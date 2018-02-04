المعارضة المصرية تنتقد تصريحات السيسي حول طلب تفويض لمواجهة مقاطعة الانتخابات

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬بين‭ ‬رموز‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬عقب‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬فى‭ ‬افتتاحه‭ ‬لحقل‭ ‬ظهر،‭ ‬والتي‭ ‬طالب‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬باعطائه‭ ‬تفويض‭ ‬اخر‭ ‬لمواجهة‭ ‬العناصر‭ ‬التى‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬لامن‭ ‬الدولة‭ ‬اذا‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬ذلك‭ ‬وعبرت‭ ‬رموز‭ ‬المعارضة‭ ‬عن‭ ‬مخاوفها‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬التفويض‭ ‬للقيام‭ ‬بحملة‭ ‬من‭ ‬الاعتقالات‭ ‬والتنكيل‭ ‬بالمعارضين‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬تهديدهم‭ ‬للامن‭ ‬القومي‭. ‬وقال‭ ‬طلال‭ ‬داود‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الدستور‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تمثل‭ ‬ارهاباً‭ ‬للمعارضين‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الانتخابات‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬انتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬للديموقراطية،‭ ‬واضاف‭ ‬انّ‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬تبنى‭ ‬بالسكوت‭ ‬وقمع‭ ‬الكلمة‭ ‬وازدراء‭ ‬السياسيين‭ ‬بل‭ ‬تبنى‭ ‬بالحوار‭. ‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مخطط‭ ‬لمواجهة‭ ‬دعوات‭ ‬المقاطعة‭ ‬وتشمل‭ ‬الخطة‭ ‬استخدام‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬لاصدار‭ ‬فتاوى‭ ‬بحرمانية‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬واكد‭ ‬خالد‭ ‬عمران‭ ‬وكيل‭ ‬دار‭ ‬الافتاء‭ ‬ان‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬حرام‭ ‬شرعا‭ ‬لأنها‭ ‬تضر‭ ‬بمصلحة‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬النظام‭ ‬الملائم‭ ‬لها‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬الاسلام‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬نظاما‭ ‬معينا‭ ‬للحكم‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مرونة‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يتلائم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عصر‭ ‬،كما‭ ‬اصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الاوقاف‭ ‬تعليمات‭ ‬الى‭ ‬الائمة‭ ‬في‭ ‬المساجد‭ ‬للحث‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ .‬

‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬تعليمات‭ ‬مشدده‭ ‬صدرت‭ ‬للاجهزة‭ ‬الحكوميه‭ ‬بوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬لالزام‭ ‬موظفيها‭ ‬بالمشاركه‭ ‬فى‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابيه‭ ‬كما‭ ‬ستجرى‭ ‬اجهزة‭ ‬رسميه‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬ورؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬ادارات‭ ‬الهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬لالزام‭ ‬العاملين‭ ‬والموظفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتقديم‭ ‬مايثبت‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬التحركات‭ ‬القبائل‭ ‬العربية‭ ‬بمناشدتها‭ ‬بضرورة‭ ‬حشد‭ ‬ابنائها‭ ‬واستغلال‭ ‬نفوذها‭ ‬خاصة‭ ‬بالصعيد‭ ‬لمحاربة‭ ‬دعوات‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬اى‭ ‬زيادات‭ ‬فى‭ ‬الاسعار‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن