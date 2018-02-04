وزير خارجية اليمن لـ (الزمان): التحالف لن يسمح بدعوات انفصالية

تنسيق مصري عماني للتوسط فى الأزمة اليمنية
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر مصري رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان عن ان زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تهدف الى ايجاد تنسيق مشترك لايجاد حل سياسى للازمة اليمنية ، خاصة ان سلطنة عمان تعد طرفاً محايداً له علاقات مع الاطراف كافة ،وأضاف المصدر أن مصر تشعر بقلق من اتساع رقعة الازمة خاصّة بعد التمرد الذي حدث فى عدن فى السياق ذاته اكد عبد الملك الخلافي وزير الخارجية اليمني فى تصريحات للزمان ان التحالف لن يسمح بمغامرات انفصالية ،لانه جاء لدعم الشرعية ،وانه نجح فى القضاء على تمرد المجلس الانتقالي فى عدن . وعن تاثير غياب صالح على المشهد السياسي فى اليمن ،أكد الخلافي ان غياب صالح رفع الغطاء الشعبي والسياسي عن الحوثيين ،الا انه من الناحية العسكرية استولى الحوثيون على اسلحة انصار صالح.
وكشف الخلافى ان التحالف قدّم للامم المتحدة أدلة بالصور والوثائق عن قيام النظام الايراني بتهريب الاسلحة الى الحوثيين إلاّ انها لم تتخذ اية اجراءات ،وكان السفير احمد القطان سفير المملكة العربية السعودية. بالقاهرة قد ادلى بتصريحات أكد فيها انّ السعودية لن تسمح بوجود ايراني على حدودها باليمن ،لأن ذلك يمثل تهديداً خطيراً لأمن المملكة