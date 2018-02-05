بكاء حفيدي مصطفى – عبد المحسن عباس الوائلي

قبل اشهر بعنا دارنا في البلديات واخلينا الدار من كل شيء مادي ولكن ما يحزننا ويؤذينا اننا تركنا اناساً اعزة على قلوبنا وكأن العملية هي موت فالموت فراق وهذا فراق وان اختلف البعض معي فاليوم جاءني حفيدي مصطفى حزينا وهو يقول يا جدي اليوم مررت بشارعنا الفرعي الذي كنا نسكن فيه وتحركت باب دارنا وكأنها تناديني وتريد الحديث معي وحقاً تحدثت معي وكان حديث ذو شجون بحيث ابكتني وانهارت قواي وها انا امامك كأنني فقدت اشياء كثيرة فقلت له معك الحق يا حفيدي مصطفى وتألمت كثيرا وكدت اجهش بالبكاء وقلت في نفسي لم يعد حفيدي طفلا.. وان مجتمعنا الحديث المعقد سائر في تغيير مستمر لايلقي بالا الى اولئك الذين يحتملون عنف الحياة فيه وقلت ان الشباب مشكلة ولهم مشكلة فانهم لم يعودوا اطفالا وبدأ الموضوع يأخذ بعدا من وحي حفيدي مصطفى واردت ان اكتب عن الشباب ومشاكلهم واصلاح المعوج منهم بالتنشئة السليمة والتربية القويمة فعلينا سرعة التحرك لنناقش المشكلة.

فلا يخف على كل مطلع على احوال مجتمعنا الحديث ولا سيما من ينظر الى المسألة نظرة الفاحص المدقق ان للشباب مشاكل كثيرة، قد يتعقد بعضها وتشتد خطورته حتى انه ليصبح حديث الخاص والعام، يناقشونه ويحاولون الكشف عن العوامل التي تنتج مشكلات الشباب وهم مجموعة كثيرة من افراد المجتمع.ولايخفى على احد ان الشباب يقفون في مفترق الطرق بعد ان قطعوا مرحلة من حياتهم ليست بالقصيرة وعليهم ان يستأنفوا المسير مدفوعين بقوة الشباب وحيويته المتدفقة ليقطعوا مرحلة اخرى طويلة محملة بشتى المسؤوليات. ولكن هذا الاندفاع المفعم بالحيوية والنشاط المتجدد كثيرا ما يعقد حياة الشباب، ويجعلها غير مأمونة العثرات والاخطاء لان الشباب يفتقرون الى الوان مختلفة من المعرفة التي يكسبها الفرد بالنظر والتأمل تارة وبالخبرة العملية تارة اخرى.فهناك شبه اجماع على لوم الشباب ومحاسبتهم على اخطائهم وسؤالهم عن انحرافهم. ولكن هناك انقسامات في الاراء فيما يتعلق باسباب هذه الاخطاء وذلك الانحراف. فمن يرجع هذه المشكلات كلها الى اهتمام الشباب بالماديات وانصرافهم عن القيم والمثل التي تهدى الى الطريق القويم. ويرى ان الشباب للاسف لايفرقون بين التافه والرصين وانما همهم قضاء اوقات فراغهم بطرق تغلب عليها السلبية.

واخرون يقولون ان معظم بمشكلات الشباب وانحرافهم الى سطحيتهم في التفكير انخداعهم بالظواهر، ذلك انهم لايحملون انفسهم مشقة الاطلاع والبحث حتى يتسنى لهم الاحاطة بالامور واستيعاب المسائل.

وهناك رأي ثالث يرى ان الشباب غير ناضج في تفكيره، وغير جاد في عمله لايقدم الا على السهل الذي لايحتاج الى جهد كبير او عناء في التفكير.

تلك اهم الاراء التي ذكرت لتفسير كثير من مشكلات الشباب وان كانت هناك اراء اخرى تذكر اسبابا متباينة بعضها خاص بالاسرة او المدرسة، وبعضها الاخر متعلق بشلة الاصدقاء وعصبة الاقران، وزمرة الرفاق. ان المجتمع الحديث الذي يعيش فيه الشباب في هذا الزمان مجتمع معقد كثير الحاجات والمطالب، لاتصل فيه رغبات الافراد الى كفاية او نهاية. فأن مجتمع المدينة ذات المساحة الكبيرة والسكان الكثيرين الذين يتزايدون كثافة عاما بعد عام، حتى انهم ليتخمون المدينة بعددهم العديد، ويعقدون شؤونها من نواح شتى، كازدحام المساكن والمواصلات، وارتفاع نفقات المعيشة وزيادة الطلب على مزيد من الخدمات الصحية والتعليمية والترويحية والادارية وخدمات الامان الاجتماعي والصيانة والتوجيه والتخطيط.

