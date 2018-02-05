تداعيات إنتخابية – حمدي العطار

بدل إن يكون العرس الانتخابي فرصة نحو التغيير وممارسة الحق في الاختيار للافضل يخلق هذا العرس والتحضيرات اليه مجموعة من التداعيات ، تبدأ في هذه الدورة من الالتزام بالمواعيد الدستورية لأجراء الانتخابات ،والتعديلات في قانون الانتخابات، وطبيعة التحالفات بين الاحزاب والكتل السياسية ،ونسبة الذين سوف يشتركون بالانتخابات من خلال عدد المراجعين لتحديث بياناتهم والحصول على بطاقة الناخب!

بعد جلسلت للبرلمان اقل ما يقال عنها نارية اتصفت بعدم اكتمال النصاب مرتين،الاولى للتصويت على تأجيل الانتخابات بطلب من اتحاد القوى والاتحاد الكردستاني انسحب من القاعة التحالف الوطني لافشال تلك المحاولة،والثـــــــانية دعوة رئيس البرلمان للتصويت على اجراء الانتــــــخابات في موعدها 12/5 /2018 انسحب من التصويت السنة والكرد لأختلال النصاب وافشال التصويت!

ومن اجل حسم هذه الازمة كان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ليصدر قرار المحكمة من اجل الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها 12/5 فكان من تداعيات هذا القرار ان يتم وضع شروط تتعلق بعودة النازحين وتوفير الامن كشرط لأجراء الانتخابات،وهي شروط على الحكومة توفيرها ولا نظن بإنها قادرة على ذلك، وتداعيات ما قبل الانتخابات مستمرة!

اهم التعديلات التي تمثل تداعيات ايجابية على البرلمان القادم وحتى لا يدعي انصار مقاطعة الانتخابات بحجة (هم انفسهم) نقول لهم لا (مو نفسهم) شرط بالمرشح البرلماني ان يحمل شهادة بكالوريس يخرج ما يقارب 110 من اعضاء البرلمان الحالي وهم من حملة شهادة الاعدادية والمعاهد!

من تداعيات التحالفات المعلنة بين الكتل والتي كانت مثيرة للجدل هو تحالف (سائرون ) الذي جمع الحزب الشيوعي العراقي مع حزب الاستقامة احد اجنحة التيار الصدري،مقتدى الصدر يدافع عن هذا التحالف ويرد على الانتقادات والاسئلة من قبل الاحزاب الاسلامية والشخصيات التي تقع على يمين التيار الصدري بان الشيوعيين (عراقيون) وهذا يكفي وفي مناسبات إخرى (وطنيون) (وغير فاسدين) اما الحزب الشيوعي الذي يمثل حاليا مؤسسة سياسية تبحث عن المشاركة في العملية السياسية ولا تتمسك كثيرا ببعض الثوابت العقائدية فهو يرد على المعترضين الذين يقفون على يسار الحزب الشيوعي بإن التيار الصدري اكثر مصداقية من القوى المدنية والاحزاب والشخصيات التي تدعي العلمانية في (تقدم) التحالف السابق للقوى المدنية التي تتحالف مع الحزب الشيوعي وميولها في مكان آخر !

(وحين يتشرذم المدنيون فالأمل يضعف بنشوء خيار مدني او كتله مؤثرة) (وتكون الخلافات بين المدنيين اكثر مما هي مع التيار الصدري) وقد يبرر البعض “بإن الثقافة السياسية لا تتقبل موضوع يسار ويمين أو ديمقراطيين ومحافظيين ، الموضوع من وجهة نظرهم يعد اختراق الائتلافات ونسج تحالفات جديدة دون إضرار” وبأنتظار اسماء المرشحين للكتل السياسية التي ستقدم في موعد أقصاه 10/2 وكذلك اعلان البرامج الانتخابية للكتل والتداعيات تبقى تتصاعد قبل الانتخابات وبعدها.