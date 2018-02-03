الطلاّب في مهمة صعبة اليوم والسماوة تتحدى الشرطة

الجوية تحقّق الفوز السادس والصناعات والديوانية تتراجعان

الناصرية – باسم ألركابي

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الأحد الذي سيكون حافلا في المواجهات عندما تقام خمس مباريات تتوزع بين ملاعب النفط والأمانة والعمارة والوسط والشرطة.

النفط وزاخو

وسيلتقي النفط الذي عاد للواجهة بسرعة بفضل تغير النتائج ذهابا وإياب عندما الحق الخسارة الكبيرة بالديوانية و هزم البحري وحصل على سبع نقاط من ثلاث مباريات ويمر في أفضل حالاته عندما يضيف زاخو في الموقع الخامس عشر بعشر نقاط ويدرك حسن احمد أهمية فوائدها التي قدتنقله الى مواقع الجوية وتظهر الترشيحات للنفط في جني ثمار نقاط المباراة لان أصحاب الأرض في الوضع الفني وفي لاعبين اخذوا يعكسون مهاراتهم بقوة بعد النتائج الأخيرة ويريد السير على نهج النتائج الايجابية عبر طريقة اللعب والتركيز على مباريات الأرض وعدم المجازفة فيها لكي يبقى قربا من أفضل المواقع ولانه يشعر اليوم بمسار اللعب والنتائج والموقع الذي سيوجه احمد اللاعبين بذل ما لديهم من جهود لتحقيق الفوز الثالث والسير على خطى مباريات الموسم الأخير وظهر الكل بأفضلية وقدم العديد من اللاعبين منها أخذت طريقه للمنتخبات الوطنية وفرق الجوار وآخرين الى فرق الصراع على لقب الدوري ومؤكد ان النفط سيلعب بخيار الفوز ووضع المنافس تحت واقع الأداء العالي الذي بات يقدمه والخروج بالنتيجة المطلوبة فيما يسعى الضيوف الى عرقلة أصحاب الأرض عندما يحلون ضيوفا بشكل مختلف اثر الفوز الأخير على ميسان والتقدم للموقع الخامس عشر بعشر نقاط الذي رفع من معنوياتهم واختيار طريق النتائج الجيدة والعودة بكل فوائد المباريات التي لاتبدو سهلة مع الوضع المختلف للفريق الساعي للمساس بقوة النفط وإيقاف تقدمه في ملعبه لان حيدر عبيد يعلم خفايا الامور في كتيبة احمد والمرور منها عبر الفاعلية التي عليها إفراد الفريق الذي يكون قد تدارك الامور ولو في ملعبه لكن المهمة تتطلب كذلك في الذهاب ولإثبات ان ما تحقق مع ميسان لم يكن صدفة بل بعد تأهيل الصفوف منذ تسلم المدرب للمهمة محققا التحول الواضح في نتيجتين مهمتين والتطلع العودة بكامل العلامات من قلب العاصمة لأهميتها ولان مبارياتها تختلف عن المحافظات بفضل متابعة وسائل الإعلام لان زاخو يريد تدوين اول نتيجة ايجابية تحت الأضواء وان يسجل الفوز الثاني تواليا والفوز الأول ذهابا ولان الأمر قد لايخطر على بال الانصار لكي لاتتعقد المهمة من خلال مواصلة تحقيق النتيجة الأخرى.

الأمانة وفريق الحسين

ويحاول الأمانة التاسع 17نقطة محو اثأر خسارة الدور الماضي إمام الحدود على حساب فريق الحسين الثامن عشر 9عبر تدعيم الهجوم من خلال وجود العناصر المؤثرة التي عليها ان تدرك واقع الامور والعودة الى تحقيق النتائج وتجاوز نكسات المباريات ومدها السلبي ما جعل الفريق في سلم الموقف جعلته الوقوف تاسعا والمطلوب من المدرب واللاعبين تحسين صورة الفريق في تحقيق النتيجة المطلوبة اليوم وفرض نفسه منافسا من خلال الوجوه الواعدة التي لازالت تتفاوت في اللعب وأهمية تظهر فاعلية أفضل للاستفادة من مواجهات الأرض عبر صنع الفارق عندما يعول من جديد احمد تخضير على جهود اللاعبين على ان يلتزموا بتوجيهاته واعتماد الحلول الميدانية التي مهم ان تخلق عبر انسجام اللاعبين والتفاهم والتعاون والاستفادة من الفرص امام قوة فريق الحسين الذي يتمتع بإمكانات عناصره التي للان تقدم مباريات مهمة لكنها لم تستغل كما.ويأمل هادي مطنش ان يتمكن اللاعبين من تجاوز نكسة النتائج الأخيرة والتركيز على اخر مواجهات الجولات المتبقية عسى ان تخدم المهمة في تغير الموقع الحالي بتسع نقاط متأثرا بتعادل الصناعات والديوانية وقد تشجع خسارة الأمانة الأخيرة إمام الحدود الضيوف في الخروج بالنتيجة المطلوبة بعدما فرط أصحاب الارض بالعديد من النقاط

ميسان والحدود

وبعد توقف سلسلة النتائج المهمة والفوز في ثلاث مباريات متتالية جاءت على حساب كربلاء البحري والديوانية يريد ميسان السابع 17 نقطة الرد على خسارة زاخو وتعويضها عبر لقاء اليوم عندما يستقبل الحدود الثاني عشر 12 نقطة المنتشي بفوزه على الأمانة العودة الى النتائج الايجابية التي توقفت بملعب زاخو عبر تجهيز اللاعبين الذين ما زلوا يواجهون الضيوف بقوة وشجاعة والتحكم في المباريات والسيطرة عليها وحسمها عبر ميزة الأرض التي لازال يتعامل معها والرهان على قدرات المهاجم وسام سعدون الذي يقدم مستويات عالية والتعاون مع بقية اللاعبين لعبور الحدود ومواصلة المشوار.

