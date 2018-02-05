الدوريات الأوربية: يوفنتوس يشدّد الخناق على نابولي

أتلتيكو يهزم فالنسيا ومداورة فالفيردي تعجز أمام إلتزام إسبانيول

{ مدن – وكالات: فاز فريق اتلتيكو مدريد بصعوبة على ضيفه فالنسيا بهدف ضمن مباريات الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني التي جمعتهما بملعب واندا ميتروبوليتانو اول امس الاحد. ويدين اتلتيكو مدريد بهذا الفوز لشاب الأرجنتيني انخيل كوريا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 59 . بهذا الانتصار، استغل اتلتيكو مدريد تعثر برشلونة في إسبانيول بالتعادل بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن البارسا صاحب الصدارة، بينما فالنسيا تجمد رصيده عند النقطة 40 ثالثا بجدول ترتيب الليجا، ليواصل نتائجه السيئة في الليجا والخسارة الثالثة على التوالي بكل البطولات بعد الهزيمة من ريال مدريد 4-1 وبرشلونة 1-0 . وبدأ الأرجنتيني دييجو سيميوني، اللقاء بتغييرات على مستوى التشكيل بدخول البلجيكي يانيك كاراسكو بدلا من فيتولو ولعب انخيل كوريا بدلا من القائد جابي فيرنانديز مع لعب الثنائي ساؤول نيجويز وكوكي في وسط الملعب من أجل استرجاع، بعد عودة دييجو كوستا لقيادة الهجوم بجوار جريزمان، عقب غيابه عن الفريق في أخر مباراتين للإصابة. بالمقابل مارسيلينو جارسيا، مدرب فالنسيا استغني عن الشاب كارلوس سولير في وسط الفريق ودفع توني لوتو في الجناح الأيسر أمام خوسيه جايا والبداية بسيموني زازا وسانتياجو مينا، 3 تغييرات التي قامها بها المدرب عن لقاء برشلونة يوم الخميس الماضي الذي خسره الخفافيش بهدف بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما إبقاء روديجو مورينو ولوتشيانو فيتو على الدكة.

تعادل برشلونة

وسط أجواء لم تهدأ فيها الأمطار الغزيرة طوال 90 دقيقة، أفلت برشلونة من فخ الهزيمة في الدقائق الأخيرة بعد أن تعادل مع إسبانيول بنتيجة (1-1) في مباراة لم تشهد الكثير من النواحي الفنية نظرا لأرضية الملعب الغامرة بمياه الأمطار. لجأ إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة إلى المداورة في ظل تلاحق المباريات، ليقرر عدم الدفع بعدد من نجومه منذ البداية على رأسهم ليونيل ميسي وإيفان راكيتيتش وجوردي ألبا، واحتفظ بهم كأوراق رابحة على دكة البدلاء. ودخل البلوجرانا المباراة بطريقة 4-3-1-2 بتواجد سيميدو وبيكيه وأومتيتي وديني، وثلاثي في الوسط مكون من بوسكيتس وباولينيو وإنييستا، ثم سواريز وألكاسير مهاجمين ومن خلفهما فيليب كوتينيو. ربما لم تسعف حالة أرضية الملعب البلوجرانا في تبادل التمريرات على الأرض حيث وجد اللاعبون صعوبة كبيرة في إكمال الهجمات حتى الثلث الأخير بملعب الخصم بسبب بطء الكرة، وهو ما تم حله قبل نهاية اللقاء بهدف بعد متابعة كرة ثابتة. ولكن بغض النظر عن حالة الملعب، ظهر برشلونة بصورة مختلفة في ظل عدم مشاركة اللاعبين الأساسيين، فافتقد الفريق الفاعلية الكبيرة للظهيرين بغياب سيرجيو روبيرتو وجوردي ألبا، اللذين ساهما بعض الشيء في تحسين صورة الفريق بعد دخولهما. وجاء جلوس ميسي على دكة البدلاء كفرصة لرؤية لويس سواريز بجانب مهاجم آخر صريح، ولكن الثنائي لم يقدم أي شيء يذكر خلال ساعة من اللعب. وقرر فالفيردي مجددا إشراك كوتينيو وإنييستا سويا في التشكيلة منذ البداية، وعلى الرغم من مشاركتهما في مراكز تعتبر مفضلة لديهما، إلا أن الأدوار الهجومية لإنييستا تأثرت بشكل كبير بسبب التزامه بالجانب الدفاعي أكثر لغياب راكيتيتش. وظهر كوتينيو بصورة ليست سيئة، في ظل تواجده وحيدا في عملية صناعة اللعب وسط ضغط كبير من لاعبي إسبانيول، فلم تظهر مساندة باولينيو الهجومية التي كانت تشكل خطورة دائما في المباراة الماضية، ولم يستطع إنييستا اللعب بأريحية في وسط الملعب، حتى دخل ميسي ليحمل العبء عنهم.

