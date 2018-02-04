فيفي عبدة تجامل المصري بوصلة رقص

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬قدمت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬وصلة‭ ‬رقص‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬خطوبة‭ ‬نجل‭ ‬الفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المصري،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭. ‬الإعلامية‭ ‬بوسي‭ ‬شلبي،‭ ‬نشرت‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬فيفي‭ ‬عبده‭ ‬وهي‭ ‬ترقص‭ ‬على‭ ‬نغمات‭ ‬إحدى‭ ‬الأغاني،‭ ‬وسط‭ ‬تشجيع‭ ‬من‭ ‬الحضور‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الخطوبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬منهم‭ ‬أمير‭ ‬كرارة،‭ ‬وإلهام‭ ‬شاهين،‭ ‬والمطرب‭ ‬هيثم‭ ‬سعيد،‭ ‬ومصطفى‭ ‬خاطر،‭ ‬ومحمد‭ ‬أنور،‭ ‬والإعلامية‭ ‬بوسي‭ ‬شلبي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ماجد‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬احتفل‭ ‬بخطوبة‭ ‬نجله‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬المطربة‭ ‬منى‭ ‬إش‭ ‬إش،‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عائلي‭ ‬بسيط‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬العائلتين‭ ‬فقط‭.‬