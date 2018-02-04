وسيلة لإرسال رسالة من دون حفظ رقم المرسل إليه

‭ ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬خلال‭ ‬تقريرها‭ ‬المالي‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬واتسآب‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬مستخدم‭ ‬نشط‭ ‬شهرياً،‭ ‬ويعاني‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬ضمن‭ ‬التطبيق‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حفظ‭ ‬رقم‭ ‬المرسل‭ ‬إليه‭ ‬ضمن‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭. ‬نقدم‭ ‬لكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬حيلة‭ ‬جديدة‭ ‬تساعد‭ ‬المستخدمين‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬دون‭ ‬حفظ‭ ‬جهة‭ ‬الاتصال‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬مربكة‭ ‬قليلًا‭ ‬للوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬باستخدام‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية،‭ ‬لكن‭ ‬بمجرد‭ ‬إتمام‭ ‬العملية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬سيجدها‭ ‬المستخدم‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية،‭ ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬للقيام‭ ‬بهذه‭ ‬العملية‭ ‬اتباع‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭: ‬قم‭ ‬بفتح‭ ‬المتصفح‭ ‬المفضل‭ ‬إليك‭ ‬أولًا‭. ‬اكتب‭ ‬الرابط‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬البحث‭ ‬متبوعاً‭ ‬برقم‭ ‬الهاتف‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬إرسال‭ ‬الرسالة‭ ‬له،‭ ‬لكن‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬تقوم‭ ‬بإدخال‭ ‬النداء‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬https‭://‬api.whatsapp.com/send?phone‭= ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كتابة‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬https‭://‬api‭.‬whatsapp‭.‬

بعد‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الرابط‭ ‬سوف‭ ‬يظهر‭ ‬أمامك‭ ‬خيار‭ ‬مكتوب‭ ‬فيه‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الرقم‭ ‬X،‭ ‬قم‭ ‬بالنقر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬إرسال‭ ‬الرسالة‭.‬

الآن‭ ‬سوف‭ ‬تتجه‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬إلى‭ ‬الدردشة‭ ‬مع‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭.‬

بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬يمكنك‭ ‬إرسال‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬رقم‭ ‬دون‭ ‬حفظه‭ ‬ضمن‭ ‬جهات‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭.‬