وتتطلب الحياة المعقدة في المجتمع الحديث ان يتعلم الشباب تعليما عريضا شاملا يستغرق فترات طويلة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية لكي يتخصصون في علم او فن يستطيعون كسب قوتهم من ممارسته. بينما هم في هذه الفترات الطويلة عيال على الهم وذويهم الذي يطعمونهم ويكسونهم ويؤونهم وينفقون في تعليهم المال الكثير ولا تنتهي متاعب الشباب في المجتمع الحديث بحصولهم على مؤهلات يعدون بما انفسهم للحصول على العمل، فهناك البحث عن العمل، ثم العزوبة التي لابد منها حتى يصلوا الى مراكز تمكنهم من الحصول على المال الذي يستطيعون ان يتزوجوا به ويكونوا اسرا يستطيعون الانفاق عليها. ويواجه الشباب في هذه المراحل مشكلات كثيرة وهم لايزالون محدودي الخبرة، قويي النزعات، قليلي الحيلة، نافذي الصبر، والمجتمع مع الاسف- لايقدم لهم من الخدمات الا النزر اليسير وربما كان ذلك بدعوى تعويدهم تحمل المسؤولية، والاستقلال في الرأي وعدم الاعتماد على الكبار لكي يكتمل نمو شخصياتهم في معزل عن الاشراف الابوي وما يحمل في طياته من ضغط وتقييد.

ويحس المجتمع الحديث بأن شبابه يواجه مشكلات كثيرة تحيط بهم من كل جانب وتقلقهم وتزعجهم وتملأ رؤوسهم بمختلف الوان الهواجس والوساوس، فيفكر في الترفيه عنهم وبحث القادرين ماديا على تقديم خدماتهم في هذا الميدان.. وهنا رأى كثير من المستثمرين فرصة للثراء من اقرب الطرق فينشرون على الشباب مطبوعات تافهة، ويكثرون من انشاء دور اللهو على اختلاف انواعها، ويتفننون في اغرائهم بشتى الوسائل التي تلهب غرائزهم وتضاعف ماعندهم من طاقة، في الوقت الذي تسد فيه كثير من التقاليد والمعايير الخلقية المنافذ امام حيويتهم المتدفقة فيستبد بالشباب الصراع والقلق والحيرة والافكار المتسلطة، فتخور عزائم الكثيرين منهم وتغتر فيهم الهمم، ويدفعهم ذلك الى طلب المزيد من وسائل الترفيه التجاري، والوان اللهو العابث، فيزداد التهاب الغرائز ويشتد الصراع والقلق والحيرة والوساوس فتمرض نفوس وتختل شخصيات بينما المجتمع الحديث المعقد سائر في تغير مستمر لايلقى بالا الى اولئك الذين لا يحتملون عنف الحياة فيه.

وبينما يقف الشباب في المواقف المفعمة بشتى العوامل المقلقة المحيرة يكون الكبار عنهم في شغل دائم بتدبير المال لهم بشتى الوسائل المرهقة لشراء الحاجات وسد المطالب التي كثرت وتنوعت بحيث اصبحت ماليات كثيرة ضروريات لاتكون الحياة مريحة بدونها.

وما دام الكبار عن الشباب منصرفين فأن الشباب يسيرون على غير هدى دون مشرف او رقيب محاسب.. وكثير منهم من يسيء فهم الحرية ويسيء استعمالها.

اذن اين الحل..؟ مطلوب تخطيط شامل

هذه صورة مبسطة للمجتمع الحديث المعقد وما فيه من ظروف صعبة تحيط بالشباب من كل جانب وتضيق عليهم الخناق وتملأ طريقهم بالمشكلات، ولا يمكن ايجاد حلول عملية لهذه المشكلات الا بتحليل المجتمع الحديث وفهم العمليات الاجتماعية المعقدة التي تحدث فيه، وتدبر احوال الشباب على ضوء هذا التحليل وذلك الفهم. كما ينبغي التعرف على حاجات الشباب ومطالبهم وتقديم مختلف الخدمات المناسبة لسد هذه الحاجات وكفالة تلك المطالب، ولا يتسنى ذلك الا بالتخطيط الشامل الذي يقوم على الدراسة العلمية التي تعتمد بدورها على الحقائق الواقعة. وانه لمن الزم الامور في هذا الميدان ان نشرك الشباب انفسهم في هذه الدراسة ليسهموا في حل مشكلاتهم ويكون لهم نصيب كبير في انقاذ انفسهم ورعاية مصالحهم تحت اشراف سليم وتوجيه حكيم.

عندئذ نستطيع انقاذ الشباب الضائع ونوفر لمجتمعنا مواطنين صالحين يمكن الاعتماد عليهم في رفع شأنه بين امم العالم وتكون كلمته مسموعة بكل ادب واحترام.