وزير خارجية اليمن لـ (الزمان): التحالف لن يسمح بدعوات انفصالية

تنسيق مصري عماني للتوسط فى الأزمة اليمنية

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬ايجاد‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬للازمة‭ ‬اليمنية‭ ‬،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬تعد‭ ‬طرفاً‭ ‬محايداً‭ ‬له‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الاطراف‭ ‬كافة‭ ‬،وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الازمة‭ ‬خاصّة‭ ‬بعد‭ ‬التمرد‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬عدن‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬الخلافي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بمغامرات‭ ‬انفصالية‭ ‬،لانه‭ ‬جاء‭ ‬لدعم‭ ‬الشرعية‭ ‬،وانه‭ ‬نجح‭ ‬فى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬تمرد‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬فى‭ ‬عدن‭ . ‬وعن‭ ‬تاثير‭ ‬غياب‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬،أكد‭ ‬الخلافي‭ ‬ان‭ ‬غياب‭ ‬صالح‭ ‬رفع‭ ‬الغطاء‭ ‬الشعبي‭ ‬والسياسي‭ ‬عن‭ ‬الحوثيين‭ ‬،الا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العسكرية‭ ‬استولى‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬اسلحة‭ ‬انصار‭ ‬صالح‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬الخلافى‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬قدّم‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أدلة‭ ‬بالصور‭ ‬والوثائق‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬بتهريب‭ ‬الاسلحة‭ ‬الى‭ ‬الحوثيين‭ ‬إلاّ‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬اية‭ ‬اجراءات‭ ‬،وكان‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬القطان‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬بالقاهرة‭ ‬قد‭ ‬ادلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬انّ‭ ‬السعودية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بوجود‭ ‬ايراني‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬باليمن‭ ‬،لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬تهديداً‭ ‬خطيراً‭ ‬لأمن‭ ‬المملكة