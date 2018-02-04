الإعداديون يقترحون إلغاء الجامعية – طارق حرب – بغداد

يوم الثالث من شباط 2018 وقبل مضي مدة اقل من الشهر على قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنةّ 2013 الذي تضمن اشتراط شهادة البكالوريوس للمرشح في انتخابات البرلمان وقبل ان يرى قانون التعديل النور بنشره في الجريدة الرسمية وان تمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية واخذ رقماً وبما ان اشتراط البكالوريوس لمن يرشح في الانتخابات البرلمانية سيحرم العشرات من النواب الاعداديين اي النواب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من الترشيح في انتخابات 2018/5/12 وبعد ان ردت المحكمة الاتحادية العليا دعواهم بعدم دستورية اشتراط البكالوريوس لجأوا الى تقديم عدة مقترحات الى البرلمان يوم الثالث من شباط تتضمن تعديل قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الاول العودة الى الشهادة الاعدادية او مايعادلها والثاني عدم تطبيق التعديل الخاص بشرط الشهادة الجامعية عليهم اي استثناء النواب الحاليين من شرط الاعدادية وقبول ترشيحهم واستثنائهم من شرط الشهادة الجامعية والاقتراح الثالث منح خريجي الاعدادية كوتا في البرلمان بنسبة 30 بالمئة اي قبول اكثر من مئة نائب غير حاصلين على الشهادة الجامعية كوتا كالكوتا المقررة للمرأة والكوتا المقررة للمكونات وهكذا يتحول مجلس النواب العراقي الى مجلس الكوتا 25 بالمئة للمرأة و30 بالمئة لحاملي الاعدادية وكوتا المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة والكرد الفيليين

وهكذا فأن البرلمان يناقش تعديل التعديل لشرط الشهادة الاعدادية

اسرع تعديل لقانون لم يمض على صدوره اقل من شهر

البرلمان يناقش منح كوتا لخريجي الدراسة الاعدادية

هل سيكون لخريجي الاعداديه كوتا في البرلمان مماثلة لكوتا النساء وكوتا المكونات

مشروع تعديل قانون تعديل قانون الانتخابات تقدم به نواب من حملة الشهادة الاعدادية

مشروع القانون بتفصيل دقيق عندما وضع حلا يتمثل بقبول خريجي الاعداديه فقط للنواب الموجودين في البرلمان الان فقط اي ان القانون تولى حاملو هذه الشهادة من النواب تفصيله وخياطته لهم فقط بحيث لا يشمل خريجي الاعدادية الاخرين

كانت المحكمة الاتحادية قد عطفت حكمها في معاضدة قانون التعديل الذي حرم خريجي الاعدادية من عضو مجلس النواب بدرجة وزير فيجب ان تتوفر فيهم الشهادة المطلوبة دستورياً وهي شهادة البكالوريوس لذا فان النائب يجب ان تتوفر فيه الشهادة الجامعية طالما اشترط الدستور هذه الشهادة للوزير ويجب المساواة في معاملة الوزير والنائب من حيث اشتراط الشهادة الجامعية.