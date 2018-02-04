نصائح ألمانية حول الأسنان المكسورة

برلين – الزمان
نصحت مجلة «تسانرات» الألمانية الشخص الذي يتعرض لكسر في أسنانه بضرورة جمع الأسنان المكسورة أو المخلوعة، وأن يتم مسكها من أطرافها وليس من جذورها، فضلاً عن أنه لا يجوز تنظيف الأسنان أو تطهيرها. وأشارت المجلة الطبية الألمانية إلى أنه من الأفضل أن يتم وضع الأسنان المكسورة أو المخلوعة في صندوق حفظ الأسنان، وإذا لم يتوافر مثل هذا الصندوق فإنه يمكن وضع الأسنان المكسورة أو المخلوعة في لبن بارد منزوع الدسم أو محلول ملحي أو رقاقة بلاستيكية، إلى يتم الحصول على صندوق حفظ الأسنان. وإذا كانت جروح الفم تنزف بشدة، فيمكن استعمال ضمادة أو قطعة من الشاش أو القماش النظيف، لكي يقضم عليها المرء بأسنانه، حتى يتم الوصول إلى طبيب الأسنان أو عيادة الأسنان في المستشفيات.