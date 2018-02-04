واشنطن : لن نخطىء ثانية بالإنسحاب المبكّر من العراق

الهجرة تعلن عودة مليونين و500 ألف نازح إلى ديارهم – بغداد – محمد الصالحي

أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف أن عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة بلغ نحو مليونين و500 ألف نازح، فيما افادت غرفة عمليات نينوى بإعادة نحو 200 عائلة نازحة إلى قضاء تلعفر.وقال الجاف خلال مؤتمر صحفي امس إن (مليونين و500 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة)، مضيفاً أن (عمليات العودة مستمرة بوتيرة عالية جداً، لا سيما في محافظتي الأنبار ونينوى).واكد أن (الإجراءات جيدة في محافظة كركوك لعودة النازحين إلى قضاء الحويجة، وإلى أطراف داقوق وقضاء الطوز)، مشيراً الى أن (ملف النازحين والعائدين يعد الشغل الشاغل للوزارة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين). وطالب الجاف (الجهات القطاعية والمعنية بتكثيف جهودها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تحتاج إلى الخدمات الضرورية التي تساعد في إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لها)، مؤكداً (استمرار عمل اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين لتوفير جميع الاحتياجات المستلزمات الضرورية لهم لحين إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية). في غضون ذلك، كشف مصدر أمني في غرفة عمليات نينوى عن إعادة نحو 200 عائلة نازحة إلى قضاء تلعفر.وقال العميد محمد الجبوري في تصريح إن (العوائل المذكورة أعيدت إلى القضاء وسط إجراءات أمنية مشددة)، موضحا أن (تلك العوائل كانت نازحة في مخيمات ناحية القيارة جنوب الموصل لمدة ثمانية أشهر تقريبا).وأضاف أن (حافلات تابعة لوزارة النقل قامت بنقل العوائل النازحة التي كان أغلبها من سكان مركز القضاء الذي يشهد استقرارا أمنيا). الى ذلك باشرت المديرية العامة لتربية نينوى بتأهيل وترميم أكثر من 12 مدرسة في قضاء سنجار ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية بترميم وتأهيل جميع المؤسسات التربوية في المحافظة . وافاد بيان بأن (مهندسي الأبنية المدرسية باشروا بتسليم أكثر من 12 مدرسة في مركز قضاء سنجار للشركات من أجل اكمال الترميم)، موضحا ان ( المدارس المشمولة بالترميم هي مدرسة سنجار الاولى للبنين ومدرسية الأمية للبنين والقيثارة للبنات وثانوية سنجار المسائية ومعهد إعداد المعلمين في سنجار وثانوية محمد بن القاسم للبنين إضافة الى روضة سنجار ومدرسة عوض بن غنم للبنين وثانوية سنجار للبنات ومدرسة الريحان للبنات وثانوية السماح للبنات واعدادية سنجار للبنات بدعم من منظمة التطوير والانماء) . وأعلن محافظ الأنبار محمد ريكان الحلبوسي عن حاجة المحافظة إلى 100 مليون دولار لتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية لتنظيم داعش. وقال الحلبوسي في تصريح إن (هناك حاجة لـ 100 مليون دولار لدفع التعويضات للمتضررين من أصحاب المنازل والمحال التجارية والمعامل الأهلية بعد الدمار الذي لحق بها جراء العمليات الإرهابية لتنظيم داعش والعمليات العسكرية لتحرير المدينة).وأضاف أن (عدد المعامل الأهلية المدمرة يتجاوز الـ 1500 معمل مع دمار أعداد كبيرة من المزارع والحقول والبساتين والمحال التجارية والصناعية العائدة للمواطنين في أقضية ونواحي الأنبار).وتابع(خلال المدة المقبلة سنطرح مشاريع استثمارية مع مطالبة المنظمات الدولية باسناد ودعم مطالب وحاجات المواطنين خاصة التعويضات).من جهة اخرى اكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان رفض بلاده الانسحاب من العراق وشدد على أن الولايات المتحدة لن تكرر خطأ الانسحاب المبكر من العراق. وقال سوليفان في تصريح إن (خطر داعش لا يزال قائمًا رغم هزيمته عسكريا)، مضيفًا أن (رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن القضاء على ما يسمى بخلافة داعش في العراق، لكن هذا لا يعني أن التنظيم لا يشكّل مشكلة، حيث ستظل فلول داعش مشكلة مستمرة). من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرضها عقوبات على ست شخصيات مرتبطة بحزب الله اللبناني بينهم عراقي. وقالت الوزارة في بيان إنها (وافقت على عقوبة ستة أشخاص وسبعة كيانات بموجب لوائح مالية تستهدف حزب الله اللبناني).وأوضحت أن (الأشخاص الستة الذين تمت معاقبتهم هم خمسة لبنانيين وعراقي معظمهم مرتبطون بأعمال الإنماء الهندسية والمقاولات).