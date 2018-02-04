إمنيات بحجم الدموع – احمد عبد الصاحب

لابد من الاعتراف جميعاً بان الامنيات لا يمكن ان تكون علاجاً دواء لمرض استفحل في كل اطراف بلادي ، واذا كان هذا الاعتراف ميؤوساً منه بالامس ، فحري بنا اليوم الاعتراف به وان لا نظل محبوسين داخل اقفاص تلك الامنيات ، ما دامت الفرصة باتت سانحة وعلى الابواب تطلب منا عدم الاستسلام والصمت والسكينة للواقع المعاش ، وبالتالي عدم الانصياع لمتطلبات تغيير المصير .

سؤال كثيراً ما تردد على السنة المظلومين والمحرومين ، هو هل سنبقى نبحث عن العطار الذي باستطاعته اصلاح ما افسده الدهر ، ولكن الى متى ؟

واذا كان عطارنا هذا عاجزاً عن ايجاد حلول وسبل جديدة للتعامل مع الحالة المأساوية بافكار وطنية ، فما هو الضير من البحث عن عطار أخر ؟ ام اننا استسهلنا الامنيات لانها تعبير ذاتي او مكنون نفسي لا يحتاج الى حراك دائم ومتواصل وعناء ؟

اذا كانت السنوات الماضية تنتظر بزوغ فجر جديد يبدد تلك الغيوم السود التي غطت سماء العراق ، لكنه رفض المجيء ، فهل نبقى نعيش تحت خيمة الامنيات المجردة ؟

الفجر الجديد ينبلج في الثاني عشر من ايار المقبل وعندها نخنار الطريق الاصوب في انتقال حياتنا من لهيب النار الى حديقة وارفة الظلال ، ويبدد انبلاج ذلك الفجر تلك الغيوم السود ونقول كلمتنا ، بل ان ذلك اليوم يمثل موعد قطاف ما زرعناه من صبر وامل وتفاؤل حتى وان كانت امنيات ، فيوم الانتخابات يوم وقفة مع الذات نطرح فيه الاف الاسئلة ، وهو يوم نحدد فيه موقعنا في المجتمع .

اعرف جيداً مثلما يعرف الجميع ان الامنيات هي قصور الفقراء وثروة المعدمين ، وان الامور لا تعالج بالامنيات ، واعلم مع الاخرين انه في اقصى قمم النصر او قيعان الهزيمة لا شي دائم ، فلماذا لا نبحث عبر الانتخابات عن طريق جديد يوصلنا مع ائتلاف الوطنية واياد علاوي ورفقائه الى الانعتاق مع الخوف وتحويل الامنيات الى واقع معاش يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

كلي امل وثقة وتفاؤل بان مأساة السنوات الماضية بالامكان تحويلها الى بناء مجتمع متطور جديد عبر رجال ما فارقت الوطنية يوماً فعلهم ما دام الشعب والوطن نصب اعينهم في السراء والضراء ، فالانتخابات فرصة جديدة للعودة الى الحياة الطبيعية اذا ما احسنا الاختيار فيها ، ولا تندموا على ما مر ، لان القادم سيكون اكثر عطاء وثراء كونه سبحانه وتعالى قد وهبنا القدرة على التمييز بين الصالح والطالح .

ما علينا اليوم سوى اغتنام الفرصة ومحاولة سلوك كل الطرق ، وليس من الضروري ان نكون جميعاً في طريقاً واحدة ، بل من الممكن ان نسلك طرق عدة، ولكن في النهاية الهدف الواحد ، نسعى جميعاً الى تحقيقه لنجعل من المواطن والوطن في الايام المقبلة مختلفاً لكل الاجيال المتعاقبة.