ميلانا ترامب ترفع عدد السياح في سلوفينيا

واشنطن – الزمان : كشف مكتب حكومي في سلوفينيا، أن عدد السياح الأجانب الذين يزورون البلاد ارتفع إلى 17% تقريبا العام الماضي، ليصل إلى 3.4 مليون سائح، ومن بين أسباب هذه الزيادة أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ولدت في هذا البلد.
وبحسب ما ذكرته “سكاي نيوز”، فإن سلوفينيا نجحت في الترويج لنفسها كمقصد آمن وبقعة خضراء في قلب أوروبا وتمثل مدخلا إلى أماكن في البحر الأدرياتيكي والمواقع الجبلية.. وكان العام الماضي هو الرابع على التوالي الذي تسجل فيه سلوفينيا أرقاما قياسية في أعداد السائحين. سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، ولدت في بلدة سفنيكا في جنوب شرق سلوفينيا قبل أن تصبح عارضة أزياء وتنتقل إلى الولايات المتحدة. معظم السياح يأتون من إيطاليا وألمانيا والنمسا، إلى سلوفينيا، ويرتفع عدد السياح الألمان بنسبة 26% بشكل سنوي.. وأشارت أحدث البيانات إلى أن عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 24 في نوفمبرالماضي.