تلقت‭ ‬ضربة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وانخفاض‭ ‬سعر‭ ‬أسهمها‭ ‬بنحو‭ ‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬تراجع‭ ‬المبيعات،‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬هاتفها‭ ‬الأحدث‭.‬

مع‭ ‬ذلك‭ ‬زادت‭ ‬عائدات‭ ‬الشركة‭ ‬وأرباحها‭ ‬في‭ ‬إعلانها‭ ‬عن‭ ‬أرقام‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬X‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬سعره‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وواجهت‭ ‬آبل‭ ‬مشكلات‭ ‬عديدة‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بعضها‭ ‬يتعلق‭ ‬ببطء‭ ‬الهواتف‭ ‬القديمة‭ ‬–‭ ‬وتتهم‭ ‬آبل‭ ‬بتعمدها‭ ‬ذلك‭ ‬لإجبار‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬منتجاتها‭ ‬الجديدة‭.‬