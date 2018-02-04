وليم وردا: لم تتحقق خطوات فعلية جادة لنبذ خطاب الكراهية والتطرف

مشاركة الأقليات في الحياة العامة لم ترق إلى المستوى المطلوب والتهميش هو السائد – بغداد – عادل سعد

ما يجعل للحوار مع الصديق الاستاذ وليم وردا نكهة خاصة، أنني على تواصل مع نشاطاته الحقوقية المتعددة وعلى امتداد خريطة العراق، اذ انك تستطيع أن تجده محاضرا ومتحدثا في مداخلات متنوعة في البصرة أو بغداد أو النجف أو في اربيل أو في السليمانية أو دهوك أو في مدن وبلدات عراقية أخرى، ويمكن أن تتابعه من خلال اذاعات وفضائيات ومواقع اخبارية عبر الانترنيت أو من خلال بحوث ودراسات يتولى اعدادها.

وهو ايضا مساهم متمرس في مؤتمرات ولقاءات دولية عديدة، فضلا عن دراسته الاكاديمية في هذا الشان فقد نال درجة الماجستير عام 2013 من كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد عن دراسته التي جاءت بعنوان (الحماية الدولية للاقليات، دراسة حالة الحماية الدولية للمسيحيين العراقيين) مع أن دراسته الاكاديمية الاسبق هي الهندسة في جامعة الموصل. قلت للسيد وليم :

{ ما هو تقييمكم للوضع الراهن للاقليات العراقية في اطار العلاقات الوطنية التي تجمعها مع المكونات الاخرى، وكذلك بشأن المواقف الحكومية التشريعية والميدانية مع ملاحظة أن هناك تطورات ايجابية حصلت وهي عموما تستحق الاشادة والتقدير، وأعني تحرير مناطقها؟

– ما تزال مشاركة الاقليات في الحياة العامة لم ترق الى المستوى المطلوب، بل هناك تهميش لهم في العديد من المواقع الميدانية خاصة في الهيئات المستقلة مع العلم ان المحاصصة السياسية تؤدي دورا كبيرا في رسم السياسات العامة، والملاحظ ايضا ان الواقع السياسي يفتقد الى فرص التعبير السياسي تجاه التغييرات الديموغرافية الحاصلة في مناطق الاقليات، اذ لا توجد خطط لمعالجة هذه التغييرات الطارئة المؤسفة . بالمقابل من المهم الاشارة الى الجهود التي تبذلها الاقليات لحماية التنوع بوسائل عديدة منها السعي الى تغيير المناهج الدراسية ولكن التوجه في هذا الشأن يخضع للتذبذب والبطء والاستهانة في بعض الاحيان . ومن الظواهر السلبية التي تزعزع قناعات الاقليات، التمييز السلبي في القوانين وخاصة ضد الاقليات الدينية، مع العلم ان قانون منع التمييز وتحقيق المساواة قد تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب، وسجلنا ملاحظات كثيرة عليه، وقدمناها الى البرلمان، لكني أشك في اجازته واقراره خلال المدة المتبقية من عمر مجلس النواب الحالي، خاصة وان الانتخابات البرلمانية ستجري في 12 أيار المقبل على وفق الحسم القضائي للمحكمة الاتحادية . ويهمني ان اشير أيضا الى ان المنظمات الحقوقية المدنية والمؤسسات المدنية الاخرى قادت حملة لتغيير نص المادة 26 – الفقرة ثانيا، من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، الا انها لم تنجح حتى الآن نتيجة الضغوط التي مارستها الاحزاب السياسية الدينية في اروقة البرلمان نفسه – ويقتضي التنويه أيضا في هذا السياق بانه لا يوجد اعتراف ضمن نصوص الدستور ببعض الاقليات الدينية واشير بذلك الى الديانة البهائية، بالرغم من غض النظر عن نشاطاتهم الدينية المتنوعة التي يقوم بها اتباع هذه الديانة، فهم يسجلون في الوثائق الرسمية مسلمين حتى الآن . كذلك لا يوجد اعتراف بالحقائق العرقية او الثقافية او اللغوية لبعض الاقليات في الدستور كالشبك أو الكاكائية او الزرادشتية . كما أود أن أوكد بان هناك نقصاً في العدالة في توزيع الكوتا للاقليات، فمثلا أن الايزيديين يمثلون بمقعد واحد فقط في مجلس النواب وهذا لا يتناسب وحجمهم السكاني الذي يربو الى نصف مليون نسمة، أما الأرمن فلا يجدون تمثيلاً لهم اساسا في البرلمان على الصعيد الوطني.

