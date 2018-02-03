الخالصي يجدد الدعوة لمقاطعة صناديق الإقتراع والصدر يدعو إلى مليونية إصلاحية إنتخابية

العبادي: الأموال المنفقة على صراعات المنطقة تحلّ مشكلات العرب – بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى ما اسماه بـ(مليونية اصلاحية انتخابية)، محذراً من مغبة مقاطعة الانتخابات لأنها ستؤدي الى تفرد الفاسدين.وقال الصدرفي بيان (إن تحالفنا مع الحشد، قلتم: تحالف مع الميليشيات الوقحة، وإن تركنا التحالف معه، قلتم: نسى المجاهدين، وإن تحالفنا مع الشيعة، قلتم: طائفي.. وان تركنا ذلك قلتم: معاد، إن تحالفنا مع السنة، قلتم: وهابي سعودي او بعثي.. وان تركنا، قلتم: طائفي، إن تحالفنا مع الاقليات من الاديان الاخرى، قلتم: بدعة.. وان تركنا، قلتم: ظالم، إن تحالفنا مع المدنيين، قلتم: انحرف فكريا او شيوعي.. وان تركنا، قلتم: متشدد ريديكالي).واضاف إن (تحالفنا مع المتعاطفين مع الملف الايراني، قلتم: صفوي.. وان تحالفنا مع المتعاطفين مع العرب، قلتم: عميل، إن تحالفنا مع من ترتضيه امريكا والاحتلال، قلتم: تنازل للاحتلال وباع نفسه.. وان تركنا ذلك قلتم: امريكا محررة العراق وما يريد الا تدمير العراق وارجاع البعث، إن تحالفنا مع الوجوه القديمة قلتم: فاسد ونسي مبدأ الشلع قلع.. وان لم نتحالف معهم، قلتم: انه يثير الفتنة ويشق الصف). ومضى قائلاً (إن تحالفنا، قلتم: لا يفقهون من السياسة شيء.. وان لم نتحالف مع احد، قلتم: مجنون، إن دخلنا الانتخابات وخضنا غمارها، قلتم: فاسد. وان قاطعناها، قلتم: تدمير للعملية السياسية) مضيفاً ( لا اتحالف من اجل الانتخاب، ولا انتخب من اجل التحالف، بل من اجل العراق). وتابع (لا ننتخب دينا معينا ولا عقيدة معينة ولا مذهبا معينا ولا فكرا معينا ولا حزبا معينا ولا كتلة معينة ولا شخصا معينا، بل: ننتخب العراق لاجل العراق، فللجميع حرية الدين والعقيدة والفكر لا اريد منهم الالتحاق بنا ولا نريد الالتحاق بهم بل العراق يجمعنا، فهلموا ايها الاحبة لمليونية اصلاحية انتخابية).وخلص الصدر الى القول أن (من اراد بيع العراق للفاسدين والتخلي عن الاصلاح وعن حب الوطن فليقاطع الانتخابات، ومن اراد اتمام المشروع فليدقق بانتخاب الصالح ويبعد الفاسد)، مشددا على أن (مقاطعة الانتخابات لن تلغي الانتخابات وسيتفرد بها الفاسدون). وكان المرجع الديني محمد مهدي الخالصي قد جدد دعوته الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لمنع المستفيدين من الفساد المستشري . وقال في خطبة الجمعة من مدينة الكاظمية إن (الانتخابات ليست هدفاً في ذاتها، إنما هي وسيلة لتحقيق أهداف أخرى، والحكم عليها يتبع حكم الهدف الذي تحققه، فإذا كان راجحاً فهي راجحة، وإلا فهي غير راجحة، فإذا كان الهدف منها تحقيق مصالح الأمّة وانتخاب أشخاص أمناء شرفاء أكفاء لتحقيق هذه المصالح، فالانتخابات مباحة، بل إذا اقتصر تحقيق هذه المصالح بهذه الوسيلة تكون واجبة والمشاركة فيها واجب، لأنها من قبيل الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى)، مستدركا (أما إذا كانت الانتخابات وسيلة لتحقيق أهداف