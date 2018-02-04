بغداد تكشف عن وجبة أولى من المطلوبين لا تضم زعيم داعش

البحرين ترحل إلى النجف ثمانية متهمين بالارهاب جردتهم من جنسيتها

بغداد‭,‬‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

المنامة‭ – ‬الزمان

نشرت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الأحد،‭ ‬أسماء‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المطلوبين‭ ‬لانتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمي‭ ‬داعش‭ ‬والقاعدة‭ ‬وحزب‭ ‬البعث‭ ‬العربي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرأسه‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

وفي‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬يظهر‭ ‬خصوصا‭ ‬اسم‭ ‬ابنة‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬رغد،‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬‭ ‬وهي‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬البلاط‭ ‬الملكي‭ ‬الاردني‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الاسرة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الكريمة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تمارس‭ ‬اي‭ ‬دور‭ ‬سياسي‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬منصب‭ ‬سياسي‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬للاايام‭ .‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬الأخرى،‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬و12‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬المحظور،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناصبهم‭ ‬داخل‭ ‬التنظيمات،‭ ‬وبعضهم‭ ‬نشرت‭ ‬صورته‭. ‬وجميع‭ ‬تلك‭ ‬الأسماء‭ ‬تعود‭ ‬لعراقيين،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬لبناني‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬معن‭ ‬بشور،‭ ‬المتهم‭ ‬بتجنيد‭ ‬مقاتلين‭ ‬‮«‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الجهات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بايران‭ ‬على‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬خطابه‭ ‬السياسي‭ ‬

ولم‭ ‬يدرج‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬اسم‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬المتواري‭ ‬عن‭ ‬الأنظار،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خلاياه‭ ‬متناثرة‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬والصحاري‭ ‬وتقوم‭ ‬عمليات‭ ‬الانبار‭ ‬بحملة‭ ‬تطهير‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السعودية‭ ‬

ورفض‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬إعطاء‭ ‬الأسباب،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬القوائم‭ ‬تضم‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬المطلوبين‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬وقررت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬العراقية‭ ‬نشرها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬تمكن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ضمت‭ ‬محافظات‭ ‬نينوى‭ ‬والأنبار‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬كركوك‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬وديالى،‭ ‬لكن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬دحره‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وجرى‭ ‬تهريب‭ ‬قيادات‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬ابو‭ ‬غريب‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬عادوا‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ .‬

ومن‭ ‬الأسماء‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬القائمة،‭ ‬‮«‬أمراء‮»‬‭ ‬ومسؤولو‭ ‬قواطع‭ ‬وممولون‭ ‬وداعمون‭ ‬ومنفذو‭ ‬اغتيالات‭ ‬ونصب‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة،‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬فارين‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬فارس‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ ‬المولى،‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬والي‭ ‬أعالي‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬ومسؤول‭ ‬الهيئة‭ ‬العسكرية‭ ‬لقاطع‭ ‬ناحية‭ ‬زمار‭ ‬وسد‭ ‬الموصل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العبوش‭ ‬‮«‬المجهز‭ ‬العام‭ ‬لولاية‭ ‬كركوك‭ ‬والمسؤول‭ ‬العسكري‭ ‬لولاية‭ ‬الزاب‮»‬‭. ‬و‭ ‬تعبر‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬مخاوفها‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬عمليات‭ ‬التصفية‭ ‬السياسية‭ ‬بدعاوى‭ ‬الارهاب‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مراراً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬منظمات‭ ‬انسانية‭ ‬دولية‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لها‭ ‬تاريخ‭ ‬اسود‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وانتزاع‭ ‬الاعترافات‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬الحكومة‭ ‬رسمياً‭ .‬

ومنهم‭ ‬ايضا‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬حمود‭ ‬الجبوري‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬امير‮»‬‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬والشرقاط،‭ ‬وكذلك‭ ‬محمود‭ ‬ابراهيم‭ ‬المشهداني‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬اللائحة‭ ‬فواز‭ ‬محمد‭ ‬المطلك‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬أولاده،‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬‮«‬فدائيو‭ ‬صدام‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬شبه‭ ‬عسكرية‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وشغل‭ ‬منصب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭. . ‬وتخلو‭ ‬القوائم‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬منتم‭ ‬الى‭ ‬تنظيمات‭ ‬شيعية‭ ‬تتهمها‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭ ‬بالارهاب‭ .‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬قياديي‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬برز‭ ‬اسم‭ ‬الزعيم‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬حسن،‭ ‬وعبد‭ ‬الناصر‭ ‬الجنابي،‭ ‬المفتي‭ ‬والممول‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬سابقا‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مثلث‭ ‬الموت‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬فجاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القائمة‭ ‬اسم‭ ‬محمود‭ ‬يونس‭ ‬الأحمد،‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭. ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬فيها‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬المطلوبين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬نفسه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السلطات‭ ‬ستقوم‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬المطلوبين‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قوائم‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬المنامة‭ ‬رحلت‭ ‬ثمانية‭ ‬بحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تمزقها‭ ‬النزاعات‭ ‬بعدما‭ ‬جردتهم‭ ‬من‭ ‬جنسيتهم،‭ ‬متهمة‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬بنفي‭ ‬معارضيها‭.‬

وتم‭ ‬ترحيل‭ ‬الثمانية‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬النجف‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬بتاريخي‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬و1‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بعدما‭ ‬جردوا‭ ‬من‭ ‬جنسيتهم‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭.‬وقالت‭ ‬سارة‭ ‬ليا‭ ‬ويتسن،‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬‮«‬سقطت‭ ‬ادعاءات‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعددية‭ ‬والتسامح‭ ‬مع‭ ‬المعارضة‭ ‬مع‭ ‬نزعها‭ ‬الواضح‭ ‬لجنسية‭ ‬مواطنين‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬فيهم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬لا‭ ‬يواجهون‭ ‬خطر‭ ‬الاعتقال‭ ‬التعسفي‭ ‬والتعذيب‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬بدون‭ (‬جنسية‭) ‬والترحيل‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬مجهول‮»‬‭.‬

‭ ‬ووفقا‭ ‬لقانون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬لدى‭ ‬انطلاق‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬السياسية‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬يواجه‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬خيانة‮»‬‭ ‬للدولة‭ ‬خطر‭ ‬تجريدهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭.‬

والثمانية‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ترحيلهم‭ ‬هم‭ ‬بين‭ ‬31‭ ‬ناشطا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومدافعا‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬جنسياتهم‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2012‭ ‬بتهمة‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬يضرون‭ ‬بأمن‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للمنظمة‭.‬