تجنب المنزلق الخطير بعد الإستفتاء – حمدي العطار

أتجهت الامور الى المنزلق الخطر الذي حذرنا منه من قبل ، خاصة فيما يخص كركوك والمناطق المختلف بشأنها، بينما لا يزال الطرفان الأقليم (مسعود البارزاني) والمركز(حيدر العبادي) كل منهما متمسك بموقفه ولا يتزعزع قيد أنملة! البارزاني يطالب بأجراء حوار غير مشروط عن (حدود الدولة الكردية، وتوزيع الثروات النفطية في المناطق المتنازع عليها، مع تجميد نتائج الاستفتاء طوال المفاوضات التي يتوقع البارزاني إن تمتد الى سنتين)! هذا هو سقف المفاوضات بالنسبة للبارزاني، أما سقف المفاوضات لحيدرالعبادي فهو يعبر شرط الغاء نتائج الاستفتاء وأنسحاب البيشمركة من كركوك والمناطق المختلف بشأنها التي دخلتها البيشمركة سنة 2014 بل يرى العبادي بأن المفاوضات يجب أن تؤدي الى فرض سيادة وهيبة الحكومة المركزية على المنافذ الحدودية والمطارات والسيطرة على تصدير النفط واعادة نفط الشمال الى الحكومة المركزية وأن تكون أدارة كركوك مشتركة ولكنها تحت قيادة الحكومة المركزية! وأمام هذين الموقفين لا يمكن أن توضع طاولة للمفاوضات المجدية! لذلك هناك ومنذ ثلاثة ايام توتر على محاور كركوك وأشتباكات في طوز خرماتو، وتهديد وتصعيد بين قيادة البيشمركة في التصدي الى الجيش العراقي،وتهديد مقابل الى أن البيشمركة ستدفع الثمن غاليا أذا بقت الغطرسة والعناد الكوردي!

يسحبون النقاش

عند نقاشنا مع إكثر من صديق كردي يحاولون تحويل النقاش الى التاريخ القديم ،ونحن نحاول ان نجرهم الى مناقشة المشكلة عند تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 ونحن مع الكرد بأن الدول الكبرى هي في معاهدة سيفر وكذلك معاهدة لوزان قد ظلمت الكرد حينما لم تمنحهم دولة على اراض هم يقيمون فيها،كما ظلمت فلسطين حينما اعتبرتها اراضي لليهود الذين كانوا امام العالم يسافرون من اوربا وروسيا ومن كل بقاع العالم لينزلوا من البواخر ويقولون هذه ارض اسرائيل قبل كذا الف سنة! لا يمكن محاكاة التاريخ القديم لأثبات حقوق وحدود للدول،وألا فأن بغداد في العصر العباسي كانت حدود الدولة العباسية تصل من الصين الى المغرب !فهل يمكن أن نطالب بها اليوم! نحن نقول نتكلم عن 1921 ولو كان طرح البارزاني للاستفتاء وللكونفدرالية وحتى الانفصال يشمل (اربيل ودهوك والسليمانية) لما حدث كل هذا التوتر!لكن البارزاني قد وقع في عدة أخطاء قاتلة هي من جعلت الوضع يتجه الان الى المنزلق الخطر.

الخطأ الاول- هو إجراء الاستفتاء من دون موافقة الحكومة المركزية وتجاهل كل التحذيرات والنصائح بل عدم تقدير مناشدات الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والسخرية من تدخل جامعة الدول العربية!

الخطأ الثاني:- شمول كركوك والمناطق المتنازع عليها بالاستفتاء وهي مناطق ليس كردستانية،وألا ما علاقة سهل نينوى ذو الاغلبية المسيحية بالكورد ؟ لي صديق كوردي يقول نريد أن ناخذها ونعطيها بعد ذلك الى المسيحين ليكون فيها أقليم! هل يعقل بأن يعتبر الكورد هم من يوزعون الاراضي على الاقليات!او السبب الحقيقي هو وجود نفط في سهل نينوى!

موقف مؤيد

الخطأ الثالث:- هو أن البارزاني توسم كثيرا وبشكل مبالغ فيه بأن يكون لأمريكا موقف مؤيد له بسبب أن امريكا لا تقف بشكل قوي مع التحالف الوطني الشيعي بسبب إيران! وهو تصور خاطئ على الرغم من أن امريكا تعد الاقليم أكثر من صديق ولكنها لا تستطيع أن تتحمل الفوضى الاقليمية التي سوف تحدث من جراء تأسيس دولة كوردية، وهي حذرت البارزاني من هذه الخطوة غير المحسوبة وهو لم يسمع نصيحتها!ضعف فرص نجاح انعقاد المفاوضات بين الاقليم والمركز هو أن البارزاني لا يملك جبهة كوردية موحدة تقف خلفه بل هناك تسريبات عن حالات تمرد وعدم رضا من قبل الاحزاب في السليمانية! كما إن العبادي لا يملك ايضا جبهة موحدة تقف خلفه فهناك اختلاف وتصريحات تصدر من هنا وهناك توصي بالحوار من دون شروط! نأمل أن يسود العقل والسلوك المنضبط وإن لا تفلت الأمور في كركوك والمناطق المتنازع عليها حتى لا تسفك المزيد من الدماء وإن لا تستغل بعض العناصر غير المنضبطة الوضع المتشنج والمتوتر كما حدث في بابل والبصرة حينما تم استهداف شركة (كورك) في الحلة،و شركة نفط كوردية في البصرة!