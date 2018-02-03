في المرمى

خيبات كانون الثاني – سامر الياس سعيد

انقضى شهر كانون الثاني الذي احتون ايامه على خيبتين كرويتين للكرة العراقية حيث شهد مطلعه خسارة منتخبنا الوطني مباراته في دور نصف النهائي لبطولة كاس الخليج برغم افضليته امام المنتخب الاماراتي الذي نجح يتوظيف ارجحيته من خلال ركلات الترجيح التي حسمت المباراة وصعدت بالمنتخب الاماراتي للمباراة النهائية ليواجه المنتخب العماني الذي قلب كل التوقعات وخطف كاس البطولة ، وكانت هذه الخيبة التي اقترنت مع الايام الاولى للعام الحالي ،بينما تمثلت الخيبة الثانية بخسارة المنتخب الاولمبي امام المنتخب الفيتنامي الذي بدوره قلب كل التوقعات ببطولة كاس اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت سن 23 عاما والتي اقيمت في الصين فضلا عن تلك الخسارة نتجت ايضا من ركلات الترجيح التي عبست بوجه الكرة العراقية مجددا لكن علينا دراسة المباراتين اللتين خسرتهما الكرة العراقية بناءً على المعطيات الكروية التي يتيحها علم التدريب الحديث ..فقد ابرزت الصفحة الرياضية المتخصصة بجريدة الغارديان اللندنية مؤخرا تقريرا موسعا بشأن الكاريزما الخاصة باللاعبين ومدى تاثيرها باستقرار اللاعبين حيث اقتبست بعض التعليمات التي جاهر بها المدرب البرتغالي مورينيو الذي اوضح في سياق ذلك التقرير اهمية اللاعب اللائق من خلال شعوره بالثقة وعمله بالتعاون مع زملائه لاظهار تضامنه معهم وهذا ما ينعكس على ادائه بشكل جيد فكيف اذا طبقنا مثل هذا الراي على لاعبينا وقدرتهم على تحقيق الفارق حينما افتقر خط هجومنا على سبيل المثال للاعب يقدر على صنع الفارق؟

ويسجل من انصاف الفرص المتاحة بالاضافة لتدعيم خط الدفاع وابعاده عن الارتباك والاداء المهتز الذي طالما اصبح صفة مستديمة في خط دفاعنا على طول الخط .. وماذا عن البنية الجسدية والنفسية المناسبة؟

حيث يقول مورينيو عن هذا الامر ان من الخطا ان نقول عن لاعب يتمتع ببنية جسدية جيدة فاللاعب اما لائق بدنيا ام لا حيث يكون جزءا من خطة اللعبة واما ما يتعلق بالجانب النفسي فهو ضروري للغاية في اللعب على اعلى مستوى فلياقة اللاعب هي اساس تعزيز الثقة لعموم الفريق فهذا هو اساس التخطيط المنهجي للتدريب الرياضي والبدني الذي لايرتكز على تدريبات خاصة لتحسين القدرة على التحمل وتطوير المهارات بل على نوع من التدريب الذي يركز تماما على كل موقف من المواقف التي يتعرض لها اللاعب خلال المباراة وهذا ما يعيد للاذهان مخاوف بعض اللاعبين من تنفيذ الضربات الترجيحية في انموذج الخسارة التي تلقاها المنتخب ضد المنتخب الاماراتي في دور نصف النهائي فضلا عن الارتباك الذي بدا عليه حارس مرمى المنتخــــــــب الاولمبي احمد باسم الذي لم ينجح بتاتا في صد اية ركلة من ركلات لاعبي المنتخب الفـــــــــيتنامي في البطـــــــــولة الاولمبية وهنا تكمن قدرة المدرب على اعطاء توجيهاته بتعلــــــــــيم اللاعبين للتحركات داخل الملعب من خلال طريقة الاقناع لمواجهة اي منتخب متفوق تنظيما ..