علماء يقترحون طرقاً لحماية البيانات من الاختراق

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

غالباً‭ ‬ما‭ ‬تبدو‭ ‬رسائل‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬Phishing‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬مرسلة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬باي‭ ‬بال‭ ‬أو‭ ‬موقع‭ ‬أمازون‭ ‬الشهير،‭ ‬وتطلب‭ ‬هذا‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬المستخدم‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الروابط‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬أحد‭ ‬المرفقات‭ ‬أو‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬الويب،‭ ‬وإذا‭ ‬استجاب‭ ‬المستخدم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬فإنه‭ ‬يعطي‭ ‬معلوماته‭ ‬الشخصية‭ ‬للقراصنة‭ ‬والمحتالين‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬البرمجيات‭ ‬الخبيثة‭ ‬لحاسوبه‭ ‬وتشفير‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الحالات‭. ‬وأوضح‭ ‬رالف‭ ‬شرفلينج،‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬الألماني،‭ ‬أن‭ ‬رسائل‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات‭ ‬تخلق‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬للقيام‭ ‬ببعض‭ ‬التصرفات‭ ‬المعينة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬إخبار‭ ‬العميل‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬حظر‭ ‬الحساب‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬تشتمل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬على‭ ‬رابط‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬الويب‭ ‬أو‭ ‬ملف‭ ‬مرفق‭ ‬يجب‭ ‬تنزيله‭ ‬وفتحه‭ ‬على‭ ‬الحاسوب‭. ‬وفي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬صياغة‭ ‬رسائل‭ ‬التصيد‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬سيء‭ ‬للغاية،‭ ‬وكانت‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الإملائية‭ ‬والمعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬عن‭ ‬المستخدم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يواخيم‭ ‬فاجنر،‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬لأمان‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬أوضح‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لاحظنا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬رسائل‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حالياً‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬المعلومات،‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬سرقتها‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬مثلاً،‭ ‬بحيث‭ ‬تشتمل‭ ‬رسائل‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬الاسم‭ ‬الصحيح‭ ‬وبعض‭ ‬البيانات‭ ‬الحقيقية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬الإصابة،‭ ‬لأن‭ ‬رسالة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬واقعية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المؤشرات،‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات،‭ ‬ومنها‭ ‬عندما‭ ‬تأتي‭ ‬فاتورة‭ ‬الهاتف‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬بدون‭ ‬أسلوب‭ ‬التحية‭ ‬المناسب،‭ ‬فإن‭ ‬كانت‭ ‬الرسالة‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬السيدات‭ ‬والسادة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تحية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع،‭ ‬فإن‭ ‬رالف‭ ‬شرفلينج‭ ‬أكد‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬محاولة‭ ‬للغش‭ ‬وتصيد‭ ‬البيانات؛‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬الشركات‭ ‬الواقعية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تستخدم‭ ‬الاسم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمستخدم‭ ‬عند‭ ‬مراسلته‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬المتطفل‭ ‬أو‭ ‬تصيد‭ ‬البيانات‭ ‬تتخفى‭ ‬وراء‭ ‬الشركات‭ ‬الشهيرة،‭ ‬مثل‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬أو‭ ‬المتاجر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ولكن‭ ‬يواخيم‭ ‬فاجنر‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظرة‭ ‬متفحصة‭ ‬على‭ ‬عنوان‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬التحقق‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المرسل‭ ‬حقيقيا‭ ‬أم‭ ‬مزيفا،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عنوان‭ ‬موقع‭ ‬الويب‭ ‬المرتبط‭ ‬بالرسالة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العنوان‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬العنوان‭ ‬الحقيقي‭ ‬للمرسل‭ ‬المزعوم،‭ ‬فعندئذ‭ ‬تكون‭ ‬الرسالة‭ ‬مزيفة‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬فواتير‭ ‬مزيفة‭ ‬في‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬المتطفل‭ ‬Spam،‭ ‬وإذا‭ ‬قام‭ ‬المستخدم‭ ‬بفتح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬فيتم‭ ‬تسريب‭ ‬برمجيات‭ ‬خبيثة‭ ‬على‭ ‬حاسوب‭ ‬المستخدم،‭ ‬والتي‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تشفير‭ ‬القرص‭ ‬الصلب‭ ‬بالحاسوب،‭ ‬وعدم‭ ‬إتاحة‭ ‬البيانات‭ ‬المخزنة‭ ‬عليه‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬دفع‭ ‬فدية‭ ‬بعملة‭ ‬‮«‬البتكوين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الأضرار‭ ‬الأخرى‭ ‬إمكانية‭ ‬اختراق‭ ‬بيانات‭ ‬الوصول‭ ‬الخاصة‭ ‬بإجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬البنكية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬اختراق‭ ‬حسابات‭ ‬المستخدم‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الحاسوب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بهجمات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬جماعية‭ ‬أو‭ ‬فردية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعطيلها‭.‬