أخرى مضرة بالشعب والوطن، كتزييف إرادة الأمّة ومصادرة مصالحها، ولإضفاء الشرعية على عناصر أثبتت التجارب السابقة والنتائج القائمة فسادهم أو عجزهم عن تحقيق مطالب الأمة الضرورية لحياتها وكرامتها وسيادة الوطن واستقلاله، فالانتخابات في هذه الصورة من المحرمات التي ينبغي اجتنابها وعدم المشاركة فيها، لأنها ترويج للباطل ودعم للفساد، ولأنها من قبيل المنكر والتعاون على الأثم والعدوان كما يشهد الوجدان). ورأى الخالصي ان خطبته البديل هو (الثبات على طلب الحق والإصلاح وعلى الإنكار بالمقاطعة الجماعية الجادة وممارسة الكفاح السلبي لتعجيز الجهات الاجنبية الداعمة للعملية السياسية الامريكية المولدّة لكل المفاسد والمعرقلة لجميع جهود الاصلاح، ولمنع المستفيدين من ادامة الفساد المستشري والشلل السياسي المتراكم، ولتعجيزهم جميعاً عن الاستمرار في تزييف إرادة الشعب الساعي لإقامة عملية سياسية دستورية تلبي مطالبه وتحقق مصالحه). من جانب اخر قررت السلطات الأردنية اعادة سفيرها إلى بغداد بعد غياب سنوات وقررت تسمية منتصر جعفر الزعبي سفيراً فوق العادة لدى بغداد.وذكر موقع رئاسة الوزراء الأردنية أن الديوان الملكي صادق على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية الزعبي( سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية لدى العراق). وكانت الاردن قد استدعت في 2014 سفراء وطواقم دبلوماسية أردنية من ثلاث دول عربية تشهد توترات أمنية، من دون إجراءات معلنة، وهي العراق واليمن ولبنان.ولم يعين الأردن أي سفير في العراق منذ ذلك الحين.

من جهة اخرى قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان حجم الأموال المنفقة في صراعات المنطقة تكفي لحل مشكلات الدول العربية. ونقلت وكالة انباء مصرية عن العبادي قوله ان(دولارات ملطخة بالدماء تريد إثارة الفتن بين المذاهب والقوميات) ، مشيرا الى ان (المشكلة الكردية هي معركة الحكومات المتعاقبة ،وتم وضع خارطة طريق لحل الأزمة مع الاقليم ). وتابع ان (بغداد صمدت وتوحدت فانتصرت جملة تلخص كيفية انتصار الشعب العراقي بصموده ووحدته، ما مكنه من دحر عصابات داعش الإرهابية )، مشيدا بـ(الدور الوطني لأبناء الشعب العراقي في القضاء على الإرهاب ودعم جهود الأجهزة الأمنية في البلاد). واضاف ان (الفساد والإرهاب توأمان ينتجان الدمار نفسه ويريدان إسقاط المجتمع) ، مشدداً على ان (الحكومة مصرة على فرض سلطتها الاتحادية). واشار الى ان (السوشيال ميديا- مواقع التواصل الاجتماعي- سلاح خطير يهدد المجتمع.. ويجب الضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي لوقف بث خطاب الكراهية والإرهاب). ولفت الى ان ( بعض وسائل الإعلام تروج لقصص الإرهاب والطغيان والدمار في العراق).ونوه العبادي الى ان (حجم الأموال المنفقة في صراعات المنطقة تكفي لحل مشكلات الدول العربية). وفي الشأن الاقتصادي أكد العبادي إن (العراق يرحب بمشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق) ، مشيدا بـ(الخبرات الكبيرة التى تمتلكها الشركات المصرية في مجالات عدة يحتاجها العراق في المدة المقبلة) موضحا أن ( البلاد تحتاج لما يقرب من 100 مليار دولار لإعادة الإعمار).