{ وفق متابعاتي للنشاطات التي تقوم بها سواء كانت من خلال مسؤولياتك السابقة رئيسا لشبكة تحالف الاقليات العراقية أو العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان، أنكم من أوائل المؤكدين على اهمية نبذ خطاب الكراهية والتصدي الحضاري والاخلاقي له، هل نجحتم في ذلك؟

– لا لم تتحقق خطوات فعلية جادة في هذا الشأن، اذ ما زال يتكررصدور وبث خطابات متطرفة بين الحين والاخر تهدد وجود الاقليات غير المسلمة، بعضها ينطلق بشكل غير مباشر بذريعة تحريم التجارة بالخمور وغيرها، وبعضها الآخر بشكل مباشر، مما يشكل خوفا للأقليات في الحاضر والمستقبل – ولي هنا ان اشير الى ان جهود الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية المحلية والمؤسسات الدولية في تحقيق المصالحة الوطنية يتم اجهاض بعضها من خلال هذه الممارسات لذلك فهي تعاني من عيوب كثيرة مما يهدد سياقاتها الميدانية الواقعية التي ينبغي ان تعتمد لتحقيق هذا الانجاز الوطني الذي الجميع بحاجة له. وبعض الاسباب يرتبط بواقع الاقليات الذاتي، الذي يتسم بانقسام الاقليات وعدم وجود رؤية مشتركة وموقف موحد تجاه القضايا المصيرية، لا بل هناك انقسام داخل كل اقلية، ووجود صراعات سياسية ومذهبية، بل ان بعض الاقليات تعاني من مصادرة ارادتها لصالح الاغلبيات . ولي ان أشير الى وقائع بشأن المناطق المحررة الخاصة بالاقليات هناك عودة للنازحين والمهجرين غير ان العديد من هؤلاء العائدين بدأت قناعاتهم بالعودة تهتز وبدأوا يغادرون مدنهم وبلداتهم طلبا الى الهجرة خارج البلاد بسبب تلكؤ الجهود الحكومية في اعادة الاعمار، لأن العملية بطيئة على الغالب ان لم نقل معدومة أو موسمية متقطعة . وفي هذا الواقع تتولى المنظمات الانسانية الدولية والمحلية انجازات واضحة، وكذلك الحال بالنسبة للمهمات الاغاثية التي تقوم بها الكنائس وبعض الدول التي كانت سباقة مثل هنكاريا وهذه مفارقة اذ أخذنا بحقيقة أن هناك العديد من الدول تعلن ليل نهار صداقتها مع العراق ولكنك لا تجدها في عناوين المساعدة والاغاثة الميدانية.

وفي اتجاه آخر ان أحد اسباب الخوف من العودة والتذبذب الذي اصابها هو وقوع مناطق الاقليات ضمن النطاق الجغرافي لما يسمى (بالمناطق المتنازع عليها)، بمعنى ان هناك حشود مسلحة متنوعة في تلك المناطق، وبالرغم انهم يخضعون الى قيادة القائد العام للقوات المسلحة الا ان لدى بعضهم قيادات سياسية تحمل اجندات منغلقة في بعض الاحيان ويحاولوا ان يفرضوا سياسة الامر الواقع . كما ان الاستفتاء الذي جرى في 25 ايلول من العام الماضي في كردستان العراق وفي بعض تلك المناطق فرض واقعا زاخرا بالتداعيات والتحديات وخلق حالة من القلق والفزع لدى الكثير من ابناء الاقليات حول مستقبل مناطقهم، خاصة ان هناك مناطق للأقليات تقع اداريا تحت السلطة الاتحادية لكن البشمركة تسيطر عليها . مثل تللسقف والقوش وغيرها .

