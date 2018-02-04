فيفي عبدة تجامل المصري بوصلة رقص

القاهرة – الزمان قدمت الفنانة المصرية فيفي عبده، وصلة رقص في حفل خطوبة نجل الفنان ماجد المصري، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد من النجوم. الإعلامية بوسي شلبي، نشرت فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيه فيفي عبده وهي ترقص على نغمات إحدى الأغاني، وسط تشجيع من الحضور. وشارك في الخطوبة عدد من النجوم منهم أمير كرارة، وإلهام شاهين، والمطرب هيثم سعيد، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، والإعلامية بوسي شلبي.
يذكر أن ماجد المصري قد احتفل بخطوبة نجله من زوجته الأولى المطربة منى إش إش، قبل فترة وذلك في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلتين فقط.