خبيرة غذاء تنوّه بأهمية شريحة البيتزا في الإفطار

لندن -الزمان
كشف خبراء تغذية أن شريحة من البيتزا في وجبة الإفطار قد تكون أكثر فائدة صحية من الرقائق والحبوب الكاملة.
قالت تشيلسي عامر، خبيرة التغذية بجامعة لندن: «أن شريحة البيتزا يمكن أن تكون خيارا أفضل لوجبة الإفطار وأكثر توازنا من معظم الحبوب الغذائية الكاملة، لاحتوائها على المزيد من البروتينات والمكونات الطازجة كالخضراوات، وكميات أقل من السكريات، مقارنة بالمتواجدة في الرقائق والحبوب الكاملة.
وأضافت عامر، أن البيتزا ستوفر توازنا قويا من عناصر الكربوهيدرات والبروتين والدهون، بعكس العديد من الحبوب الكاملة والرقائق التي تحتوي على نفس السعرات الحرارية المتواجدة في الحلوى المحملة بالدهون والسكريات، لافتة إلى أن السعرات الحرارية في شريحة البيتزا تماثل الموجودة في الحبوب الكاملة، إضافة إلى كميات أعلى من البروتينات.
وتشير الدراسة إلى احتواء الرقائق والحبوب الكاملة على 110 سعرات حرارية ونحو صفر من الدهون، و10 جرامات من السكريات، في حين تحتوي شريحة البيتزا بالجبن على ما يقدر بـ272 سعرا حراريا، و12 جراما من البروتينات و10 جرامات من الدهون ونحو 4 جرامات من السكر.
وأوضح الباحثون، أنه بالنظر لهذه الأرقام، فإن تناول شريحة من البيتزا في الإفطار قد لا يكون خيارا سيئا، لما تحتويه من نسبة مرتفعة من البروتينات وانخفاض نسبة السكريات مقارنة بالحبوب الكاملة، علاوة على احتواء البيتزا على جميع المجموعات الغذائية الرئيسية (الحبوب والخضار واللحوم).