قلم ناعم.في الميدان الرياضي

ايمان عبدالله

‭ ‬تعتبر‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬الأساسيات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬بل‭ ‬تطال‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬تعتبر‭ ‬هواية‭ ‬يتقنها‭ ‬الفرد‭ ‬يمارسها‭ ‬ويعشقها‭ ‬أحيانا‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬ونفسية‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ .‬

نلاحظ‭ ‬بأن‭ ‬دخول‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ذكوري‭ ‬بامتياز‭ ‬كما‭ ‬نجد‭ ‬تغييب‭ ‬متعمد‭ ‬لدور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬،‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬لعدم‭ ‬تقبل‭ ‬المجتمع‭ ‬انخراط‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الرياضية‭ ‬واعتبارها‭ ‬مزاحمة‭ ‬للرجل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬،لذلك‭ ‬يحاول‭ ‬الكثير‭ ‬مضايقتها‭ ‬ومحاربنتها‭ ‬غير‭ ‬آبهين‭ ‬لطموحها‭ ‬وسعيها‭ ‬الدائم‭ ‬للحرية‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬طريقها‭ ‬بدلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬شعورها‭ ‬بالغربة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ .‬

الاعلام‭ ‬رسالة‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نؤديها‭ ‬باحتراف‭ ‬والاعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬الناجحة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تفرض‭ ‬احترامها‭ ‬بمظهرها‭ ‬اللائق‭ ‬فكل‭ ‬شخصية‭ ‬تفرض‭ ‬احترامها‭ ‬بطريقتها‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحافظة‭ ‬،‭ ‬فالمرأة‭ ‬الاعلامية‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الكافية‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انتقاد‭ ‬شريحة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لها‭ ‬كونها‭ ‬تخالط‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬والاماكن‭ ‬العامة‭ ‬وتتعرض‭ ‬احيانا‭ ‬للانتقاد‭ ‬وخيبات‭ ‬الامل‭ . ‬هنا‭ ‬تكمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنميته‭ ‬وتقّبل‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الميادين‭ ‬فعليه‭ ‬تكريمها‭ ‬بدلا‮»‬‭ ‬من‭ ‬محاربتها‭ ‬وتوفير‭ ‬التسهيلات‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬وتذليل‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬اثناء‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬ثقتهم‭ ‬فيها‭ ‬لانها‭ ‬جديرة‭ ‬بالثقة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬اثبات‭ ‬ذاتها،‭ ‬لتؤدي‭ ‬رسالتها‭ ‬الاعلامية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ .‬

إضافة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬التمييز‭ ‬الاعلامي،‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬الصحافيات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬قليل‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬فنقابة‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬الفرنسية‭ ‬مثلاً‭ ‬تضم‭ ‬90‭ ‬صحافية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1800‭ ‬عضو‭. ‬اما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬الانجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬النسائية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬العاب‭ ‬القوى‭ ‬الجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬مثلاً‭ ‬فلا‭ ‬وجود‭ ‬للصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬النسائية‭.‬

رغم‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬يحركها‭ ‬المجتمع‭ ‬ضد‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرياضية‭ ‬والانتقادات‭ ‬الحادة‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬العمل‭ ‬والمحيط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسخرية‭ ‬التي‭ ‬تسمعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشبيهها‭ ‬بالرجل‭ ‬وبالطعن‭ ‬بانوثتها‭. ‬نجد‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬فتيات‭ ‬طموحات‭ ‬يرغبن‭ ‬في‭ ‬الانخراط‭ ‬بمهنة‭ ‬الاعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬ولديهن‭ ‬الكفاءة‭ ‬و‭ ‬الأداء‭ ‬الاحترافي‭ ‬للنشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬لتغطية‭ ‬الحدث‭ ‬ومشاركتهن‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬لتكون‭ ‬قدوة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬دعمها‭ ‬للتطور