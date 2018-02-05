ميلانا ترامب ترفع عدد السياح في سلوفينيا

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ : ‬كشف‭ ‬مكتب‭ ‬حكومي‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬البلاد‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬17‭% ‬تقريبا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬سائح،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأولى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬“سكاي‭ ‬نيوز”،‭ ‬فإن‭ ‬سلوفينيا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لنفسها‭ ‬كمقصد‭ ‬آمن‭ ‬وبقعة‭ ‬خضراء‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬أوروبا‭ ‬وتمثل‭ ‬مدخلا‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأدرياتيكي‭ ‬والمواقع‭ ‬الجبلية‭.. ‬وكان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الذي‭ ‬تسجل‭ ‬فيه‭ ‬سلوفينيا‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬السائحين‭. ‬سيدة‭ ‬أمريكا‭ ‬الأولى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب،‭ ‬زوجة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سفنيكا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬سلوفينيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬وتنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬معظم‭ ‬السياح‭ ‬يأتون‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والنمسا،‭ ‬إلى‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬ويرتفع‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الألمان‭ ‬بنسبة‭ ‬26‭% ‬بشكل‭ ‬سنوي‭.. ‬وأشارت‭ ‬أحدث‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬نوفمبرالماضي‭.‬