البصرة تدعو الحكومة لتسديد 12 مليار دولار مبالغ البترو دولار – بغداد – محمد الصالحي

هدد مجلس محافظة البصرة باتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة المركزية لمطالب المحافظة خلال الموازنة المالية للعام الجاري، مشيرا إلى أن بغداد مطالبة بنحو 12 مليار دولار كمبالغ البترو دولار للبصرة.

وقال عضو المجلس غانم حميد المياحي في تصريح امس إن (مجلس محافظة البصرة والمواطنين سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لمطالبنا المالية خلال الموازنة المالية). وأضاف أن (النزول إلى الشارع بتظاهرات عارمة والاعتصام أو إيقاف التعامل مع بعض الجهات الحكومية لنيل حقوق المحافظة هي من ابرز تلك الخطوات). مشيرا إلى أن (العراق يعتمد على 85 بالمئة من اقتصاده على البصرة). ودعا المياحي الحكومة الاتحادية إلى (ترميم المطار والموانئ والطرق الرئيسية والبنى التحتية الأخرى بعد تلفها جراء الاستخدام المفرط لها). لافتا إلى أن (بغداد مدينة بنحو 12 مليار دولار لمحافظة البصرة كمبالغ بترودولار خلال الأعوام السابقة فضلا عن مبالغ الموازنة الاتحادية التي لم تصل الى المحافظة). الى ذلك تظاهر العشرات من المعلمين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة امام مبنى الديوان للمطالبة بصرف رواتب ثلاثة اشهر سابقة بالاضافة الى تثبيتهم على الملاك الدائم للتربية.وقال نقيب المعلمين علاء الزركاني في تصريح امس ان (الهدف من التظاهرة تفعيل قرار تثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم).

واضاف انه (ستكون هناك وقفة امام وزارة المالية في التاسع عشر من الشهر الجاري، مبينا ان رابطة العقود في محافظة البصرة ستتخذ موقفاً جادا بعد العطلة الربيعية بتعليق الدوام لحين صرف مستحقاتهم المالية).

قطع طريق

فيما تظاهر مئات المواطنين في منطقة بيت غزيل التابعة الى ناحية الامام القائم (الثغر سابقا) شمال البصرة للمطالبة بعدم تحويل الجسر الى منطقة النجيرة فيما اكدوا على استمرارهم في التظاهر وقطع الطريق لحين تلبية كافة مطالبهم.وقال مسؤول رابطة المتظاهرين في القرية علي الغزيلاوي ان (المتظاهرين قاموا بقطع الطريق الرابط بين البصرة وميسان اكثر من 3 ساعات للمطالبة بتنفيذ الجسر وإنشاء مدرسة في القرية مبينا ان المتظاهرين امهلوا الحكومة المحلية في البصرة 7 ايام لتحقيق مطالبهم) وأضاف ان (هناك انباء تفيد بنقل الجسر المخصص للقرية الى قرية النجيرة) لافتا الى ان المتظاهرين سلموا مطالبهم الى مجلس المحافظة).توجه اكثر من 13 الف طالب وطالبة في محافظة البصرة توزعوا على 78 مركزاً امتحاني لمختلف المراحل الدراسية لاداء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين تزامنا مع انطلاق الامتحانات في عموم العراق عدا كردستان. وقال الناطق الاعلامي لتربية المحافظة باسم القطراني ان (الأمتحانات جرت بانسيابية وفرتها اللجنة الفرعية بالتعاون مع الحكومة المحلية وقيادتي العمليات والشرطة وحسب التعليمات الوزارية).