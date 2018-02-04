غارات جوية عنيفة إثر اسقاط مقاتلة روسية في سوريا

إردوغان لماكرون:ليست لدينا أطماع وهدفنا تطهير عفرين
بيروت- أنقرة – الزمان
قُتل طيار روسي السبت بعدما اسقطت مقاتلته في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا، واثر اشتباكه مع عناصر من الفصائل الاسلامية المعارضة على الارض، فيما اعلنت هيئة تحرير الشام مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة.
تزامن ذلك مع سقوط سبعة قتلى بصفوف الجيش التركي السبت، وهي اعلى حصيلة في يوم واحد منذ اطلاق تركيا عمليتها «غصن الزيتون» بشمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد قبل نحو اسبوعين.
فيماحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت طمأنة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بالنسبة الى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في سوريا، مشددا على انها تهدف الى محاربة «عناصر ارهابية» وان انقرة «ليست لديها اطماع بأراضي بلد آخر».دعت الادارة الذاتية الكردية في عفرين الاحد روسيا الى وقف دعمها للهجوم الذي تشنه تركيا منذ أسبوعين ضد هذه المنطقة، وناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل لوقف العملية العسكرية التركية.
وفي عفرين في شمال غرب سوريا، تظاهر آلاف المواطنين تعبيراً عن تنديدهم بالهجوم التركي الذي تشنه أنقرة وفصائل سورية موالية لها منذ 20 , وافادت وكالة الاناضول التركية للانباء بان اردوغان اكد لماكرون خلال اتصال هاتفي ان تركيا «ليست لديها اطماع باراضي دولة اخرى».
واضاف اردوغان ان العملية العسكرية الحالية «لا تهدف سوى الى تطهير» منطقة عفرين في شمال سوريا من «العناصر الارهابية».وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الانباء الفرنسية أن «الطيار قتل خلال اشتباكه مع الفصائل الإسلامية» بعيد محاصرته، بعدما أسقطت طائرته من طراز سوخوي 25 بصاروخ مضاد للطائرات في منطقة سراقب بريف ادلب الجنوبي.
ولم يحدد المرصد الجهة التي وصلت الى مكان الطيار، موضحا أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى تنشط في المنطقة.
واكدت روسيا مقتل الطيار. وقالت وزارة الدفاع الروسية ان «طائرة من نوع سوخوي-25 تحطمت بينما كانت تحلق فوق منطقة ادلب التي يشملها اتفاق خفض التوتر. لقد كان للطيار متسع من الوقت للابلاغ بانه نزل في المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة بسوريا سابقا.
واضافت الوزارة «لقد قتل الطيار في اشتباكات مع الارهابيين».
لاحقا اعلنت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الجزء الاكبر من محافظة ادلب فيما تنتشر فصائل اسلامية اخرى في مناطق محدودة منها، مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة.
محمود التركماني القائد العسكري بكتيبة الدفاع الجوي التابعة لهيئة تحرير الشام انهم «تمكنوا من إسقاط طائرة حربية روسية بصاروخ محمول على الكتف فوق سماء سراقب بريف ادلب» عصر السبت بحسب ما اوردت وكالتها الدعائية «إباء».
وتشن طائرات حربية سورية وروسية منذ مساء الجمعة عشرات الغارات العنيفة على منطقة سراقب، وفق المرصد.
واعلن الجيش الروسي اثر اسقاط المقاتلة انه قصف «باسلحة فائقة الدقة» المنطقة التي سقطت فيها الطائرة مؤكدا انه قتل «اكثر من 30 مقاتلا من جبهة النصرة» خلال هذه الضربة.