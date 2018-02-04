نائبة : رئيس الوزراء رفض طلباً جديداً لتعديل حصة كردستان بالموازنة

نيجيرفان في بغداد قريباً لإستكمال المفاوضات مع العبادي – بغداد – عبد اللطيف الموسوي – اربيل – فريد حسن

يقوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بزيارة بغداد في وقت قريب من اجل استكمال المفاوضات التي بدأها في وقت سابق من الشهر الماضي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح امس إن (البارزاني يعتزم زيارة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث إنهاء الخلافات بين الطرفين وإكمال المفاوضات التي جرت في دافوس) ، موضحاً ان (البارزاني سيلتقي خلال زيارته بالعبادي لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية وبحث إمكانية عقد اتفاق بين الطرفين لإنهاء الخلافات).

ولفت البياتي الى ان (الزيارة المرتقبة للبارزاني الى بغداد تعد مكملة للزيارات السابقة التي اجرتها الوفود الفنية والسياسية الكردية في بغداد لان المفاوضات بحاجة الى مزيد من الوقت)، مشيرا الى أن (الحكومة الاتحادية مصرة على حل الازمة بين الطرفين وفق مبادئ الدستور وتحديدها بالأطر القانونية ). في غضون ذلك اعلن القيادي في التحالف الكردستاني عن ارسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الاقليم الى مصارفها في كردستان لصرفها . واوضح السورجي ان (توزيع الرواتب سيتم بعد تدقيق لوائح الموظفين في الوزارتين)، مؤكداً ان (هناك اموالاً اخرى ستصل لدفع رواتب بقية الوزارات بعد تدقيق الحكومة الاتحادية لتلك الرواتب). اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان نسبة إقليم كردستان في الموازنة الحالية لن تتغير.

وقالت التميمي في تصريح امس ان ( الاكراد طالبوا العبادي بنسبة الإقليم واجابهم بانها ستكون على النسبة السكانية واكد لهم ان نسبة الإقليم لن تتغير اسوة بمحافظات العراق وهي دستورية.كما طالبوا باطلاق رواتب الموظفين وهي محجوزة وبانتظار التدقيق لإطلاقها).

وأشارت الى ( انهم اعترضوا على كلمة المحافظات الشمالية والعبادي ابلغهم ان لكل دولة شمال كما اعترضوا على ارتفاع النفقات السيادية التي كلما ارتفعت انخفضت نسبة الإقليم، كما طرحوا موضوع مستحقات الفلاحين البالغة 700 مليار دينار وكان جواب العبادي ان قسماً منها محاصيل مهربة الى دول الجوار واكد انه تم اجراء استطلاع بالطائرات وتمت معرفة عدد الهكتارات الزراعية وسيتم تقويمها).واشارت الى ان (ديون العراق الداخلية والخارجية لغاية نهاية 2017 تقدر بـ 117 مليار دولار والعجز يقدر بـ 13 ترليون دينار) ، مؤكدة انه ( مازالت هناك نفقات عسكرية لوجود حواضن وجيوب لداعش لكن ستكون اقل من السابق).وكان العبادي قد اتفق مع نواب التحالف الكردستاني على تشكيل لجنة لمناقشة حصة الاكراد في الموازنة العامة. وكتب النائب الكردي مسعود حيدر في صفحته على موقع فيسبوك انه (تم عقد اجتماعين مع العبادي الخميس، تمت فيهما مناقشة العديد من المسائل بين أربيل وبغداد) وأوضح ان (حصة الكرد وميزانية البيشمركة ورواتب موظفي كردستان ومحافظة حلبجة، كانت من بين المسائل التي تمت مباحثتها، إضافة الى مسألة محاولة تعريب كركوك والإبادة العرقية في طوزخورماتو، حيث اكد العبادي ان محاولات التعريب توقفت في المناطق التي تشهد نزاعات حول الملكية، واشار الى ان ما حصل في خورماتو خطأ كبير ويجب اعادة الاهالي وتعويضهم)، بحسب قوله.وبشأن مستحقات فلاحي اقليم كردستان، اكد حيدر، انه (سيتم التواصل مع وزارة التجارة للحصول على آخر المعلومات بشأن وقت وآلية صرف مستحقات الفلاحين، اضافة الى بحث رواتب جميع الدوائر الاتحادية)، مشيرا الى ان (العبادي اكد بانه سيتم صرف رواتب جميع الدوائر). وتابع ان (رئيس الوزراء أكد ان مبلغ الـ 250 مليار دينار الموجود في البنك المركزي في الاقليم هو رواتب الموظفين وانهم بانتظار تقرير لجنة التدقيق ثم يأمر بصرفه).وأشار الى ان (المناقشة الاخيرة كانت بشأن الموازنة الاتحادية العامة، وبناء على مقترح طرحته شخصياً خلال الاجتماع، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة فنية من الاعضاء الكرد في اللجنة المالية ووزارة المالية الاتحادية، لمناقشة حصة الكرد في الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري .(واضاف ان (احد الامور التي تم طرحها ضمن الملفات هو حاجة الاقليم لعشرة ترليونات دينار ضمن الموازنة لتغطية احتياجاته لتسديد الرواتب وامور اخرى). وأكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب أن الحزب يدعم إجراء الانتخابات في موعدها.وقالت في تصريح أن (الحزب يحترم هذه الممارسة الديمقراطية ويدعم إجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة سواء في كردستان أو الانتخابات العامة).وأضافت أن (وضع كركوك غير اعتيادي، ماجعلنا نتخذ موقفنا بعدم المشاركة في الانتخابات فيها من دون التوصل الى حلول سياسية وأمنية تسمح بشفافية الانتخابات ونزاهتها بالمحافظة بما يحقق الأفضل للمواطن)، لافتة الى أن (الديمقراطي الكردستاني سيدخل الانتخابات في إقليم كردستان بقائمة منفصلة وليس لديه مشاكل).وأشارت الى أن (مشاركة الحزب بالانتخابات في باقي المناطق المتنازع عليها خارج الإقليم والدخول بتحالف أو بقائمة منفصلة مازالت غير محسومة وهي قيد الدراسة).

وأكدت أن (الوضع غير الاعتيادي بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها خارج الإقليم وعدم وجود إدارة مشتركة وهيمنة طرف واحد فيها يجعلنا نتخوف من نتائج الانتخابات فيها ومدى شفافيتها ونزاهتها).