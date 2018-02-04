نصائح ألمانية حول الأسنان المكسورة

‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

نصحت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تسانرات‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬أسنانه‭ ‬بضرورة‭ ‬جمع‭ ‬الأسنان‭ ‬المكسورة‭ ‬أو‭ ‬المخلوعة،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬مسكها‭ ‬من‭ ‬أطرافها‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬جذورها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تنظيف‭ ‬الأسنان‭ ‬أو‭ ‬تطهيرها‭. ‬وأشارت‭ ‬المجلة‭ ‬الطبية‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الأسنان‭ ‬المكسورة‭ ‬أو‭ ‬المخلوعة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬حفظ‭ ‬الأسنان،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتوافر‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬وضع‭ ‬الأسنان‭ ‬المكسورة‭ ‬أو‭ ‬المخلوعة‭ ‬في‭ ‬لبن‭ ‬بارد‭ ‬منزوع‭ ‬الدسم‭ ‬أو‭ ‬محلول‭ ‬ملحي‭ ‬أو‭ ‬رقاقة‭ ‬بلاستيكية،‭ ‬إلى‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬حفظ‭ ‬الأسنان‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬جروح‭ ‬الفم‭ ‬تنزف‭ ‬بشدة،‭ ‬فيمكن‭ ‬استعمال‭ ‬ضمادة‭ ‬أو‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬الشاش‭ ‬أو‭ ‬القماش‭ ‬النظيف،‭ ‬لكي‭ ‬يقضم‭ ‬عليها‭ ‬المرء‭ ‬بأسنانه،‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬أو‭ ‬عيادة‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭.‬