الوسط ولطلبة

ويلتقي الجريحان الوسط الذي خسر ديربي مدينة النجف مع الإخوة الأعداء والطلاب إمام الغريم الشرطة قبل ان تاتي مهمة اليوم التي لاتظهر سهلة إمامهما حيث الوسط الذي خدش سجله في اهم مباريات المرحلة الحالية بعد سلسلة مواجهات انتهت بين الفوز والتعادل قبل ان يتعثربعد ثلاث تعادلات والتراجع للموقع الثاني عشر ما يجعل من اللاعبين العمل بكل قوة والكشف عن الرغبة في إضافة نقاط المباراة وإيقاف نزف النقاط ولان التغلب على الطلاب سيكون الحدث الكروي الاخر على مستوى المدينة بعدما كان النجف قد اسقط الجوية.وسيكون الطلاب امام الاختبار الحقيقي بعد الأداء المتواضع امام الشرطة التي اظهرت عيوب اللاعبين ورفضها من الجمهور الذي يامل ان يلعبها الطلاب بروحية وجاهزية وصفوف متماسكة عبر دور المدرب عصام احمد امام فرصة العودة لسكة الانتصارات وما منتظر منه احدث التغير في اول خروج له مع الفريق الذي كان قد تعرض لهزة الديوانية ويحاول العودة بشكل اخر عبر هدف الفوز لكي لايبقى بعيدا عن المواقع المهمة بعد تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية.

الشرطة والسماوة

ويضيف الوصيف الشرطة 30 نقطة السماوة ثالث عشر 15 نقطة في مهمة سيعمل كل ما اعتاد عليه من لعب في تقديم الفوز العاشر لجمهوره الذي استمتع بالأداء عندما النجف بالرباعية التي عكست قدرات عناصره الجاهزة في تحقيق الفوز من خلال موجود الحرس الجاهز للدفاع عن المشاركة والعمل على سحب الصدارة من تحت أقدام الزوراء بعد تحسن النتائج وحاصل الأهداف التي وصلت الى 21 بفارق أربعة أهداف عن الزوراء بعدما فرضت الأهداف نفسها على تغير مواقع الفرق قبل ان تنعكس القدرات التدريبية للمدرب البرازيلي با كيتيا في تجاوز الأخطاء والوصول الى التشكيل المطلوب والتركيز على الهجوم الذي زاد منها مهند علي الذي اعطى إضافة للفريق في المنافسة والتركيز على اللعب الهجومي الذي هو من يؤمن تحقيق النتائج امام تحديات الخروج بالصدارة على نطاق المرحة الأولى .

فوز للجوية

وتقدم الجوية لاول مرة الى الموقع الثالث مؤقتا بعد الفوز على البحري بهدفي حمادي احمد اللذين سجلهما د70و74 بعدما فشل البحري في الصمود اكثر من تلقي الهدف الاول بعدما استمر يلعب بصفوف منظمة و من خلفها الحارس مدحت عبد الكريم عبد الكريم الذي نحج في التصدي للكرات الخطرة ووقف بقوة بوجه هجوم الجوية بعدما فرض البطل السيطرة على مجرى المباراة التي كادان يخرج بضعفي الأهداف لكن الامور لم تنتهي كذلك بسبب عدم التركيز والتعامل مع الفرص الحقيقة السهلة منها بسبب التسرع واخرى بفضل ردة فعل الحارس الذي قدم مستوى مهم .قبل ان يشكل الثلاثي المنتقل اضافة للفريق حيث صالح سدير من الميناء واحمداياد من الشرطة واحمد عبد الامير من النجف التي عززت من دور الوسط والهجوم ودور بقية اللاعبين جميعا في نقل الفرق الى الموقع المذكور المرحب به من الانصار ولو بشكل مؤقت امام مباريات مهمة من اجل تقليص الفارق مع الغريمين الزوراء والشرطة في الوقت الذي يكون البحري قد تلقى الخسارة الثالثة تواليا مقابل اربع تعادلات قبلها اضاف ف منها اربع نقاط.

تعادل الصناعات والديوانية

ورغم تعادله مع الديوانية من دون أهداف تراجع الصناعات لموقعه السابق ما قبل الأخير ويشعر بمخاوف البقاء بعدما تجاوزه اثر تغلبه على البحري لكنه فشل في التعامل مع الديوانية المتراجع بعد خسارتي النفط وميسان وهو الأخر الذي لم يستفد من النقطة والتعادل عندما تراجع موقعا للوراء.