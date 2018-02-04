غارات جوية عنيفة إثر اسقاط مقاتلة روسية في سوريا

إردوغان لماكرون:ليست لدينا أطماع وهدفنا تطهير عفرين

بيروت‭- ‬أنقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قُتل‭ ‬طيار‭ ‬روسي‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬اسقطت‭ ‬مقاتلته‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬واثر‭ ‬اشتباكه‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الاسلامية‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائرة‭.‬

تزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬سقوط‭ ‬سبعة‭ ‬قتلى‭ ‬بصفوف‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬السبت،‭ ‬وهي‭ ‬اعلى‭ ‬حصيلة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬منذ‭ ‬اطلاق‭ ‬تركيا‭ ‬عمليتها‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭.‬

فيماحاول‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬السبت‭ ‬طمأنة‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬محاربة‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬وان‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬اطماع‭ ‬بأراضي‭ ‬بلد‭ ‬آخر‮»‬‭.‬دعت‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬الاحد‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬دعمها‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وناشدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭.‬

وفي‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬تنديدهم‭ ‬بالهجوم‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬أنقرة‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬,‭ ‬وافادت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭ ‬للانباء‭ ‬بان‭ ‬اردوغان‭ ‬اكد‭ ‬لماكرون‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬اطماع‭ ‬باراضي‭ ‬دولة‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الحالية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬سوى‭ ‬الى‭ ‬تطهير‮»‬‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬الارهابية‮»‬‭.‬وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطيار‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكه‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬بعيد‭ ‬محاصرته،‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطت‭ ‬طائرته‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سوخوي‭ ‬25‭ ‬بصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للطائرات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سراقب‭ ‬بريف‭ ‬ادلب‭ ‬الجنوبي‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬المرصد‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الطيار،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واكدت‭ ‬روسيا‭ ‬مقتل‭ ‬الطيار‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬سوخوي‭-‬25‭ ‬تحطمت‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬اتفاق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬للطيار‭ ‬متسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للابلاغ‭ ‬بانه‭ ‬نزل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬مقاتلي‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‮»‬‭ ‬فرع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬بسوريا‭ ‬سابقا‭.‬

واضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قتل‭ ‬الطيار‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الارهابيين‮»‬‭.‬

لاحقا‭ ‬اعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬فيما‭ ‬تنتشر‭ ‬فصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محدودة‭ ‬منها،‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬اسقاط‭ ‬الطائرة‭.‬

محمود‭ ‬التركماني‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬بكتيبة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬التابعة‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬بصاروخ‭ ‬محمول‭ ‬على‭ ‬الكتف‭ ‬فوق‭ ‬سماء‭ ‬سراقب‭ ‬بريف‭ ‬ادلب‮»‬‭ ‬عصر‭ ‬السبت‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالتها‭ ‬الدعائية‭ ‬‮«‬إباء‮»‬‭.‬

وتشن‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬سورية‭ ‬وروسية‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬سراقب،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

‭ ‬واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬اثر‭ ‬اسقاط‭ ‬المقاتلة‭ ‬انه‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬باسلحة‭ ‬فائقة‭ ‬الدقة‮»‬‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬فيها‭ ‬الطائرة‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭.‬