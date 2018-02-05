رغيف الخبز – خالد الخزرجي

في سابقة خطيرة تهدد لقمة عيش ألفقراء في ذي قار أو في أي مهم للفقراء أخر من ألعراق .. هدد أصحاب ألافران في هذه ألمحافظة بغلق محلاتهم على رفع سعر رغيف الخبز بسبب أرتفاع ألضرائب على محلاتهم ولا أعلم هل من ألحكمة يارئاسة مجلس ألوزراء زيادة ألرسوم ألضريبية على تلك ألمحلات بهذا ألوقت .. أمْ أنه أمر مدبر للأساءة لكم ؟.. أتركوا لقمة عيش الفقراء .. فرغيف ألخبز عند ألفقراء هو أللحم وألدجاج وألبيض وهو طعام ألكبار وألصغار عندهم .. أتركوا رغيف ألخبز قبل أن يكون حطباً يزيد أوار نار هادئة قد تحرق ألاخضر وأليابس ..؟؟ ثم ألمْ تزداد أسعار ألنفط ألى مستوى ألـ ( 68 ـــ 70 ) دولاراً للبرميل ألواحد في ألشهر ألماضي وألحاضر ألمْ تحقق هذه ألزيادات مبالغ طائلة تعوض ما ستحصل عليه ألدوائر ألضريبيه من جباية ألأموال من محلات مخابز ألافران ..؟

نحن نعلم أن ألفقير خارج قواميس حسابتكم وأفكاركم .. فأتركوه .. فألكثير من ألفاسدين يرتادون ألمطاعم خمسة وسبعة نجوم ويبذرون مئات ألالاف من اجل وجبة طعام واحدة .. وأن ألبعض من ألفقراء يرتادون مطاعم ألحيوانات ((مكب ألنفايات )) لأستخراج ألخبز أو ماتبقى من ألفضلات طعاما لهم ))أتركوا ألفقير …

فزيادة أسعار رغيف ألخبز يعني أطلاق رصاصة ألرحمة على هذه الفئة من ألمجتمع ألتي ومع شديد ألاسف تزداد شيئاً فشيئاًً ..أنني وفي هذا ألوقت ألحساس من حياة ألحكومة (( ألرشيدة )) ألتمس ممن بقي في قلبه رحمة وضمير على أبناء هذا ألشعب .. ألغاء جميع ألضرائب على محلات أفران ألخبز .. كي يستطيع ألفقير ألحصول على لقمة عيشه وهي أدنى حقوقه في بلد يُعد من أغنى بلدان ألعالم .. أتركوا ألفقير أيها ألاغنياء .. ولا تلاحقوه على رغيف طعامه .. فألفقير حبيب ألله ……. فأتقوا ألله .