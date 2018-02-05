إحذروا فخ الهند – فائز جواد

في الوقت الذي كانت ومازالت تصدر لنا الهند الاف الافلام الهندية السينمائية والتي عشقها الجمهور العراقي حد الجنون وباتت الهند تحصل على ملايين الدولارات بسبب الاقبال الكبير على عروض الافلام الهندية التي باتت تعرض بشكل اسبوعي في صالات السينما البغدادية والمحافظات الاخرى ويقينا الجمهور العراقي تاثر باسماء الافلام والقصص الخرافية وراح يحفظ اسماء ابطال ويفسر القصصص الهندية المآساوية ويطبق منها على ارض الواقع ، وتمنينا ومنذ كنا شبابا ان تتحقق لنا زيارة الى الهند وقراها رغم ماسيها الاجتماعية والاقتصاصدية ،وتمر السنوات والعراق الذي يعد من اغنى بلدان العالم وهو الذي يمتلك النفط والصناعات الحرفية اضافة الى مايمتلكه من عقول بشرية في مجال العلم والتكنلوجيا والثقافة والرياضة والطب الذي كان يصدر الاف الاطباء الماهرين الى مستشفيات العالم العربي والغربي ، وبعد النكبات التي اصابت العراق ولااريد هنا تفصيلها وذكر اسبابها ولكننا نشكر الله على كل شيئ وبعد تدهور الطب في العراق وافتقاره للمستشفيات والادوية والملاكات الطبية التي غادرت قسرا الى الخارج بدأ مرضانا المصابون بشتى انواع الاملااض ومنها المستعصية تبحث وكل حسب امكاناته الماديةعن البدائل للعلاج واختار القسم الاكبر الهند بوصفها تمتلك منظومة طبية وكوادر اطباء لهم تجاربهم في العالم اضافة الى الاجور العلاجية المناسبة فعزم غالبية المرضى على ان يجربوا حظهم مع الهند ، وبدلا من ان تستقدم الحكومة العراقية اطباء هنوداً وادوية ومعدات متطورة من الهند وتفتح بها عيادات ومستشفيات داخل العراق بذلك تقدم خدمة للمرضى الذين يرومون مراجعة الاطباء الهنود ويوفرون عليهم عناء السفر والمشقة والاهم الكذب والاحتيال ، نعم النصب والاحتيال من قبل مايسمى بالمترجمين المنتمين لمختلف الجنسيات ويستقبلون المرضى العراقيين في الهند وهنا تبدا عملية الابتزازوالاحتيال مرى بحجة هذه المستشفى الافضل وهذا الطبيب هو المداوي وهذه التحاليل والفحوصات هي الانسب بالتالي يدفع المريض ماادخره طوال حياته فيدفعه بحسن نية الى المترجمين والوسطاء من دون ان يحصل على نتيجة او شفاء ، نعم هذا الان مايجصل في الهند الفقيرة ويقينا ان الفقر والجوع والحرمان يدفع لابتكار عشرات وسائل السرقة والاحتيال من اجل ان يكسب دولار بالحرام ويعدها شطارة ، ويقينا انا واحدمن الذين اراد ان يقع بفخ النصب والابتزاز ولكني في اللحظات الاخيرة رفضت الفحوصات والتحاليل التي تساوي الاف الدولارات ورفضت ايضا مراجعة الطبيب مفضلا اطباء بلدي على اقل تقدير انه عراقي مثلي ثم من قال لااجهزة للفحص في العراق انها متوفرة والتاجر يستوردها رغم عجز الحكومة على استيرادها وتعمل الان وباسعار مرتفعة عن الحكومية ولكن لاتتجاوز الاف الدولارات.

كما حصل لي اثناء زيارتي الاخيرة للهند ، ان قلبي يعتصر لما عندما ارى الطائرة العراقية تقل الاف المرضى وتعود بهم بعدما يمرون بعمليات سرقة واحتيال ولا انكر هنالك حالات شفاء ولكن بنسب خجول والاهم انك تزور الهند الذي لاتطيق رائحته ولاطعم لاكله ومشربه ويقينا عندما تدخل بمطعماً هندياً تغلق شهيتك عندما تستذكر اكل اهلنه ومطاعمنا ومطبخنا العراقي المتخم بالفوائد والملذات ، نعم احذروا الفخ الهندي فهي كذبة تقنعك بالقضاء على علتك ولكنها تتضاعف عندما تصطدم بالمترجمين والوسطاء المنتمين الى فصيل الغش والاحتيال .