المثقفون بين ماهو كائن وما يجب أن يكون – حسن عاتي الطائي

كانت الثقافة العربية وماتزال هي الاساس الحضاري الفخم الذي تستند اليه امتنا في وجودها القومي والتاريخي منذ عشرات من القرون وسط عالم مزدحم بحضارات مختلفة ذات هويات ثقافية متعددة ..وحين بزغ فجر الاسلام بقيمه العظيمة وتعاليمه الانسانية المشرقة كقوة وحدوية شاملة بالنسبة للعرب ارتبطت الثقافة العربية به من خلال اللغة العربية التي اصبحت لغة القران الكريم وغدا بها التراث الثقافي العربي اعظم تراث انساني تشهده اللغات القديمة على الاطلاق تحولت به الثقافة العربية الى خط الدفاع الآولْ الذي تتخندق خلفه امة العرب دفاعا عن مصيرها ومستقبلها.. ان هذه الثقافة العملاقة بمعناها الشمولي تتعرض الان الى مؤامرة كبرى تٌَحَـتْ لافتات ومسميات مختلفة تستهدف اسسها ومرتكزاتها المادية والعقلية والروحية لتغييبها وتهميش دورها الوحدوي الحضاري وطمس ملامحها او الغائها كليا اذا تيسر ذلك وتعطيل رسالتها التاريخية وجعلها مجرد تابع اوناسخ اومقلد.. ان هذه المؤامرة الثقافية الاجنبية التي تواجهها هويتنا القومية ليست مجرد تجريد نظري او مفهوم غائم مفترض.. انها حقيقة قائمة حقاً خاصة بعد ان ادرك الاعداء جميعا ان التفوق العسكري والعلمي والتقني لم يعد كافيا على الرغم من انه قد حقق لهم اهدافهم العسكرية والسياسية لغرض السيطرة والهيمنة.. ان تطور الاوضاع وتغير الظروف وسيادة منطق الاستحواذ والطرد والالغاء وفرض الامر الواقع تٌَحَـتْ تهديد السلاح واعتماد مبدأ (ان القوة هي التي تقرر الحق) اقتضى تغيرا في الاساليب والاليات وهكذا فقد عاد بعد غياب طويل اسلوب الاستعمار الثقافي بصورة اشد ضراوة وقتامة ليستحوذ على عقول النخب المتسلطة والمهيمنة على الخطاب الثقافي والسياسي الغربي.. واذا كان الامر كذلك وهو كذلك فما الذي ينبغي على المثقف الوطني القومي القيام به لمواجهة ذلك الزحف المقنع بشتى وسائل الترغيب والترهيب والتهديد والتجميل والوعيد والاثارة؟

اين يقف المثقف من كل هذآ هل يمتلك القدرة على مواجهة ذلك الزحف الثقافي وهل سينجح في اداء دوره الذي يتحتم عليه القيام به بوصفه مثقفا ملتزما بقضايا وطنه وامته ؟..

ان الوقوف بوجه تيار التغريب الثقافي المعادي تماما لهويتنا الثقافية الوطنية والقومية عن سابق اصرار وترصد يتطلب اعادة قراءة الواقع الوطني والقومي وفق منظور علمي ثوري تقدمي لاعادة لاعادة تشكيله ولانقول انتاجه واستنباط حلول صحيحة تتكافأ شرفا مع معكيات واشواق ذلك الوقع ..

ان علـى المثقف. العربي في اي قطر من اقطارنا العربية ان يقيم حوارا خلاقا شاملا وصادقا ومبدعا مع واقعه للاحاطة به وبالتالي التعبير عن مكوناته الداخلية وهمومه ومعرفة اماله ليتسنى لـهٍ الوقوف على قدميه على ارض صلبه تمكنه من مواجهة الزحف الثقافي الذي يستهدف هويتنا ووجودنا ..

ان تلك المسؤولية ضخمة لابد للمثقفين الوطنيين والقوميين وكل المخلصين من المثقفين بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية ان يحملوا عبؤها التأريخي خاصة وانهم يرون الان بأم اعينهم مايدور ويجري من امور واحداث في عدد من الاقطار العربية لايمكن او السكوت عليها او تجاهلها. .فهل سيتمكن المثقفون العرب والعراقيون منهم في الطليعة من. نقل امتهم العربية مما هو كائن الى مايجب ان يكون؟ هذآ هو السؤال! ..