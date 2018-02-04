المسيحيون يقيمون أول قداس في مدينة دير الزور منذ خمس سنوات

دير‭ ‬الزور‭ (‬سوريا‭)-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقام‭ ‬مسيحيون‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬السيدة‭ ‬العذراء‭ ‬للسريان‭ ‬الارثوذكس‭ ‬المتضررة‭ ‬أول‭ ‬قداس‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬نتيجة‭ ‬المعارك‭ ‬وتواجد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وفي‭ ‬شارع‭ ‬سينما‭ ‬فؤاد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الجهاديون‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬أقام‭ ‬البطريرك‭ ‬مار‭ ‬أغناطيوس‭ ‬أفرام‭ ‬الثاني،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬للكنيسة‭ ‬السريانية‭ ‬الأرثوذكسية،‭ ‬القداس‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬العائدين‭ ‬للمدينة‭ ‬وبمشاركة‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬مسلمين‭.‬

وجرى‭ ‬القداس‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬السيدة‭ ‬العذراء‭ ‬رغم‭ ‬الدمار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بها،‭ ‬فبدت‭ ‬فجوات‭ ‬في‭ ‬قبتها،‭ ‬وسقطت‭ ‬حجارة‭ ‬جدرانها،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬داخلها‭ ‬سوى‭ ‬حجارة‭ ‬وأسلاك‭ ‬وأوراق‭ ‬وبقايا‭ ‬قذائف‭. ‬وقد‭ ‬وضع‭ ‬المنظمون‭ ‬طاولة‭ ‬صغيرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المذبح‭ ‬المتضرر،‭ ‬واستبدلوا‭ ‬المقاعد‭ ‬الخشبية‭ ‬بكراس‭ ‬خضراء‭ ‬بلاستيكية‭. ‬وسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بعدما‭ ‬طرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وهذا‭ ‬القداس‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2012،‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬سيطرت‭ ‬فيه‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬واسلامية‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬ومدينتها‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتصاعد‭ ‬نفوذ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ويستولي‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬البطريرك‭ ‬مار‭ ‬أغناطيوس‭ ‬أفرام‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬الصلاة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬ونحن‭ ‬نقيم‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬شبه‭ ‬المهدمة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬كتعزية‭ ‬لقلوبنا،‭ ‬وكرسالة‭ ‬رجاء‭ ‬وأمل‭ ‬لأهالي‭ ‬المدينة‭ ‬ليعودوا‭ ‬إليها،‭ ‬ويشاركوا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إعمارها‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬مطران‭ ‬الجزيرة‭ ‬والفرات‭ ‬مار‭ ‬موريس‭ ‬عمسيح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬الحياة،‭ ‬وإعادة‭ ‬أهالي‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬ومسيحييها‭ ‬إليها‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬أبناء‭ ‬المدينة‭ ‬وخاصة‭ ‬المسيحيين‭ ‬منهم‭ ‬للعودة‭.‬

ويُقدر‭ ‬عدد‭ ‬مسيحيي‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭. ‬

اختار‭ ‬شادي‭ ‬توما‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬بدوره‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬برغم‭ ‬المعارك‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وتقسيمها‭ ‬بين‭ ‬أحياء‭ ‬يسيطر‭ ‬الجهاديون‭ ‬وآخرى‭ ‬بقيت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقال‭ ‬توما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬دفعت‭ ‬العائلات‭ ‬المسيحية‭ ‬لمغادرة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬إصرار‭ ‬بداخلي‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التعايش‭ ‬سيبقى‭ ‬دائما‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬والمسيحية‭ ‬ستبقى‭ ‬موجودة‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬أثار‭ ‬المعارك‭ ‬بادية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬وابنية‭ ‬مهدمة‭ ‬وانقطاع‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬والمياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب‭. ‬

وبرغم‭ ‬ذلك،‭ ‬رأت‭ ‬سالي‭ ‬القصار‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬القداس‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬منحتها‭ ‬‮«‬إصراراً‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬وتحمّل‭ ‬الظروف‭ ‬الخدمية‭ ‬الصعبة‭ ‬فيها‮»‬‭.‬