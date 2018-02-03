ماذا هناك يا عراق؟

– علي الندة الحسيني

الحقيقة لا ترضي الجميع فاذا ما كان لديك الف دليل لتهمة قائد ما او قديس بالخيانة فثق ستشير لك ملا يين الاصابع تتهمك بالخيانة واغلب جدالات العراققين كا ي شعب مظهد لم يتلذذ باي انتصار او ينعم بساعة امان او يحلم بغد مشرق تدور حول الاوضاع الراهنة التي لا تحصى ولا تعد ولا امل بانفراجها فداعش تلك اللعبة القذرة التي اسست لها منظمات ارهابية ودول مسلمة اقليمية عفنة مع قليل من الشخصيات في العراق انتهت والاكثر دقة انها اختفت ولم تنته والتي ظن اهل العراق بعدها انفراجا بالامور التي تعنى بالشعب ويبدو اننا شعب لم تعلمنا الحياة كيف نحلم وكيف نرجو الخير لما بقي منا فاول عقبة بعد الانتهاء من داعش هو اعلان استقلال كردستان وهو حق يراد به باطل فمسعود البرزاني يعرف في الوسط الشعبي الكردي بانه (صدام) ويقينا اندفاعه وراء بعض الدول الكبرى متجاوزا قدرات امريكا اودى به الى ذبح اي تطلع للاستقلال تاركا الشعب الكردي في محنة كبيرة لا ستحواذه شخصيا على كل ثروات كردستان التي تقدر بمئات المليارات بحيث تعاني كردستان عجزاً عن تسديد رواتب الموظفين ليلجا بعدها الى الانضواء الى البيشمركة القوة التي يهابها كل من دخل وعاش بكردستان اربيل ودهوك فتحطمت احلام شعب طيب بالاستقلال وحتى بالامتزاج بالشعب العربي كشعب واحد وهذا يستوجب قانونا اقامة دعوى ضد مسعود ومن ناصره لتحطيم شعب فشل في اخذه للطريق القويم

محاولات امريكية

اعقب ذلك محاولات امريكا بالغاء الحشد الشعبي في العراق مترافقا مع محاولة تهميش حزب الله في لبنان ورفع يد ايران عن اليمن لمحاولاتهم الاخيرة بضرب الرياض بصواريخ بعيدة المدى كتهديد للدول التي تتضامن مع امريكا وهذي الامور ترافقت مع قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل والتي كالعادة اثارت مشاعر الشعب العربي لتبقى قرارات ترامب سارية المفعول و كالعادة تلاشت هتافات الشعوب بتحرير فلسطين والحق ان ما ابتلي به العراقيون يفوق ما ابتلي به الفلسطينيون بالاف المرات وعموما فقرارات امريكا في العراق كان لها وقع شديد بعد داعش وهذه القرارات تزامنت مع ارتفاع اسعار النفط للضعف دون ان تترك اثارها على العراق في ميزانية 2018 فلا اعمار ولا حملات بناء ولا توظيف بمعنى ان الجانب الاقتصادي سيعاني من تفاقم وانحدار وهذا الامر امسى بديهية فسياسيو العراق لا علاقة لهم بخطط اعمار الوطن ولا توجد مؤسسات تخصصية تتكفل بهكذا مشاريع ولا غرابة ايضا ان تكون مدار الانتخابات مبني على الولاءات ولا يمكن لاي حزب ان يأتي بمشاريع لاحياء العراق بل هناك احزاب طعمت بوجوه جديدة ناهيك عن انقسام الكتل الكبرى الى مؤيد لايران او داعي الى الانفصال عنها اما الاكراد فهم كما هم يبحثون عن التقوقع وفقا للدستور العراقي اما احزاب المناطق السنية فبعد ان ذاقوا الويلات من سياسييهم بتوريطهم بداعش وما جلبته عليهم من ويلات فـــــهم يبحثون عن منقذ يهبهم هوية مواطن.

الصراع الحقيقي يعتمد ويدور حول كتلة العبادي الذي تقرب كثيرا من العرب بمعونة امريكا هو والسيد مقتدى الذي يتبع خطى والده السيد محمد صادق الصدر وهو الخط الاسلامي العروبي الذي لا ينتمي لاي فكر غير عربي لذا فهو متهم بالعروبية ولا اجد غرابة فالعروبية هي اصل وهو لا يتخلى عن اصله مقابل ان ينتمي لمؤسسة تفرض عليه الانصياع لغير العرب وهذا الخط ينتشر عند كثير من شباب الشيعة ولا يخالف الفكر المدني في العراق ويتقارب كثيرا من الفكر السني في المناطق الغربية فامام هذا التناحر والتوافق ماذا يمكن ان يحدث ؟؟

