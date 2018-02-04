مجموعة دولية تعد بوضع بغداد على خارطة المعارض الدولية وفاو لـ (الزمان):

خطط كبيرة للنهوض بالواقع الزراعي والغذائي في العراق – بغداد – علاء التميمي

وصفت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة في العراق(فاو) المشاريع في قطاعي الزراعة والغذاء في البلاد بأنها تتقدم بشكل متسارع وبخطوات ثابتة رغم الظروف الراهنة. وقال رئيس البعثة في العراق فاضل الزغبي لـ(الزمان) على هامش المؤتمر الذي اقامته المجموعة الدولية للمعارض في بغداد ان (المنظمة تسعى الى تقديم الدعم لجميع القطاعات في البلاد لاسيما تلك التي تتعلق بالمشاريع التنموية والخاصة).

واضاف ان (القطاع الخاص جزء مهم في ادارة المشاريع التي تدعمها فاو مثل تربية الاسماك في الاقفاص بطرق حديثة)، مشيراً الى ان (المنظمة ادخلت جمعيات ومربي الاسماك بهذا الدعم). ولفت الى ان (منظمات المجتمع المدني تعمل بهذا الاتجاه وهي تعد شريكاً في هذه المشاريع وابرزها اتحاد الجمعيات الفلاحية ومنظمات فاعلة اخرى حيث لدينا لوائح مثبتة باسمائها).واكد الزغبي ان ( لدى فاو خطط كثيرة للنهوض بالواقع الزراعي والغذائي في البلاد من خلال برامج محددة وتنسيق مع قطاعات عديدة).

من جهته اعلن مدير المجموعة الدولية لخدمات تنظيم المعارض في العراق جورج خوري لـ(الزمان) ان ( برنامج المجموعة في العراق يتضمن اربعة معارض تغطي مختلف القطاعات الزراعي والغذائي ومعرض العراق للبناء والاعمار ومعرض العراق للكهرباء والطاقة ومعرض ومؤتمر اعادة اعمار المحافظات المحررة) موضحاً ان (هذه المعارض ستقام معًا من 8 الى 11 تشرين الاول). واوضح خوري ان (المجموعة الدولية لخدمات تنظيم المعارض هي احدى شركات المجموعة الدولية للمعارض وقد باشرت نشاطها في بغداد العام 2014 مع شبكة من الممثلين الاقليميين والدوليين في اكثر من ثلاثين دولة حول العالم). ولفت الى ان(المجموعة نظمت اكثر من 450 معرضاً ومؤتمراً دولياً في محتلف دول المنطقة ابرزها العراق والمملكة العربية السعودية وقطر والامارات العربية والاردن ولبنان)، مشيراً الى ان(نطاق الفعاليات التي تنظمها المجموعة يعد الاوسع على مستوى المنطقة على الاطلاق اذ يشمل مختلف القطاعات الانتاجية وعلى رأسها البناء والانشاءات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والصناعة والمحركات والتعليم والسياحة والتجارة العامة والرياضة والكماليات وغيرها).وعدَ ان (المعارض التي نظمتها الشركة قد شهدت منذ انطلاقها استقطاب العارضين الدوليين من اكثر من خمسين جهة من مختلف انحاء العالم وفتحت الابواب واسعا امامهم للافادة من فرص الاعمال الواعدة في العراق في قطاعات البناء والانشاءات والطاقة والتجارة العامة والزراعة والرعاية الصحية). واكد خوري ان(اطلاق المجموعة لبرنامج شامل للمعارض التجارية الدولية في بغداد يأتي سعياً منها لوضع العاصمة العراقية على خارطة المعارض الدولية من خلال سلسلة من المعارض والفعاليات التجارية المتخصصة التي تشمل اربعة معارض تنطلق في مركز معرض بغداد الدولي ابتداء من ايلول من العام الجاري).

وراى مشاركون في المؤتمر انه (وفي ظل مايشهده العراق من اطلاق لمرحلة اعادة الاعمار في مختلف القطاعات وبشكل خاص المشاريع الانشائية والعمرانية على صعيد البنى التحتية والتطوير العقاري،فانه سيكون لهذه المعارض اثر ايجابي اكيد على مجمل الاسواق). وعدَ الكثير من رجال الاعمال المشاركين في المؤتمر ان (برنامج المعارض يحاكي الكثير من التحديات التي يواجهها اصحاب المشاريع على صعيد احتياجاتهم التي تغدوا اكثر تعقيدا وخصوصية بالنظر الى التعقيد الفني والتقني الذي يطبع عمليات اعادة الاعمار عادة).

وقد بدات الحكومة العراقية مبكرا هذا العام بالتفكير والتخطيط لمرحلة اعادة الاعمار،وقد وصلت القيمة المتوقعة لكلفة اعادة الاعمار للمدن العراقية بحسب رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في العراق مصطفى الهيتي الى 150 مليار دولار وذلك بعد اعلان وزير التخطيط سلمان الجميلي في وقت سابق ان التكلفة الاجمالية لاعادة الاعمار هي مئة مليار دولار امريكي .

ورجحت الحكومة أن اطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى في العام الجاري سيكون له دور مهم في انعاش الوضع الاقتصادي وامتصاص معدلات البطالة من خلال عشرات المشاريع التي ستتضمنها تلك الفرص.