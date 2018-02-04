عقدة الذنب عند الساسة وفق النظرية الفرويدية – قاسم محمد الياسري

يعاني اليوم الساسة العراقيون وقادة الاحزاب في المشهد السياسي والديني من اضطرابات نفسية مزمنة وعقدة الذنب لانهم قبلوا اقدام المحتل وجلبوه للعراق وهذا ماظهر واضحا في تراشق الكلام والثرثرة في وسائل الاعلام وكل منهم يرمي باللوم على الاخر ويكشف كل منهم خفايا الاخر فقد وصلت بهم عقدة الذنب والعقد النفسية الاخرى الى نشر اسماء العشرات من اللذين وقعوا طلبا لامريكا بالاسراع لاحتلال العراق والتشهير ببعض المراجع الدينية بعضهم ببعض وهذا ماظهر اخيرا من البعض وما اتهامات السيد المرجع البغدادي واخرين للسيد السستاني بتهم متعدد ماهي الا واحدة منها ومحاولة اغتيال ممثل السيد السستاني في كربلاء هي الاخرى جزء من تنافس الاحزاب والاقطاعيات الدينية ولا ننسى ان هناك مراجع اضافة لخرفهم وعقدهم النفسية مكلفين بهذه السلوكيات من قبل الماسونية لاضعاف الايمان والعقيدة في الاوساط الاجتماعية العراقية فتارة يتهمون السيد المدرسي وتارة يتطاولون على السيد الشيرازي وهم من الذين لهم دور كبير في ثورة العشرين وكذلك التنافس في ظهور الاقطاعيات الدينية وتنافس الاستحواذ على المزارات وهيئات العتبات المقدسة في وقت تعددة المزارات في جميع المحافظات بهرطقات الدجل والشعوذة وجميع هؤلاء يتقاضون رواتب برلمانية من الدولة وبعضهم ليسوا عراقيين بحجة انهم سياسيين ويتقاضون رواتب من المؤسسة الدينية الايرانية والمؤسسات الدينية العراقية ..وكذلك زعماء الاحزاب كل منهم يطعن ويشهر بالاخر والتسقيط دون الرجوع للرادع الديني والاخلاقي مستهينين بالمجتمع ونرجسيتهم المزمنة تصاحبها متلازمة الغطرسة في شخصياتهم المتعددة الاضطرابات النفسية اضافة الى انهم من بيئة وعوائل ليس لها تاريخ عراقي مشرف سوى خدم للانكليز سابقا ومن ارباب السوابق بشهادات مزورة ..فعقدة الذنب تلاحقهم لانهم دمرو الانسان ودمروا البنى التحتية وفقد الامان ومرت المصانع بعد ان كانت صناعات العراق في عهد الطاغية يشار لها بالاعجاب ..يقول فرويد ان السلوك الاجرامي احد امرين … اما اخفاق العقل في تهذيب النفس والعجز في تحقيق التوافق بين الميول والغرائز وبين القيم والمبادئ السائدة في المجتمع .. واما الامر الثاني .. هوانعدام الضميرعند اصحاب الانا العليا وعجزهم عن القيام بوضيفتهم في السمو بالميول والغرائز ..

وفي كلتا الحالتين تنطلق الميول والنزعات الغريزية من الاشعور الى الشعور دون أي احترام للقواعد والضوابط الاجتماعية والاخلاقية واجبة التقيد بها واتباعها .. وهذا ما نلاحظه اليوم في سلوكيات الساسة العراقيين الدينيين وزعماء الاحزاب اللذين يقودون المشهد العراقي فالطرفان اليوم يعانون من اضطرابات نفسيه مزمنهة مستهينة بالمجتمع واظطرابات متلازمة الغطرسة واضطرابات نرجسية مزمنة ..

ومن الصورالتي قدمها فرويد لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي الى ارتكاب الجريمه ناخذ منها صورتين ..اولا.. صورة لعقدة الذنب .. وما يصيب الشخص من شعور بعد ارتكاب الجريمة او اي سلوك غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه ..

ويشعر الشخص بالذنب حين يستيقظ الضمير ويستعيد وظيفته في تانيب العقل واشعاره بالذنب وقد يسيطر هذا الشعور على الشخص لدرجة الاحساس بأنه يستحق العقاب فيندفع تحت تأثير هذا الإحساس بالذنب لارتكاب الجريمة مفضلاً الى ألم العقوبة حتى يتخلص من الألم النفسي ويحرص هذا النوع من المجرمين عادةً على ترك أدلة أو آثار تساعد في التعرف عليه والقبض عليه وقد يصل الأمر لحد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها .. اما الصورة الثانية …

فهي عن عقدة اوديب فهي لها موضوع اخر…لذا على العراقيين الاستنجاد بالامم المتحدة ومنظمة اليونسكو لعرض هؤلاء على لجان نفسية متخصصة ومنعهم من قيادة المشهد السياسي والديني لخطورة ذالك على انفسهم وعلى المجتمع الذي يقودونه واجراء الانتخابات من قبل الامم المتحده لان هيئة الانتخابات محاصصة احزاب غير موثوق بها ..