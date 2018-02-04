ذي قار تسمح لدائرة الصحة إستيراد الأدوية المهمة

الناصري يثمّن جهود العاملين في القطاع النفطي – بغداد – باسم الركابي

صوت مجلس محافظة ذي قار على قرار تقدمت به لجنة الصحة والبيئة في المجلس يتضمن السماح لدائرة صحة المحافظة باستيراد الأدوية المهمة والمنقذة للحياة لمعالجة الأزمة التي تشهدها مستشفيات المحافظة. وقالت عضو اللجنة شيماء عبد الستار الفتلاوي في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (المجلس صوت على قرار يسمح لدائرة الصحة باستيراد الأدوية المنقذة للحياة والتي تشهد نقصا حادا في المستشفيات العامة وخصوصاً أدوية التخدير المستخدمة للعمليات الجراحية والأدوية السرطانية فضلا عن بقية المستلزمات والأدوية الحيوية)، واضافت ستشكل لجنة مركزية مهمتها فحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها ورصانة منشئها وجودتها)، مشيرة الى أن (عدد أعضاء هذه اللجنة لا يقل عن ثلاثة أعضاء طبيب وصيدلاني وطبيب مختص واحد وان مدة العمل بهذا القرار سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون موضوع شراء الأدوية حسب الموازنة الاتحادية). فيما رجح المحافظ يحيى الناصري ان يبلغ حقل صبه النفطي جنوبي المحافظة طاقته القصوى في الانتاج في القريب العاجل مثنيا على اداء الملاكات الوطنية العاملة فيه. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) أمس على هامش جولة تفقدية للحقل، ان (الحقل سيبلغ طاقته القصوى في القريب العاجل بفضل جهود الملاكات الوطنية العاملة فيه والتي تسعى لجعله رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد الوطني)، واضاف ان (الحكومة المحلية تدعم بقوة الملاكات المحلية العاملة في الحقل وفي جميع الحقول النفطية الاخرى في المحافظة)، مشيرا الى (ما تقدمه تلك الملاكات من جهود استثنائية ممتازة)، وقال مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد ان (حقل صبه يعد احد الحقول الوطنية المهمة جنوبي البلاد وقد بدأ التشغيل التجريبي له قبل ايام بطاقة إنتاجية قدرها عشرة الاف برميل يوميا)، واشار الى ان (الحقل يدار من قبل ملاكات وطنية عراقية، كما ان المنشات السطحية فيه انشأتها شركات عراقية ضمن القياسات العالمية، فيما حفرت الابار فيه جميعا شركة الحفر العراقية)، واضاف ان (الحقل يمكن ان يؤدي دورا مهما في زيادة الطاقات الانتاجية النفطية في جنوب العراق، لاسيما وان الطاقة التصميمية للمنشات السطحية له تقدر بمئة الف برميل يومي).