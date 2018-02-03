تهمة باطلة – أدهام نمر حريز

عزيزي الديك المبجل ….

أشجب و أندد و أستنكر ، و سأستخدم كل حروف اللغة العربية لكي أنفي عنك هذه التهمة الظالمة الكاذبة .فأنت كذئب يوسف متهم لكنك بريء .

تذكرني بشخص يسكن قريباً من محلتنا ، يدعى ( ص ) ، ستيني العمر ، اعرج ، ذو ذاكرة و نظر ضعيف ، اسمر ذو قامة قصيرة ، أحدب ظهره .

منذ صغري وانا اسمع الجميع يناديه ( ص الحرامي ) ، رغم اني لم اره يوما يسرق اي شيء ، ولم يدخل في العملية السياسية الملوثة في هذه الايام حتى يحصل على المنصب .وكلما ارجع في ذاكرتي اكثر اتذكر ان الكثير من الناس في بداية شهر نيسان من عام 2003 صرخوا وركضوا في الشوارع ، كل منهم يحمل حصته من هذا الوطن المنهوب بعد الاحتلال ، و لم يكن من ضمنهم (ص) .ربما هو القدر ياعزيزي الديك هو الذي لصق به هذا الاسم فقط ، فلقد كان مؤتمن من الجميع ، ولكن الناس تحب الالقاب الرنانة .ولا اعرف لماذا وانا اخاطبك جال في خاطري ( س ) تلك الفتاة السمراء المرحة المحبوبة من الجميع ، رغم ان عمرها تعدى الثلاثين الا انها لا تزال (عانس) .كل ذلك بسبب ذلك الفتى الطائش ، الذي نشر اشاعة عن علاقتهما معاً ، رغم انه تزوج فتاة لعوباً مثلة أخر الامر .

هل كان هو القدر ايضا الذي جعل الناس تصدق شيئاً لم تره بعونها .

وأنا احدثك مر من امامي الان ( ح ) المجنون ، الذي ما ان يدخل في شارع حتى تنهال المشاكسات و السخرية عليه مثل المطر .رغم اني اجده شخصاً حكيماً جدا ، فهو دائم لبق و حساس و يتصرف بفطرة سليمة و طيبة .ولا يتعدى هذا المثال شخصية ( ش ) ذات الجدل الكبير في الحي ، فكثيرا ما سمعنا انهi منحرف مع سبق الاصرار و الترصد .رغم انه لسنوات طويلة جدا لم تظهر من تصرفاته و شخصية شيء يضاد الاستقامة و العفة ، وانهi مثال في الاخلاق و البراعة و التفوق . عزيزي الديك ، الناس تثرثر ليس الا ، وتتحدث عن اشياء قد لا تكون واقعية او موجودة أصلا .هل يستطيع الناس ان تتهم الكلب مثلا بالخيانة رغم انه وفاءه مجرد خلل جيني يعانيه منه .يا عزيزي الديك الناس في اغلبهم يعيشون في خيال يرسمونه حسب رغباتهم . فليس من المعقول كل هذه المخالفة للواقع . مثلما ظلموك سيظلمون الاخرين ، هكذا على مر الزمن و اختلاف المكان .سيبـــــــقى الانسان هو المسؤول الاول في صناعة اوهامــــــــــه عندما لا يسال نفسه او يواجهها بالحقيقة الديك ، من أين لك رحـــــــماً حتى تبيض.