الزوراء يخطف الفوز في الوقت القاتل أمام نفط الجنوب ويتمسك بالصدارة – بغداد- ساري تحسين

خطف فريق الزوراء بكرة القدم أمس السبت الفوز على فريق نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي وذلك ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقات الدوري الممتاز ويتمسك بصدارة لائحة الترتيب برصيد 35 نقطة .وسجل أهداف اللقاء من فريق نفط الجنوب اللاعب حسين جواد بالدقيقة 25 فيما سجل أهداف الزوراء اللاعبين المحترف الافريقي عبد الرزاق بيستون في الدقيقة 65 ومهند عبد الرحيم في الدقيقة . 88وشهدت المباراة ضياع العديد من الفرص لفريق الزوراء عن طريق قائد الفريق لؤي صلاح لكن المدير الفني ايوب اديشو استطاع ان يكثف الخط الهجومي لمعادلة النتيجة بعد زجه لنجم المنتخب الوطني مهند عبد الرحيم الذي عاد من الدوري الاماراتي والسيطرة على مجريات المباراة بعد ان خرج خاسرا بهدف من الشوط الاول.ولحساب الجولة ذاتها حقق فريق النجف فوزا كبيرا على فريق الميناء بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الادارة المحلية في النجف وسجل أهداف الفوز لغزلان البادية اللاعبون فرحان شكور وعلي اياد وجبار كريم وبهذا الفوز ارتفع رصيد النجف الى 20 نقطة ، بينما بقي رصيد الميناء 13 نقطة. عدسة: قحطان سليم