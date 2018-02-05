مضادات أكسدة متميزة للبروكلي والقرنبيط

خبيرة فرنسية:فوائد لا تحصى لشاي الكركديه
باريس – الزمان
كشفت خبيرة التغذية الفرنسية، ناتالي أوزيمري، في دراسة نشرتها بمجلة «فام أكتويل» عن أن نبات زهرة الكركديه – الذي يزرع بالمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية – غني بالكالسيوم وفيتامين (سي)، والحديد، ويستخدم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية ويدعم صحة القلب ويعمل على توازن السوائل في الجسم.
وقالت أوزيمري، إن الكركديه يعمل على علاج ضغط الدم سواء كان مرتفعاً أو منخفضاً ويعمل على زيادة سرعة دوران الدم وتقوية ضربات القلب ويحد من نمو الأورام السرطانية ويساعد على تخفيف آلام النقرس والروماتيزم وعلاج حالات السـُل الرئوي، وهو مهدئ لتقلصات الرحم والمعدة، والأمعاء ويزيل الألم ويحتوي على مواد مطهرة تعمل على قتل الميكروبات والديدان الشريطية ويحافظ على مستوى الكوليسترول.
فيما كشفت دراسة أجراها العالم لي تانج وفريقه بمعهد روزفلت بارك للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى فوائد تناول البروكلي والقرنبيط التي تحتوي على مركب مضاد للأكسدة (سولفورافان)، والذي يقي من السرطان؛ خاصة سرطان البروستاتا والرئة والثدي والمعدة ولوكيميا الدم.
وركز الباحثون على دراسة جزيء في الحمض النووي بالخلايا – معروف باسم «LINCOH-16» والذي يلعب دوراً أساسياً في نمو الخلايا السرطانية، لافتين إلى أن استخدام مركب «سولفورافان» – الموجود في البروكلي – يحد ويخفض من كميات شبيه الحمض النووي الموجود في سرطان المخ والرئة والقولون والثدي ولوكيميا الدم.
وأوضح الباحثون أن استخدام البروكلي والقرنبيط النيئ، بصفة دورية ومنتظمة يخفض من سرطان الرئة من 20 إلى 55% ويقي من السرطان.