{ ماذا بشأن المكونات الكبيرة، انا هنا اسأل عن تأثير الخصومات المتكررة بينها على واقع الاقليات العراقية؟

– ان عدم الاستقرار السياسي الداخلي والاتهامات المتكررة المتبادلة بين الكتل السياسية الكبيرة يهدد وجود الاقليات العراقية، لأن بعضه يقوم على سياسات التسقيط ومحاولات الاحتواء والتهميش والعزل والنظر الى التنوع من زاوية عددية فحسب الامر الذي سبب ويسبب توترات ويضعف التوجهات التنموية العادلة، خصوصا مع وجود ميل واضح لدى بعض تلك الكتل على التصرف وكأن ما ينبغي أن تتجه للاقليات هو منّه أو فضل في حين أن الاقليات كبيرة اصلا في تاريخها وحضارتها العراقية وأساس هوياتها ورصيدها من البناء العراقي العام.

{ يبدو لي أن الصورة التي رسمتها قاتمه بشان حقوق الاقليات، هل يعني ذلك أن الطريق الى تلك الحقوق مغلق الآن؟

– ليس هكذا، الطريق مفتوحة فهناك تضامن وتعاطف دولي مع الاقليات العراقية بعد الذي تعرضت له على ايدي الارهابيين الدواعش، وهذا مبعث تفاؤل لكن تطويره الى واقع معاش يكمن في ايجاد دور انجازي واقعي وعملي من خلال تأمين مناطق الاقليات امنيا واداريا وسياسيا وتنمويا بالاعمار وتحرير سكان هذه المناطق من عقدة التهميش والعزل والاستهانة والانتظارالسائب . واتساع نطاق العمل الميداني الحقوقي والاغاثي في صفوف الاقليات والعمل الميداني المشرف الذي تقوم به متحدية كل الصعوبات والمعوقات والافادة من الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية في هذا الشأن .

ووجود ارادة لدى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي في الاصلاح والتصدي لبؤر الفساد ولكن الوضع يحتاج بالضرورة ان تشمل تلك الاصلاحات مناطق الاقليات لأن المظلومية مركبة وبنيوية فيها ومن الواجب شمولها اولا بالمتغيرات الايجابية، ويحضرني هنا ان اشير الى انخراطنا في الجهود التي تبذلها لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة الى مكتب رئيس الوزراء من اجل توحيد جهود الاقليات وايجاد رؤية مشتركة لهم . وكان من المنتظر ان يعقد مؤتمرا في برطلة قبل شهرين بهذا الاتجاه الا ان الخلافات التي تعصف بالاقليات كمجموعة وفي الاقلية الواحدة حال دون انعقاد هذا المؤتمر حتى الآن، فقد تأجل ثلاث مرات، وبالمقابل شهد واقع الاقليات عقد اجتماعات وحوارات بينها ساهم في تذليل بعض العقبات والصعاب من دون ان يتم الوصول الى خطة متكاملة وخريطة طريق موحدة . ومن العلامات الايجابية الواضحة بروز تأثير بعض رجال الدين المعتدلين فضلا عن الارث الحضاري العميق الذي يميز موقف الرأي العام العراقي في اغلبيته الرافضة للمحاصصة الطائفية والدينية والعرقية والتي تنادي بمبدأ المواطنة اساسا للوجود المدني العام، وللتدليل على ذلك المساهمة الوطنية الرائعة والملفتة للمكونات العراقية غير المسيحية باعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة 2018، وهكذا يمكن التأكيد ان البيئة العراقية الكبيرة هي البيئة التي تقر بالتنوع وتدعمه وتؤسس لشراكة وطنية حقيقية في الحاضر والمستقبل . انني اذ أشرت الى التحديات التي تواجه الاقليات العراقية وكذلك الى فرص التفاؤل الحاصلة حتى الان فان من المهم اصلا ان يكون تحرك الامم المتحدة لدعم ونصرة الاقليات من منطلق التشخيص الذي يضع بالاعتبار مواجهة تلك التحديات وتغذية وادامة التوجهات المدنية التي تصون التنوع الديموغرافي العراقي رفضا لكل مطبات التهميش والعزل والاحتواء والتكسب السياسي الآني . والاهم في كل ذلك ان تكون محقا وان تملك وسائل الاقناع بهذا الحق.