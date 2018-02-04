بغداد تكشف عن وجبة أولى من المطلوبين لا تضم زعيم داعش

البحرين ترحل إلى النجف ثمانية متهمين بالارهاب جردتهم من جنسيتها
بغداد,- كريم عبد زاير
المنامة – الزمان
نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى الأحد، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يرأسه الرئيس الراحل صدام حسين.
وفي قائمة الأسماء التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، يظهر خصوصا اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن. وهي بحسب بيان سابق قبل سنوات عن البلاط الملكي الاردني في ضيافة الاسرة الهاشمية الكريمة ، ولا تمارس اي دور سياسي كما انها لم يكن لها منصب سياسي يوماً من للاايام .
ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث المحظور، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق، بالرغم من ان الجهات المرتبطة بايران على رضا من خطابه السياسي
ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار، والذي لا تزال خلاياه متناثرة في الجبال والصحاري وتقوم عمليات الانبار بحملة تطهير الحدود العراقية السعودية
ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها».
وفي العام 2014، تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مساحة شاسعة في العراق ضمت محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك وصلاح الدين وديالى، لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجرى تهريب قيادات داعش من سجن ابو غريب الى سوريا حيث عادوا من هناك الى الموصل .
ومن الأسماء المدرجة في القائمة، «أمراء» ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد.
ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب». و تعبر منظمات حقوق الانسان عن مخاوفها من تكرار عمليات التصفية السياسية بدعاوى الارهاب كما حدث مراراً في العراق ، حيث تقول منظمات انسانية دولية ان اجهزة في بغداد لها تاريخ اسود في سجلات حقوق الانسان وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب الامر الذي تنفيه الحكومة رسمياً .
ومنهم ايضا صدام حسين حمود الجبوري وهو «امير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود ابراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.
كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم داعش. . وتخلو القوائم من اي منتم الى تنظيمات شيعية تتهمها جهات عدة بالارهاب .
ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم «مثلث الموت».
أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونس الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003. وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة «الإرهاب».
وأكد المسؤول الأمني نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية أن «السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم». من جهة أخرى، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأحد أن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها.
وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» «سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم». وأضافت أن «البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول».
ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل «خيانة» للدولة خطر تجريدهم من الجنسية.
والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسياتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بتهمة أنهم «يضرون بأمن الدولة»، وفقا للمنظمة.