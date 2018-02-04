المعارضة المصرية تنتقد تصريحات السيسي حول طلب تفويض لمواجهة مقاطعة الانتخابات

القاهرة- مصطفى عمارة
سادت حالة من القلق بين رموز الحركة المدنية عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاحه لحقل ظهر، والتي طالب خلالها من الشعب المصري باعطائه تفويض اخر لمواجهة العناصر التى تشكل تهديداً لامن الدولة اذا تطلب الامر ذلك وعبرت رموز المعارضة عن مخاوفها ان يتم استغلال هذا التفويض للقيام بحملة من الاعتقالات والتنكيل بالمعارضين تحت دعوى تهديدهم للامن القومي. وقال طلال داود رئيس حزب الدستور فى تصريحات خاصة للزمان ان تلك التصريحات تمثل ارهاباً للمعارضين قبل بدء الانتخابات ،واضاف انه يبدو ان مصر مقبلة على انتكاسة جديدة للديموقراطية، واضاف انّ الدول لا تبنى بالسكوت وقمع الكلمة وازدراء السياسيين بل تبنى بالحوار.
في المقابل كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان الحكومة انتهت من وضع مخطط لمواجهة دعوات المقاطعة وتشمل الخطة استخدام رجال الدين وعلى راسهم دار الافتاء لاصدار فتاوى بحرمانية مقاطعة الانتخابات واكد خالد عمران وكيل دار الافتاء ان مقاطعة الانتخابات حرام شرعا لأنها تضر بمصلحة الدولة فى اختيار النظام الملائم لها ،واضاف ان الاسلام لم يحدد نظاما معينا للحكم ولكن كان هناك مرونة فى اختيار النظام الذي يتلائم مع كل عصر ،كما اصدرت وزارة الاوقاف تعليمات الى الائمة في المساجد للحث على المشاركة فى الانتخابات .
واضاف المصدر ان تعليمات مشدده صدرت للاجهزة الحكوميه بوضع ضوابط لالزام موظفيها بالمشاركه فى العملية الانتخابيه كما ستجرى اجهزة رسميه اتصالات مع رجال الاعمال ورؤساء مجالس ادارات الهيئات والشركات الكبرى لالزام العاملين والموظفين بالمشاركة فى الانتخابات وتقديم مايثبت ذلك كما شملت التحركات القبائل العربية بمناشدتها بضرورة حشد ابنائها واستغلال نفوذها خاصة بالصعيد لمحاربة دعوات مقاطعة الانتخابات فضلا عن وقف اى زيادات فى الاسعار فى الوقت الراهن