الدرجة الرفيعة

ولكل تكتل انصاره بغض النظر عن المكاسب التي يروج لها المتحزبون ففي كل وزارة تجد كما هائلا ممن ينتمون لاي حزب يروجون لمن بايعهم بالخير والرفاه والدرجة الرفيعة في حين لاترى في الافق بشارات للنهوض بواقع العراق فالنفس الطائفي هو المسيطر على الواقع وسواء نجح اي تكتل بقيادة العراق فعلينا ان نقر ان المرحلة القادمة لا تبشر بخير انما هي فترة علمانية كما يدعون لكن بنكهة طائفية خالصة ويبقى الامل في ان نجاح العبادي الذي يبدو مدنيا وغير متطرف في حال فوزه فانه سيعمل على تفكيك المنظمات المسلحة ويجعل السلاح بيد الدولة ويسعى بالاعتماد على شخصيات ومنظمات الدولة على محاربة الفساد بكل درجاته ومن غير السهل ان تجد اي حزب قوي اوتكتل يتقدم بمشاريع وخطط لقيادة الدولة انما الاعتماد على حجم المكاسب التي تقدم للذين ينتمون لاحزابهم.

استثمارات وقوة

ونحن نعرف ان لكل حزب استثمارات وقوة لتمويل بقائها واطعام من ينتمون لها واجد من الصعب جدا للسيد العبادي الذي يحظى برعاية امريكية ان يحقق ما يسعى اليه فهو يقف امام احزاب وطدت اقدامها في ارض الواقع وتغلغلت في مد اعوانها في جسد الوزارات الحكومية رغم انه على يقين بان الشعب كله يناصره الا ان المسالة لا تقف فقط على الشعب لذا عليه ان يعيد صياغة الولاءات للضباط الكبار في الداخلية والدفاع وضباط الامن الوطني لمؤازرته في تحقيق العدالة ومحاربة الفساد فمن جهة اخرى تجد ان الاحزاب تسعى جاهدة للهيمنة على الوزارات التي بذمتها من خلال سد كل ابواب المسؤولية لمن ينتمون لها فقط فمثلا تجد في وزارة النفط ان الدرجات العالية الى درجة مدير قسم هي حصرا للمنتمين بان التغييرات في تشكيلات ومؤسسات النفط هي من قراراته شخصيا بعد ان كثر الكلام عن اكمال هيمنة على وزارة النفط بالكامل ولا غرابة اصلا وهذا نفسه يحدث في كل وزارة فمشاكل الفساد تستشري بدءا من موف الاستعلامات وانتهاء بمكاتب الوزراء بل في كل مفاصل الحياة وعلى الاغلب فان الفوز هذي المرة ووفقا لمخططات امريكا ستنحصر بالعبادي الذي سيعمل هذي المرة على اعادة صياغة الدستور وتحقيق التكنوقراط في الوزارات والاتكال على الانتربول في مطاردة سراق المال العام فاذا مااقدم على هذي الخطوة فكل مخططات دول الجوار ستنحسر وتتلاشى بعد اربعة اعوام ليهيا لمرحلة جديدة للحكم عام 2022 وهذا اغلب ظني ما سيكون عليه الوضع وستتلاشى كتل وتنتهي اكاذيب الاحزاب الدينية وتتداعى الافكار المتطرفة وتخف حدة الفكر الديني الذي حكم العراق 15 عاما ولم ينجب سوى مقابر وخرائب ودمار ناهيك عن عزل العراق واغتيال قدراته الصناعية والزراعية والطبية ومن الواضح لو ال الحكم للعبادي ان الرجل وفقا لمخططات امريكا سيعيد علاقات العراق مع العرب وبقية دول العالم وسيكون في عهده اتساع رقعة الصناعات والزراعة واعطاء قيمة للابحاث العلمية وسيناصره المدنيون وستخف حدة النظم العشائرية بالاتكال على القانون واما الذين يرون ان الحكم لا بد ان يؤول لاي حزب شيعي غير العبادي فهم حالمون ويعرفون انهم لن يحظوا بهذا الشرف فامريكا حصرا لا تكن لاي من الاحزاب الشيعية او السنية بعد ان رات منهم الكثير الذي لا يتوافق مع اهدافها في العراق انني وعلى يقين تام برغم ما سيحصل من تفجيرات لحين يوم الانتخابات ان ما تريده امريكا رغم مئات العراقيل التي تحجم تحقيق اهدافها وستعمل امريكا مع العبادي والعراقيين ممن يؤمنون بالعلمانية على محاربة الفساد ومحاولة اعطاء هوية للوطن اساسها المواطنة دون الانضواء تحت مظلات القومية او المذهبية واغلب ظني هذا ما ستسعى اليه امريكا واعتقد انها خطوة اولى وفرصة لامريكا لتستقل بقراراتها بعيدا عن وصايا انكلترا وخاصة بعد ان كسبت ود دول الخليج وستسعى لاعادة العراق الى احضان الدول العربية وكل هذا لو حظي العبادي بمؤازرة امريكا ضد الدول التي تتضارب مصالحها مع امريكا.