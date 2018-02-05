وفد عراقي يزور مصر لإستكمال مناقشة إعمار قطاع الإتصالات

السفير السعودي أمام جمهور ملتقى بغدادي – القاهرة – مصطفى عمارة – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يضيف ملتقى النائب ابراهيم بحر العلوم مساء اليوم الثلاثاء السفير السعودي عبد العزيز الشمري للحديث عن محمور (ماذا تريد المملكة السعودية من العراق؟) ثم تعقبه مداخلات لمجموعة من المتحدثين عن (ماذا يريد العراق من السعودية؟). ويأتي إنفتاح الدبلوماسية السعودية على الأوساط السياسية والأكاديمية العراقية كجزء من الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز المشتركات الأخوية.

من جهتها تستعد مجموعة من المستثمرين المصريين والسعوديين لإطلاق مبادرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة في عمليات إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق خلال الفترة المقبلة.

جاءت المبادرة بالاشتراك بين الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إن هناك اتفاقا مصريا سعوديا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، وضخ استثمارات جديدة داخل أسواق ليبيا والعراق وسوريا.

تنظيم معارض

وأضاف أنه سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين في كل من سوريا وليبيا خلال شهري نيسان وايار المقبلين، بمشاركة واسعة من جانب رجال الأعمال والشركات المصرية والعربية. وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتشير التقارير الدولية إلى وصول إجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو 80 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولي، وكذلك سوريا بقيمة 200 مليار دولار وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي في ظل انهيار البنية التحتية بها.

الى ذلك قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن الجيشين السوري والعراقي يشكلان العمق الاستراتيجي لإيران وأفضل استراتيجية لقتال العدو هي الاشتباك عن بُعد. ونقلت وكالة (تسنيم) للأنباء عن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الحسين سلامي قوله امس (من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدود بلده ونحن نعتبر الجيشين السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا. وأفضل استراتيجية للاشتباك مع العدو تكون عبر الاشتباك معه عن بُعد). ولفت سلامي إلى أن (إيران أجرت تقييما لكافة نقاط القوة والضعف والقدرات الجوية والبحرية عند جبهة الاستكبار)، عادا (خيار الحرب هو خيار واقعي ونستعد له. ونوّه سلامي بأن (أحد خيارات مواجهة الأساطيل الأمريكية وحاملات الطّائرات لم يكن ببناء أساطيل مماثلة، بل كان زيادة نسبة الدّقة لدى الصواريخ الباليستية واستهداف هذه القطع البحرية بشكل دقيق ومحكم في حال اقترابها، استراتيجيتنا هي الدّفاع لكننا نملك أيضا استراتيجية الهجوم، ويمكننا توجيه ضربات مكثفة لكل قواعد الأعداء كما يمكننا مواجهتهم في البحر).

من جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي، بشأن زيارته الأخيرة لبغداد والخاصة بإعادة إعمار العراق، إنه التقى مع نظيره العراقي حسن الراشد ضمن الوفد المصري برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لبحث تقديم أي مساعدة ممكنة للجانب العراقي. وأشار الوزير في تصريح امس أن (فريق عمل الوزارة أيضا التقى خلال الزيارة بفريق عمل من الجانب العراقي، وسيكون هناك زيارة متوقعة من الجانب العراقي في القاهرة سنبحث خلالها سبل التعاون). وكان القاضي قد أكد في وقت سابق استعداد مصر التام لنقل خبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدولة العراق، كما استعرض خلال الزيارة استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق خطة الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي. واوضح خلال الزيارة أهم التطورات التى شهدها القطاع، وأبرز الإنجازات التى تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتطوير الشبكات وإطلاق خدمات الجيل الرابع والبدء في تجارب الجيل الخامس من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى تنمية صناعة الالكترونيات لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج. وأبدى الوزير استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم من خبرات واستشارات من خلال تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الى ذلك كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن وفداً من مجلس الشورى السعودي سيزور بغداد قريباً.

خطوة مكملة

وقال رئيس اللجنة حسن شويرد في تصريح صحفي انه (ضمن الانفتاح الكبير الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد والرياض، من المؤمل ان يزور العراق قريباً وفداً برلمانياً من مجلس الشورى في السعودية، في خطوة مكملة للجهود الحكومية الرامية الى تعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة والسعودية خاصة).

وأوضح، ان (وفداً برلمانياً سعوديا يمثل لجنة الصداقة السعودية العراقية سيزور بغداد قريبا للقاء عدد من المسؤولين الحكوميين ومنهم رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري) مشيراً الى أن (جدول الزيارة سيوضع تفصيلاً قبيل وصول الوفد الى العراق بأيام).