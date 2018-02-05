مضادات أكسدة متميزة للبروكلي والقرنبيط

خبيرة فرنسية:فوائد لا تحصى لشاي الكركديه

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ناتالي‭ ‬أوزيمري،‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬بمجلة‭ ‬‮«‬فام‭ ‬أكتويل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نبات‭ ‬زهرة‭ ‬الكركديه‭ – ‬الذي‭ ‬يزرع‭ ‬بالمناطق‭ ‬الاستوائية‭ ‬وشبه‭ ‬الاستوائية‭ – ‬غني‭ ‬بالكالسيوم‭ ‬وفيتامين‭ (‬سي‭)‬،‭ ‬والحديد،‭ ‬ويستخدم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭ ‬الطبيعية‭ ‬ويدعم‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬السوائل‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

وقالت‭ ‬أوزيمري،‭ ‬إن‭ ‬الكركديه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬مرتفعاً‭ ‬أو‭ ‬منخفضاً‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬سرعة‭ ‬دوران‭ ‬الدم‭ ‬وتقوية‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬الأورام‭ ‬السرطانية‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬آلام‭ ‬النقرس‭ ‬والروماتيزم‭ ‬وعلاج‭ ‬حالات‭ ‬السـُل‭ ‬الرئوي،‭ ‬وهو‭ ‬مهدئ‭ ‬لتقلصات‭ ‬الرحم‭ ‬والمعدة،‭ ‬والأمعاء‭ ‬ويزيل‭ ‬الألم‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مطهرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬الميكروبات‭ ‬والديدان‭ ‬الشريطية‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكوليسترول‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬العالم‭ ‬لي‭ ‬تانج‭ ‬وفريقه‭ ‬بمعهد‭ ‬روزفلت‭ ‬بارك‭ ‬للسرطان‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إلى‭ ‬فوائد‭ ‬تناول‭ ‬البروكلي‭ ‬والقرنبيط‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مركب‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة‭ (‬سولفورافان‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬السرطان؛‭ ‬خاصة‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭ ‬والرئة‭ ‬والثدي‭ ‬والمعدة‭ ‬ولوكيميا‭ ‬الدم‭.‬

وركز‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬جزيء‭ ‬في‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬بالخلايا‭ – ‬معروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬LINCOH-16‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬مركب‭ ‬‮«‬سولفورافان‮»‬‭ – ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬البروكلي‭ – ‬يحد‭ ‬ويخفض‭ ‬من‭ ‬كميات‭ ‬شبيه‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬سرطان‭ ‬المخ‭ ‬والرئة‭ ‬والقولون‭ ‬والثدي‭ ‬ولوكيميا‭ ‬الدم‭.‬

وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬البروكلي‭ ‬والقرنبيط‭ ‬النيئ،‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭ ‬ومنتظمة‭ ‬يخفض‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬55‭% ‬ويقي‭ ‬من‭ ‬السرطان‭.‬