إعادة السيناريو

نفذ كيكي فلوريس نفس السياسة التي اتبعها في مباراة الذهاب في ربع نهائي كأس الملك والتي فاز بها بهدف نظيف على ملعبه، حيث بدأ اللقاء بـ4-2-3-1 معتمدا على سرعات بابتيستا وجيرارد مورينو في الأمام، مع تأمين دفاعي بغلق المساحات أمام مهاجمي البلوجرانا. تميز إسبانيول بالضغط الكبير الذي مارسه على لاعبي برشلونة في أغلب أوقات المباراة، خاصة في الشوط الأول والربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وبالطبع أدت الأمطار لهدوء رتم برشلونة الذي ساعد لاعبي إسبانيول كثيرا في تمركزهم بشكل جيد. ويحسب لفلوريس التغيير الذي أجراه بخروج خورادو ودخول سيرجيو جارسيا الذي تمكن من صناعة هدف فريقه الوحيد، من أولى لمساته، والذي كاد أن يعطي إسبانيول الأفضلية لولا رأسية بيكيه.

سباعية ليوفنتوس

شدد يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة الخناق على نابولي بفوزه الساحق على ضيفه ساسوولو 7-0 اول امس الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما حقق روما فوزه الاول في 7 مباريات بتغلبه على مضيفه هيلاس فيرونا 1-0. في المباراة الاولى على ملعب يوفنتوس ارينا في تورينو، واصل فريق السيدة العجوز ضغطه على الفريق الجنوبي وحقق يوفنتوس الذي استمر غياب صانع العابه الارجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، فوزه التاسع عشر هذا الموسم والسابع على التوالي رافعا رصيده الى 59 نقطة بفارق نقطتين امام نابولي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والاول منذ عام 1990 بقيادة اسطورة الكرة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا. وحسم يوفنتوس نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله رباعية كان نجمها لاعب الوسط الدولي الالماني سامي خضيرة بثنائية. وهي المرة الاولى التي يسجل فيها يوفنتوس ثلاثة اهداف في الشوط الاول هذا الموسم. وبكر رجال المدرب ماسيميليانو اليغري بالتسجيل عبر المدافع البرازيلي اليكس ساندرو في الدقيقة التاسعة، وأضاف خضيرة هدفين سريعين في الدقيقتين 24 و27، قبل ان يختم البوسني ميراليم بيانيتش مهرجان الشوط الاول بالهدف الرابع في الدقيقة 38. وفرض المهاجم الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين نفسه نجما للشوط الثاني بتسجيله هاتريك في الدقائق 63 و74 و83 رافعا رصيده الى 13 هدفا على لائحة الهدافين.

فوز أول لروما في 7 مباريات

وفي الثانية على ملعب مارك انتونيو بنتيغودي في فيرونا، حقق نادي روما فوزه الأول في سبع مباريات في الدوري بتغلبه بصعوبة على مضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز قبل الاخير 1-صفر، ما أتاح له الاقتراب من المراكز المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل. واكتفى روما بهدف للاعبه التركي جنكيز أوندر قبل انقضاء الدقيقة الأولى، ليحقق فوزه الأول في الدوري منذ 16 كانون الأول، عندما تفوق بالنتيجة نفسها على كالياري. ومنذ تلك المباراة، تعادل روما ثلاث مرات وخسر مثلها، قبل ان يتمكن من تحقيق الفوز وبالنقاط الثلاث التي ضمنها في مباراة أنهاها بعشرة لاعبين، تمكن روما خامس ترتيب الدوري والذي بات في رصيده حاليا 44 نقطة، من الاقتراب من انتر ميلان صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال)، وفي رصيده 45 نقطة. وأوقف اودينيزي صحوة ميلان وحرمه من الفوز الرابع تواليا عندما ارغمه على التعادل 1-1. وتقدم ميلان عبر الاسباني خيسوس فرنانديز سوسو (9)، وأدرك اودينيزي التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل الحارس دوناروما بالخطأ في مرماه (76).وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه دافيدي كالابريا في الدقيقة 68 لتلقيه الانذار الثاني.وتراجع ميلان الى المركز الثامن تاركا السابع بفارق نقطة واحدة لاتالانتا الفائز بصعوبة على ضيفه كييفو فيرونا بهدف وحيد سجله جانلوكا مانشيني (72).