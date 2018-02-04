خبيرة غذاء تنوّه بأهمية شريحة البيتزا في الإفطار

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬خبراء‭ ‬تغذية‭ ‬أن‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬البيتزا‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬صحية‭ ‬من‭ ‬الرقائق‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭.‬

قالت‭ ‬تشيلسي‭ ‬عامر،‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬بجامعة‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬أن‭ ‬شريحة‭ ‬البيتزا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خيارا‭ ‬أفضل‭ ‬لوجبة‭ ‬الإفطار‭ ‬وأكثر‭ ‬توازنا‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الحبوب‭ ‬الغذائية‭ ‬الكاملة،‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬والمكونات‭ ‬الطازجة‭ ‬كالخضراوات،‭ ‬وكميات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السكريات،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمتواجدة‭ ‬في‭ ‬الرقائق‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭.‬

وأضافت‭ ‬عامر،‭ ‬أن‭ ‬البيتزا‭ ‬ستوفر‭ ‬توازنا‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬والبروتين‭ ‬والدهون،‭ ‬بعكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والرقائق‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬الحلوى‭ ‬المحملة‭ ‬بالدهون‭ ‬والسكريات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬شريحة‭ ‬البيتزا‭ ‬تماثل‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭.‬

وتشير‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬الرقائق‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬110‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬ونحو‭ ‬صفر‭ ‬من‭ ‬الدهون،‭ ‬و10‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬السكريات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحتوي‭ ‬شريحة‭ ‬البيتزا‭ ‬بالجبن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بـ272‭ ‬سعرا‭ ‬حراريا،‭ ‬و12‭ ‬جراما‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬و10‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬ونحو‭ ‬4‭ ‬جرامات‭ ‬من‭ ‬السكر‭.‬

وأوضح‭ ‬الباحثون،‭ ‬أنه‭ ‬بالنظر‭ ‬لهذه‭ ‬الأرقام،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬البيتزا‭ ‬في‭ ‬الإفطار‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬خيارا‭ ‬سيئا،‭ ‬لما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬البروتينات‭ ‬وانخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬السكريات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬البيتزا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬الغذائية‭ ‬الرئيسية‭ (‬الحبوب‭ ‬والخضار‭ ‬واللحوم‭).‬