نائب يدعو العبادي إلى سحب الثقة من وزير الداخلية

الإتحادية تؤكد عدم جواز تسليم العراقي لمحكمة أجنبية – بغداد – محمد الصالحي

اكدت المحكمة الاتحادية عدم جواز تسليم العراقي للسلطات الاجنبية، مبينة ان الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك، فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن إرسالها كتابا إلى مستشارية الأمن الوطني للاستفسار عن اعداد القوات والقواعد الأمريكية في العراق وأماكن انتشارها، وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الاجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015). وأضاف أن (هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض المصادق عليها بالقانون رقم (110) لسنة 1983، التي تنص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم).وتابع ان (المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحضر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانون اخر يتعارض معه).واكد أن (المحكمة الاتحادية قضت في حكمها بالرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاقية الرياض).وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح امس ان (لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قامت بارسال كتاب إلى مستشارية الأمن الوطني تستسفر فيه عن اعداد القوات الأميركية وقواعدهم وأماكن انتشارهم واسباب ذلك). مؤكدا أن (اللجنة بانتظار اجابة المستشارية).

قيادة عمليات

وأضاف أنه (في حال عدم إجابة المستشارية عن تلك التساؤلات فان اللجنة ستقوم بزيارة قيادة العمليات المشتركة ومعرفة التفاصيل التي تريدها). مشيرا إلى أن (الوجود الأمريكي بدأ يثير القلق في الشارع).وابدى وتوت استغرابه من (التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية الأميركي الذي قال إن القوات الأمريكية ستبقى في العراق ولن تكرر اخطاء الماضي) متسائلا عن (اسباب بقاء الأميركان واستمرار وجودهم المكثف بعد انتهاء داعش).وكان نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان أكد أن قوات بلاده ستبقى في العراق على الرغم من هزيمة تنظيم داعش.

تكرار إنسحاب

معتبرا أنها (لن تكرر اخطاء الماضي في اشارة إلى انسحابها في عام 2011. فيما طالب النائب عن التحالف الوطني، محمد اللكاش، رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الداخلية قاسم الاعرجي.وقال اللكاش في بيان امس ان (رئيس الوزراء مطالب بسحب يد وزير الداخلية قاسم الاعرجي وإيقافه عن العمل لحين إثبات شهادته الجامعية) وأضاف ان (أحد الشروط لإستيزار اي شخصية هو حصوله على الشهادة الجامعية الأولية او مايعادلها، وهناك معلومات تفيد بانه لايمتلك هذه الشهادة).وأكد اللكاش (سعيه لاستجواب وزير الداخلية بعدة ملفات حتى ولو بقي يوم واحد من عمر مجلس النواب).