اسود ابيض

الجهل الإنتخابي وفقاعة التثقيف – مازن صاحب

ما بين رفض قاطع مانع للمشاركة في الانتخابات المقبلة وبين ترويج مفتوح جامع للمشاركة فيها، ولكل من الرافضين والمروجين دوافعهم الانتخابية القائمة على اجندات حزبية، ليس من ضمنها اصلاح أخطاء تأسيس النظام الدستوري للعراق الجديد، ومنع مفاسد المحاصصة، والعمل على تنمية مستدامة من اجل مستقبل أفضل.

والسؤال من المسؤول عن جاهلية الناخب بحقوقه ولماذا تعتمد الأحزاب ومؤسسات الدولة ما يوصف بفقاعة التثقيف التي تنتفخ لمناسبة معنية ثم سرعان من تنفجر دون ان تحدث غير ذلك الدوي الصوتي الذي يعزز سلبا او إيجابا اجندات الأحزاب في استدامة الجهل الانتخابي ومعرفة المواطن لحقوقه الدستورية؟؟

لست بصدد إعادة صياغة منهاج التثقيف المجتمعية التي تستهدف السلوك التنظيمي للمواطن في حياته الشخصية وإدارة شؤون عائلته ومجتمعه الصغير وصولا الى المجتمع المحلي ومنها الى المجتمع ككل، لان اجندات الأحزاب في مفاسد المحاصصة لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسط كذبة كبرى ان التكنوقراط وتوظيف خبراتهم للنهوض باستدامة دائمة لهذه الثقافة ، تحول هذا النوع من التكنوقراط الى نموذج سلبي في استخدام الوظيفة العامة وفقا لمقاييس الأحزاب في مفاسد المحاصصة حتى بات السؤال اين خلاص المواطن من هذه المفاسد التي تلاحقه حتى أحلام يقظته !!

ويستهدف المواطن العراقي بأكثر من 600 ساعة بث تلفازي، ناهيك عن حوالي 5 اضعافها من ساعات البث الإذاعي ، والالاف من صفحات التواصل الاجتماعي لخلق قناعاته في التعامل مع الاخر، المتحالف والمختلف مع اجندة الحزب صاحب وسيلة الاتصال الجماهيري، والانكى من ذلك حتى الوسائل الاتصالية ذات النوع الواحد تختلف هي الأخرى وفقا لأهواء المزاج الحزبي لقياداتها في التعامل مع ما يطلق عليه بنصرة المذهب او الطائفة ، وما زال الموروث التراثي منذ 1400 عاما يمثل المادة الثرية لضخ المعادلات الموضوعية بل وحتى البصرية للاختلافات على مازق الحاضر، دون ان تتبلور قناعات بان عراق الغد يتطلب برامجا اقتصادية وسياسية واعدة تمثل إرادة مجتمعية تقوم على المتفق عليه في التراث الإسلامي وليس المختلف عليه، ومراجعة بسيطة لهذه المواقع بشتى ميولها واتجاهاتها ، تراها تروج لذلك المختلف عليه ولا تروج لما يعرف اليوم بالوسطية الإسلامية، فتترك المواطن – الناخب داخل فقاعة هذا الترياق المتواصل من الضخ الإعلامي، بان عراق اليوم لابد ان يكون من نوع واحد بطائفة واحدة، وان عدم الاقتراع لطائفته يؤثر سلبا على مستقبله ، وهو الجائع الذي يبحث عن قوت يومه ويواجه التفجيرات ويستشهد أولاده في الحرب على داعش وقادة الأحزاب تتنعم بمفاسد السلطة .

معضلة الحكومة المقبلة، ستواجه تراكما كبيرا من هذه الفقاعات ابرزها دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام ، والحديث عن الإصلاح الاقتصادي ،يتطلب أولا ان تكون هناك قيادات إدارية متصدية للسلطة ن اجل العراق وليس مفاسد المحاصصة ، وهذه معضلة كبرى ، لا اعتقد القضاء عليها مكنا ما دامت القيادات الإدارية الوسطى التي تعرف اليوم بالحكومية الخفية او العميقة ، تفرض هيمنتها على الدولة ، وهناك من يمكن وصفهم بجلاوزة الأحزاب من الموظفين الذين زرعوا من قبل احزابهم في هذه الحكومة الخفية يفرضون سطوتهم من خلال ممارسات شاذة عن الإصلاح الاقتصادي ، حتى بات من يدعو الى التقييم المؤسسي للجهاز الإداري متهما بتهم تصل الى محاكاة تهم الإرهاب !!

ما الحل؟؟ نقترع لمن ولماذا؟؟

تساؤلات كبرى بحاجة الى مؤسسات دستورية تبدأ برئاسة الجمهورية، كونها الحامية للدستور، ومؤسسة قضائية سيادية، تعالج هذا الانهيار القيمي في جاهلية القرن الحادي والشرين وتشترط على الأحزاب مدونة سلوك انتخابي، يجبرها على طرح برامج انتخابية إصلاحية قولا وفعلا، وشتان ما بين الامنيات والواقع ولله في خلقه شؤون.