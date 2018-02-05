فنان تركي يكتب القرآن الكريم بالحرق على الخشب

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

يعتزم‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬منير‭ ‬إربورو،‭ ‬إهداء‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬خطّها‭ ‬بطريقة‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب،‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬القرآن‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬تشامليجا‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭. ‬ووُلد‭ ‬إربولو‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬قونية‭ ‬عام‭ ‬1942،‭ ‬إذ‭ ‬عمل‭ ‬بداية‭ ‬مع‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الأحذية،‭ ‬وانتقل‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول،‭ ‬ليواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأحذية‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬التقاعد‭ ‬والتفرغ‭ ‬تماما‭ ‬لفن‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب‭. ‬

وقال‭ ‬إربورو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مراسل‭ ‬الأناضول،‭ ‬إن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بفن‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬عندما‭ ‬أهداه‭ ‬أخاه‭ ‬قلما‭ ‬حراريا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أخاه‭ ‬وهبه‭ ‬القلم‭ ‬ليتعلم‭ ‬فن‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب‭ ‬بعدما‭ ‬لاحظ‭ ‬اهتمامه‭ ‬وموهبته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الرسم‭. ‬

وأشار‭ ‬إربورو‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استمتع‭ ‬كثيرا‭ ‬عندما‭ ‬جرب‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬الخشب‭ ‬بواسطة‭ ‬القلم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبدأ‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بممارسة‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬مساء‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬العمل‭ .‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬القرآن‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وانتهى‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬“ومع‭ ‬الزمن‭ ‬أصبحت‭ ‬أعمالي‭ ‬تلقى‭ ‬الثناء‭ ‬من‭ ‬محيطي،‭ ‬ليصبح‭ ‬ذلك‭ ‬دافعا‭ ‬لي‭ ‬لتطوير‭ ‬نفسي‭ ‬بنفسي،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يوجهني‭ ‬أي‭ ‬معلم‭ ‬أو‭ ‬استاذ”‭. ‬وأوضح‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬أنه‭ ‬افتتح‭ ‬ورشة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تفرغه‭ ‬لهذا‭ ‬الفن،‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬طلابه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬تجاوز‭ ‬الـ‭ ‬350‭ ‬طالباوفيما‭ ‬يخص‭ ‬تاريخ‭ ‬فن‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب،‭ ‬بيّن‭ ‬إربولو،‭ ‬أنه‭ ‬وُجد‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬سكان‭ ‬أمريكا‭ ‬الأصليين،‭ ‬وأن‭ ‬الأمريكان‭ ‬أخذوا‭ ‬بتطويره‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فن‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب‭ ‬يشهد‭ ‬انتشارا‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ودول‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬معروفا‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وبخصوص‭ ‬كيفية‭ ‬الحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب،‭ ‬قال‭ ‬إربورو‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬بداية‭ ‬تكبير‭ ‬الرسومات‭ ‬أو‭ ‬الكتابات‭ ‬حسب‭ ‬الحجم‭ ‬المرغوب‭ ‬به‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طباعتها‭ ‬على‭ ‬لوح‭ ‬الخشب،‭ ‬لتبدأ‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬الحرق‭ ‬بواسطة‭ ‬القلم‭ ‬الحراري‭. ‬أما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأخشاب‭ ‬المستخدمة،‭ ‬فأوضح‭ ‬إربورو‭ ‬أن‭ ‬ألواح‭ ‬أشجار‭ ‬الحور‭ ‬والقضبان‭ ‬وأخشاب‭ ‬الـ‭ ‬“إم‭ ‬دي‭ ‬إف”‭ ‬الخام‭ ‬هي‭ ‬الأنسب‭ ‬للقيام‭ ‬بالحرق‭ ‬على‭ ‬الخشب‭. ‬

ولفت‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أنجز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرسومات‭ ‬والنقوشات‭ ‬ولوحات‭ ‬الخط‭ ‬حتى‭ ‬الأن‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬“كنت‭ ‬أفكر‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬يخاطب‭ ‬المجتمع،‭ ‬فتبادرت‭ ‬إلى‭ ‬أذهاني‭ ‬فكرة‭ ‬بمساعدة‭ ‬أحد‭ ‬طلبتي،‭ ‬وهي‭ ‬إهداء‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الكريم‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬القرآن‭ ‬المزمع‭ ‬إنشاؤه‭ ‬تحت‭ ‬جامع‭ ‬تشامليجا‭.‬